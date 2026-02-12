Μαρινάκης: Δεν είναι στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

«Αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία αλλά αυτό το ταξίδι δεν είναι στο πρόγραμμα του», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς για το αν θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της 19ης Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον στο πρώτο Συμβούλιο για την Ειρήνη που διοργανώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου θα ταξιδέψει στο Άμπου Ντάμπι όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της χώρας ενώ στις 18 και 19 Φεβρουαρίου θα ταξιδέψει στο Νέο Δελχί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και για την αποτίμηση που κάνει η κυβέρνηση αναφορικά με το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Τουρκία αλλά και την κριτική που κάνει η αντιπολίτευση.

«Η χθεσινή ημέρα ήταν άλλη μια ημέρα που επιβεβαιώθηκε η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για μια εθνικά υπερήφανη εξωτερική πολιτική. Διαψεύστηκαν όσοι έλεγαν ότι ήταν μεγάλο λάθος η παρουσία του πρωθυπουργού στην Τουρκία και ασκούσαν άδικη κριτική μιλώντας για ενδοτικότητα», είπε. Και πρόσθεσε: «Έθεσε όλα τα θέματα που αποτελούν διαχρονική εθνική θέση και τα έθεσε με σαφήνεια και αποφασιστικότητα».

Δείτε την ενημέρωση