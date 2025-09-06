Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Μηδέν φόρος για οικογένειες με 4 παιδιά και νέους μέχρι 25 ετών – Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026 για χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους

Μειώσεις φόρων για όλους τους Έλληνες, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο, το βράδυ του Σαββάτου (6.9.25), ανακοινώνοντας μείωση φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες και επιπλέον σημαντικές μειώσεις για κάθε παιδί και μηδενικό φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για τους πολύτεκνους. Ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εργαζόμενους έως 25 ετών και εισόδημα μέχρι 20.000 ευρ, μειωμένο συντελεστή 9%, αντί για 22%, μέχρι τα 30 τους για το ίδιο εισόδημα, καθώς και το τέλος της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026 στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους ενώ καταργείται από το 2027. Για τον ΦΠΑ είπε πως μειώνεται κατά 30% στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων. Ανακοίνωσε επίσης μείωση τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα που αφορά 500.000 φορολογούμενους.
«Η Ελλάδα θυμάται, συγκρίνει και κρίνει. Ζυγίζει και αποφασίζει. Κρατάμε την Ελλάδα ψηλά και νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες», τόνισε ο πρωθυπουργός κλείνοντας την ομιλία του.
«Είμαι βέβαιος ότι έχοντας ενωμένο το πλήρωμά του το εθνικό σκάφος θα συνεχίσει την πορεία του όσα κύμματα και εάν συναντήσει».
Το... παράκαναν οι βουλευτές Δωδεκανήσου και Βορείου Αιγαίου
«Υποδέχομαι τη ΔΕΘ ως αφετηρία σε μια δύσκολη διαδρομή έως το 2030. Όμως η Ελλάδα του 2025 είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση και έμπειρη ώστε να μην επιτρέπει πισωγυρίσματα».
«Αν κρίνουμε από τις διαθέσεις των υπόλοιπων κομμάτων το πολιτικό σκηνικό δυσκολεύεται να υπηρετήσει τις ανάγκες των καιρών. Ακούγεται ειρωνικό η κυβέρνηση να δέχεται πυρά ακόμα και για την ανεπάρκεια των αντιπάλων της».
«Η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση ευημερίας» είπε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι είναι αναγκαία «λιγότερα συνθήματα και περισσότερα σοβαρά επιχειρήματα. Δεν είμαστε τόσοι πολλοί για να είμαστε διαιρεμένοι».
«Οι πολίτες μας ζητούν να ιδρώνουμε τη φανέλα», τόνισε ο πρωθυπουργός και χρησιμοποίησε μια κρητική μαντινάδα με μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. «Καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετά κι αυτός όταν θα ξεπεζέψεις».
«Καλώ την αντιπολίτευση σε συνεργασία για το εθνικό απολυτήριο», τόνισε ο πρωθυπουργός και υπογράμμισε πως «θα διεκδικώ κάθε μέρα η χώρα μας να αλλάζει».
Τέταρτη μεταρρύθμιση ο Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται για μεταρρύθμιση μακράς πνοής που προϋποθέτει διάλογο και συναίνεση. «Είναι ένα εθνικό στοίχημα που σηματοδοτεί η ενεργειακή αυτονομία μαζί με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα».
Τρίτη μεταρρύθμιση οι σύγχρονες πολεοδομίες και το πλήρες κτηματολόγιο. «Έχουμε πάρει την απόφαση, οι πολεοδομίες να φύγουν από τους δήμους και να ενταχθούν στην Κτηματολόγιο ΑΕ. «Από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή», σημείωσε.
Η ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ είναι η δεύτερη μεταρρύθμιση στην οποία έκανε αναφορά ο πρωθυπουργός. «Το νέο ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες», τόνισε και επισήμανε πως «θα βελτιωθεί, ακόμα πιο γρήγορα, όταν οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσουν σε λύσεις αυτονόητες».
«Η κυβέρνηση θα αρνείται να μετατρέπεται η υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών και τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε τέσσερις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται μέχρι το 2030. «Πρότασή μας είναι να θεσπιστεί και στην Ελλάδα το εθνικό απολυτήριο ώστε να αποκατασταθεί η σημασία του Λυκείου». Πρόκειται, όπως είπε, για «μία τεράστια αλλαγή για να εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας».
«Το 2026 και το 2027 θα είναι κρίσιμοι σταθμοί. Προορισμός όμως είναι το 2030 με μεταρρυθμίσεις που υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις».
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στην ίδρυση των τεσσάρων πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων που θα ανοίξουν τις πόρτες τους αυτόν τον Σεπτέμβριο, τα δύο εκ των οποίων στη Θεσσαλονίκη.
«Για τις αδυναμίες που ακόμα έχουμε θα το ξαναπώ. Έχουμε τη θέληση για την αναγνώριση αυτών των λαθών και τη δύναμη για να τα ξεπερνούμε. Ως εδώ με τα βαρίδια του χθες».
«Το κράτος συνεχίζουν να το πολιορκούν παθογένειες δεκαετιών, όπως έδειξε και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παθογένειες οι οποίες δεν ξεριζώθηκαν ούτε από τη δική μας κυβέρνηση. Όμως εμείς απαντάμε με πράξεις. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα εξυγιανθεί. Όσες επιδοτήσεις πάρθηκαν παράνομα θα επιστραφούν».
«Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια», επισήμανε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι οι νέες μεταρρυθμίσεις έχουν, μεταξύ άλλων και χρώμα εθνικό.
«Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους . Διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.».
«Νέο αναβαθμισμένο μισθολόγιο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και των στελεχών του διπλωματικού σώματος. Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι διπλασιάζεται η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων. Μπορεί η ενίσχυση να φτάσει μέχρι τα 150 εκατ. ευρώ. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δήλωσε πως είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης».
«Μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων».
«Από το 2026 ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται στο μισό και από το 2027 καταργείται για πρώτες κατοικίες σε οποιαδήποτε χωριό μέχρι 1.500 κατοίκους σε όλη την ελληνική επικράτεια». «Χρέος μας να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως είπε ο πρωθυπουργός, αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, ανοικτές θα είναι περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων. «Χτίζουμε 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων. Το 25% σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ενώ το 75% θα αποδοθούν σε πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία», υπογράμμισε.
«Θεσπίζουμε ένα χαμηλότερο συντελεστή 25% για ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ».
«Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια όχι μόνον γιατί αυτό είναι το δίκιο αλλά γιατί με αυτόν τον τρόπο προσθέτουμε ένα ακόμα βέλος στην φαρέτρα μας στη μάχη εναντίον του δημογραφικού».
«Μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Όπως εξήγησε, μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ, μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ, από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ.
«Μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής για όσους επιστρέφουν στη χώρα. Φόρος εισοδήματος μηδέν για νέους έως 25 ετών».
«Ο φορολογικός συντελεστής θα μηδενίζεται σε οικογένειες με τέσσερα παιδιά. Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:
- από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.
- ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.
Για εισόδημα 30.000 ευρώ:
- ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.
Για εισόδημα 40.000 - 60.000 ευρώ:
Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα».
«Μειώνουμε τους βασικούς φορολογικούς συντελεστές, πλην του βασικού, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια».
«Η φοροδιαφυγή φέρνει έσοδα. Είχα αναφερθεί στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και τότε δεν είχα ακούσε κανένα χειροκρότητα. Αλλά αυτές οι αθόρυβες μεταρρυθμίσεις μα επιτρέπουν να επιστρεφουμε ένα ενοικίο από το Νοέμβριο τους ενοικιαστές. Να δινουμε 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους. Να αναβαθμίσουμε τα μισθολόγια στις ΕΔ. Σημαντική αναβάθμιση και στις απολαβές των διπλωματών μας. Είναι κινήσεις που αποδεικνύουν ότι κάθε μέτρο πρεπει να υλοπιιείται χωρίς να αμφισβητείται η δημοσιονομική ισορροπία».
«Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται όλο το οικοδόμημα της πολιτικής μας και δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ από αυτή την κυβέρνηση», τόνισε και επισήμανε πως «ό,τι ανακοινώνω είναι κοστολογημένο και συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες».
«Αν εξισώσουμε τον θύτη με το θύμα στην Ουκρανία τόιτε τι θα κανουμε αν μας ζητήσουμε να αποδεχθούμε τετελεσμένα στην Κύπρο; Όσο είμαι πρωθυπουργός δεν θα το επιτρέψω», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Επιστρέφουμε ένα ενοίκιο στους ενοικιαστές», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι «κάθε μέτρο στήριξης θα πρέπει να χρηματοδοτείται χωρίς να αμφισβητείται η δημοσιονομική ισορροπία».
«Απόφασή μου είναι να πατήσουμε γκάζι ώστε το 2027 να ανατείλει για την παράταξή μας και τη χώρα μια νέα τετραετία πιο επιτυχημένη και με λιγότερα λάθη».
«Προτεραιότητα στην ασφάλεια της πατρίδας εγώ δεν κάνω», τόνισε ο πρωθυπουργός καταχειροκροτούμενος.
«Η ισχυρή ανάπτυξη φέρνει παραπάνω έσοδα όπως και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Το μέρισμα της ανάπτυξης πρέπει να επιστρέφει στους πολίτες».
«Προτεραιότητα η στήριξη του εισοδήματος ως ανάχωμα στην ακρίβεια».
«Να μένουμε πιστοί σε αξίες που δεν πρέπει να θολώνουν στον χρόνο».
«Σήμερα σας μιλώ από το ίδιο βήμα για 10η φορά, οι πολιτικές μου εμπειρίες είναι περισσότερες. Αυτό που δεν άλλαξε είναι η αφοσίωσή μου στους πολίτες».
«Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά! Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες!» θα είναι το κεντρικό σύνθημα της 89ης ΔΕΘ.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Βελλίδειο λίγο μετά τις 19:30 και η ομιλία του αναμένεται να ξεκινήσει στις 20:00
Ο Γρηγόρης Δημητριαδης ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο Βελλίδειο
Μαζί θα παρακολουθήσουμε ζωντανά την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» για την 89η ΔΕΘ.
