Οι αγρότες συναντούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου – Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Με 25 αγρότες και κτηνοτρόφους από 14 μπλόκα και οργανώσεις από διάφορες περιοχές της χώρας θα συναντηθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15:00 το μεσημέρι σήμερα Τρίτη (13.1.25). Στην αντιπροσωπεία των αγροτών περιλαμβάνονται και ορισμένοι που συμμετείχαν στο πανελλαδικό συντονιστικό όργανο. Οι 25 πραγματοποίησαν συνέλευση στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» πριν το ραντεβού στο Μαξίμου. Την ίδια ώρα, οι «σκληροί» των μπλόκων σε Λάρισα, Καρδίτσα, Μακεδονία και Κάστρο Βοιωτίας κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους κλείνοντας και πάλι δρόμους. Δηλώνοντας πάντως έτοιμοι για άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό εφόσον γίνει δεκτό το αίτημά τους για εκπροσώπηση με δύο επιτροπές από 25 αγρότες και 10 κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους.