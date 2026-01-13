Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Οι αγρότες συναντούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου – Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Όλα έτοιμα για τη συνάντηση αγροτών - πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, την ώρα που οι «σκληροί» των μπλόκων ξανακλείνουν τους δρόμους
Συνάντηση αγροτών - Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου
Οι αγρότες εισήλθαν στο Μέγαρο Μαξίμου από την πλαϊνή πόρτα / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Βασίλης Σακουλέβας

Με 25 αγρότες και κτηνοτρόφους από 14 μπλόκα και οργανώσεις από διάφορες περιοχές της χώρας θα συναντηθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15:00 το μεσημέρι σήμερα Τρίτη (13.1.25). Στην αντιπροσωπεία των αγροτών περιλαμβάνονται και ορισμένοι που συμμετείχαν στο πανελλαδικό συντονιστικό όργανο. Οι 25 πραγματοποίησαν συνέλευση στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» πριν το ραντεβού στο Μαξίμου. Την ίδια ώρα, οι «σκληροί» των μπλόκων σε Λάρισα, Καρδίτσα, Μακεδονία και Κάστρο Βοιωτίας κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους κλείνοντας και πάλι δρόμους. Δηλώνοντας πάντως έτοιμοι για άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό εφόσον γίνει δεκτό το αίτημά τους για εκπροσώπηση με δύο επιτροπές από 25 αγρότες και 10 κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους.

14:49 | 13.01.2026
Μπήκαν και οι άλλοι τρεις, σύνολο 25
14:48 | 13.01.2026
Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν εισέλθει 22 αγρότες
14:39 | 13.01.2026
14:38 | 13.01.2026
Μετά τη συνάντηση η αντιπροσωπεία των αγροτών θα προχωρήσει σε δηλώσεις
14:38 | 13.01.2026
Οι αγρότες εισήλθαν στο Μέγαρο Μαξίμου από την πλαϊνή πόρτα
14:37 | 13.01.2026
14:37 | 13.01.2026
14:32 | 13.01.2026
14:29 | 13.01.2026
14:28 | 13.01.2026
14:23 | 13.01.2026
Έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες
14:22 | 13.01.2026
Οι 25 ξεκίνησαν για το Μαξίμου

Η συνέλευση των 25 αγροτών και κτηνοτρόφων στο «Τιτάνια» ολοκληρώθηκε και άρχισαν να κατευθύνονται προς το Μέγαρο Μαξίμου.

14:20 | 13.01.2026
Κλιμακώνουν οι «σκληροί» με νέο κλείσιμο δρόμων

Με τον αγροτικό κόσμο να είναι διχασμένος λίγο πριν τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, τα «σκληρά» μπλόκα σε Λάρισα, Καρδίτσα και άλλες περιοχές, ξανακλείνουν τους δρόμους ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση.

Τρακτερ
Μπλόκα αγροτών: Σκληραίνουν τη στάση τους παρά τον διχασμό – Κλειστά και τα δύο ρεύματα στα Μάλγαρα και ο κόμβος Τρίγλιας
Τι ισχύει σε Ημαθία, Πέλλα, Πιερία και Καβάλα με τα μπλόκα των αγροτών, ενώ αναμένεται ο διάλογος αντιπροσωπείας με τον πρωθυπουργό
14:17 | 13.01.2026
Καυγάς Μαρούδα - Τσιλιά on air

Έντονη φραστική αντιπαράθεση είχαν στον «αέρα» της ΕΡΤ ο ισχυρός άνδρας του μπλόκου της Νίκαιας Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας και ο αγροτοσυνδικαλιστής από τη Θεσσαλονίκη, Χρήστος Τσιλιάς.

Καυγάς Μαρούδα – Τσιλιά on air: «Ταλαιπωρείς τον κόσμο για να πάρει το ΚΚΕ 0,5%» – «Το πας από βλακεία σε βλακεία»
Οι δύο αγροτοσυνδικαλιστές, διαπληκτίστηκαν στον αέρα εκπομπής λίγο πριν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό
14:15 | 13.01.2026
Συνέλευση των 25 αγροτών στο «Τιτάνια» πριν το ραντεβού στο Μαξίμου

Συνέλευση στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησαν οι 25 αγρότες και κτηνοτρόφοι που θα συμμετάσχουν στο ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως δηλώνουν «το κλίμα είναι ενωτικό».

14:10 | 13.01.2026
Οι 25 αγρότες που θα λάβουν μέρος στη σύσκεψη

Στη σύσκεψη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα συμμετάσχουν 25 αγρότες και κτηνοτρόφοι από μπλόκα και αγροτικές οργανώσεις από πολλές περιοχές της Ελλάδας (Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κρήτη, ενώ περιλαμβάνονται και ορισμένοι που συμμετείχαν στο πανελλαδικό συντονιστικό όργανο.

Μπλόκα αγροτών
Αυτοί είναι οι αγρότες που θα συναντήσουν τον Μητσοτάκη στις 15:00
Στο Μέγαρο Μαξίμου θα δώσουν το παρών εκπρόσωποι 14 μπλόκων και αγροτικών οργανώσεων από τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Κρήτη
14:09 | 13.01.2026

Καλησπέρα σας, από το newsit.gr θα παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στην πολυαμενόμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία 25 αγροτών και κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
94
88
82
78
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Αυτοί είναι οι 25 αγρότες που θα συναντήσουν τον Μητσοτάκη στις 15:00 - Εκπροσωπούν 14 μπλόκα και οργανώσεις από όλη τη χώρα
Στο Μέγαρο Μαξίμου θα δώσουν το παρών εκπρόσωποι 14 μπλόκων και αγροτικών οργανώσεων από τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Κρήτη
Μπλόκα αγροτών 48
Παύλος Μαρινάκης: «Κομματικά εγκάθετοι όσοι πυρπολούν τον διάλογο με τον Μητσοτάκη – Η αστυνομία θα επιβάλει τον νόμο στα μπλόκα»
«Σε καμία πολιτεία δεν μπορεί το κράτος να ρυμουλκήσει τρακτέρ. Αυτός είναι και ο λόγος που προβάλλουν με αυτόν τον τρόπο - δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω - τα αιτήματά τους»
Παύλος Μαρινάκης 7
Newsit logo
Newsit logo