Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο της ΕΕ στις Βρυξέλλες: «Ανταγωνιστικότητα με καλύτερες δουλειές και χαμηλότερες τιμές»

Η οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε ΗΠΑ και Κίνα συζητήθηκαν στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, η οποία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/2) στο κάστρο του Άλντεν Μπίσεν στο Βέλγιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε προσερχόμενος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ικανοποιητικά στην αγορά ενέργειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βέλγιο, έστειλε μηνύματα ότι η ανταγωνιστικότητα πρέπει να συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερες δουλειές και κυρίως χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά, για να αντιμετωπιστεί η κρίση της ακρίβειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο μέτωπο της ενέργειας, με την Αθήνα να τονίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη ενοποίηση για χαμηλότερες τιμές στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις.

Ο Πρωθυπουργός συμμετέχει σε συνάντηση ηγετών που οργάνωσαν η Γερμανία, η Ιταλία και το Βέλγιο, με ζητούμενο την πρόοδο στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα δώσει το παρών στο ντεμπούτο του Συμβουλίου Ειρήνης που έχει συγκαλέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον. Κυβερνητικά στελέχη παρέπεμψαν νωρίτερα στην απάντηση του κυρίου Μαρινάκη, ότι στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού για την ερχόμενη εβδομάδα βρίσκονται δύο επισκέψεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ινδία.

Πηγή: ΕΡΤ