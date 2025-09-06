Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Μηδέν φόρος για οικογένειες με 4 παιδιά και νέους μέχρι 25 ετών – Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026 για χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους

Τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός συνοπτικά

Λιγότεροι φόροι για όλους, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες: Μείωση φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες - επιπλέον σημαντικές μειώσεις για κάθε παιδί και μηδενικός φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για τους πολύτεκνους

- Μηδέν φόρος για τους νέους εργαζόμενους: Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους έως 25 ετών και εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ - μειωμένος συντελεστής 9%, αντί για 22%, μέχρι τα 30 τους για το ίδιο εισόδημα

- Προσωπική διαφορά τέλος για τους συνταξιούχους: Μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027. Πρόσθετο όφελος για 671.000 συνταξιούχους, πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους φορολογικούς συντελεστές και την ετήσια αύξηση των συντάξεων

-Αυξήσεις αποδοχών για ένστολους και διπλωμάτες: Νέο, αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και στελεχων του Διπλωματικού Σώματος, που οδηγεί σε αυξήσεις των απολαβών τους. Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

- ΕΝΦΙΑ τέλος στα χωριά: Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους - καταργείται το 2027

- Χαμηλός ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά:* Μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων

- Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα: αφορά 500.000 φορολογούμενους

- Παρεμβάσεις στο στεγαστικό: Μικρότερος ο φόρος από ενοίκια στους μικρούς ιδιοκτήτες - χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια 12.000 έως 24.000 ευρώ - Αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, ανοικτές περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων

Χτίζονται 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων - το 25% σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και το 75% σε πολίτες χωρίς α’ κατοικία

- Νέα ανακούφιση στους ελεύθερους επαγγελματίες: Διεύρυνση ευνοϊκών κριτηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους