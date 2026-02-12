Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο της ΕΕ στις Βρυξέλλες: «Ανταγωνιστικότητα με καλύτερες δουλειές και χαμηλότερες τιμές»

Δεν θα δώσει το παρών στο ντεμπούτο του Συμβουλίου Ειρήνης που έχει συγκαλέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΡΑΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI

Η οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε ΗΠΑ και Κίνα συζητήθηκαν στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, η οποία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/2) στο κάστρο του Άλντεν Μπίσεν στο Βέλγιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε προσερχόμενος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ικανοποιητικά στην αγορά ενέργειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βέλγιο, έστειλε μηνύματα ότι η ανταγωνιστικότητα πρέπει να συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερες δουλειές και κυρίως χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά, για να αντιμετωπιστεί η κρίση της ακρίβειας.

Ταυτόχρονα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο μέτωπο της ενέργειας, με την Αθήνα να τονίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη ενοποίηση για χαμηλότερες τιμές στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις.

Ο Πρωθυπουργός συμμετέχει σε συνάντηση ηγετών που οργάνωσαν η Γερμανία, η Ιταλία και το Βέλγιο, με ζητούμενο την πρόοδο στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα δώσει το παρών στο ντεμπούτο του Συμβουλίου Ειρήνης που έχει συγκαλέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον. Κυβερνητικά στελέχη παρέπεμψαν νωρίτερα στην απάντηση του κυρίου Μαρινάκη, ότι στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού για την ερχόμενη εβδομάδα βρίσκονται δύο επισκέψεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ινδία.

Πηγή: ΕΡΤ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
117
100
69
62
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
ΝΔ για αποκαλύψεις Στουρνάρα: Ο Τσίπρας που συνεχίζει με πάθος το πολιτικό του comeback, τι έχει να πει για όλα αυτά;
Για σκοτεινές πρακτικές, απόπειρα πολιτικής παρέμβασης στο τραπεζικό σύστημα και στοχοποίηση του ίδιου του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κάνει λόγο η Αλεξάνδρα Σδούκου
Ο Αλέξης Τσίπρας
Γιάννης Στουρνάρας: Όταν αρνήθηκα τη διοίκηση στην Τράπεζα Αττικής, ο ΣΥΡΙΖΑ έστειλε το ΣΔΟΕ στη σύζυγό μου
Ο διοικητής της ΤτΕ αποκαλύπτει το παρασκήνιο των επιλογών για τη διοίκηση της τράπεζας και μιλά για τη ρήξη με την τότε κυβέρνηση, λέγοντας ότι οι πιέσεις «δοκίμασαν» στην πράξη την ανεξαρτησία του θεσμικού του ρόλου
Τσίπρας και Στουρνάρας
Συνάντηση Ζαχαράκη με Γκιλφόιλ: «Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στην παιδεία είναι επένδυση στο κοινό μας μέλλον»
Η υπουργός Παιδείας και η πρέσβης των ΗΠΑ συζήτησαν για κοινές δράσεις με αφορμή τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου και τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας
Κίμπερλι Γκιλφόιλ και Σοφία Ζαχαράκη
«Ροντέο» στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε «άθλιο υποκείμενο» τον Γεωργιάδη – «Είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή» απάντησε ο υπουργός Υγείας
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε επεισόδιο και με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ενώ νωρίτερα είχε αποκαλέσει «κηφήνες» τους βουλευτές της ΝΔ
Η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου
117
Newsit logo
Newsit logo