Με 25 αγρότες και κτηνοτρόφους από 14 μπλόκα και οργανώσεις από διάφορες περιοχές της χώρας θα συναντηθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15:00 το μεσημέρι σήμερα Τρίτη (13.1.25). Στην αντιπροσωπεία των αγροτών περιλαμβάνονται και ορισμένοι που συμμετείχαν στο πανελλαδικό συντονιστικό όργανο. Οι 25 πραγματοποίησαν συνέλευση στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» πριν το ραντεβού στο Μαξίμου. Την ίδια ώρα, οι «σκληροί» των μπλόκων σε Λάρισα, Καρδίτσα, Μακεδονία και Κάστρο Βοιωτίας κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους κλείνοντας και πάλι δρόμους. Δηλώνοντας πάντως έτοιμοι για άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό εφόσον γίνει δεκτό το αίτημά τους για εκπροσώπηση με δύο επιτροπές από 25 αγρότες και 10 κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους.
Οι αγρότες συναντούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου – Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις
Η συνέλευση των 25 αγροτών και κτηνοτρόφων στο «Τιτάνια» ολοκληρώθηκε και άρχισαν να κατευθύνονται προς το Μέγαρο Μαξίμου.
Συνέλευση στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησαν οι 25 αγρότες και κτηνοτρόφοι που θα συμμετάσχουν στο ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως δηλώνουν «το κλίμα είναι ενωτικό».
Στη σύσκεψη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα συμμετάσχουν 25 αγρότες και κτηνοτρόφοι από μπλόκα και αγροτικές οργανώσεις από πολλές περιοχές της Ελλάδας (Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κρήτη, ενώ περιλαμβάνονται και ορισμένοι που συμμετείχαν στο πανελλαδικό συντονιστικό όργανο.
Καλησπέρα σας, από το newsit.gr θα παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στην πολυαμενόμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία 25 αγροτών και κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου.
