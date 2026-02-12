Πολιτική

Μαρινάκης: Δεν είναι στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Δεν θα παραστεί ο πρωθυπουργός στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα στην Ουάσιγκτον
Παύλος Μαρινάκης
Ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

«Αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία αλλά αυτό το ταξίδι δεν είναι στο πρόγραμμα του», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς για το αν θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της 19ης Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον στο πρώτο Συμβούλιο για την Ειρήνη που διοργανώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου θα ταξιδέψει στο Άμπου Ντάμπι όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της χώρας ενώ στις 18 και 19 Φεβρουαρίου θα ταξιδέψει στο Νέο Δελχί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και για την αποτίμηση που κάνει η κυβέρνηση αναφορικά με το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Τουρκία αλλά και την κριτική που κάνει η αντιπολίτευση. 

«Η χθεσινή ημέρα ήταν άλλη μια ημέρα που επιβεβαιώθηκε η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για μια εθνικά υπερήφανη εξωτερική πολιτική. Διαψεύστηκαν όσοι έλεγαν ότι ήταν μεγάλο λάθος η παρουσία του πρωθυπουργού στην Τουρκία και ασκούσαν άδικη κριτική μιλώντας για ενδοτικότητα», είπε. Και πρόσθεσε: «Έθεσε όλα τα θέματα που αποτελούν διαχρονική εθνική θέση και τα έθεσε με σαφήνεια και αποφασιστικότητα». 

Δείτε την ενημέρωση 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
148
141
100
69
62
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νομοσχέδιο για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες: Εντάσεις στη Βουλή στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου – Κωνσταντοπούλου: Να μη μιλάνε οι κηφήνες της ΝΔ
Αναμένονται οι παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών - ΚΚΕ και Νέα Αριστερά ζητούν την απόσυρση του ν/σ, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Χατζηβασιλείου για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν: Ο πρωθυπουργός έθεσε το casus belli μέσα στην Άγκυρα – Πού είναι οι πατριώτες του πληκτρολογίου;
Ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της ΝΔ υπογράμμισε ότι η επίσκεψη δικαίωσε απόλυτα την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει στο 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας
Ο Τάσος Χατζηβασιλείου στη Βουλή
Μητσοτάκης: Η αγορά ενέργειας της ΕΕ δεν λειτουργεί ικανοποιητικά – Ανάγκη για χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις
«Αν δεν συμβούν αυτά θα είναι δύσκολο να έχουμε την κοινωνική στήριξη απαραίτητη για τις κρίσιμες αποφάσεις που θα ληφθούν»
Κυριάκος Μητσοτάκης 10
Όλο το παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Η «ελεγχόμενη κρίση», τα ακανθώδη «αλλά όχι άλυτα» ζητήματα και το «αν όχι τώρα, πότε;»
Ήταν η πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών μετά από 17 μήνες. Τώρα «το κλίμα ήταν θετικό» κι αυτό αποτυπώνεται και το γεγονός ότι η συνάντηση διήρκησε μιάμιση ώρα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 148
Newsit logo
Newsit logo