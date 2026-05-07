Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, είμαστε μια γροθιά

Μηνύματα ενότητας στο εσωκομματικό πεδίο έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ που είναι σε εξέλιξη το πρωί της Πέμπτης (7.5.26). Ξεκαθαρίζοντας ότι οι βουλευτές της ΝΔ που βρίσκονται στις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές εφόσον δεν υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις εναντίον τους, τόνισε πως «είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά».

«Είχα την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσω τη μεγάλη αναταραχή και ανησυχία που συνδέεται με τον πόλεμο που δεν έχει ολοκληρωθεί στο Ιράν, με σημαντικές επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία. Αυτά τα οποία συζητούμε είναι πολύ σημαντικά, πρέπει να συναντιούνται με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Πρώτο πρόβλημα είναι αυτό της παρατεταμένης ακρίβειας και περιμένουν από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα», ανέφερε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην ΚΟ της ΝΔ.

«Είμαστε επτά χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η ΝΔ καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Την ίδια στιγμή, παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Η παράταξή μας έχει ακόμα πάρα πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030 όπως την οραματιζόμαστε», υπογράμμισε. «Αιχμή η Συνταγματική Αναθεώρηση. Τριάντα αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους», επισήμανε.

«Στο σχέδιο περιέχονται και ρυθμίσεις που θα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει όπως η ρητή συνταγματική πρόβλεψη για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτό συζητήθηκε και το 2019 με την εντυπωσιακή στροφή των 180 μοιρών του ΠΑΣΟΚ που στην αρχή είχε συμφωνήσει και μετά το πήρε πίσω».



«Να επεκταθεί η επιστολική ψήφος και να κατέβει το όριο του εκλέγεσθαι στα 21 έτη».

«Να υπάρχει μια 6ετη θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ώστε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας».

«Να υπάρξει συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και σημαίας ως σύμβολο του ελληνισμού».



«Πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για τον ρόλο του βουλευτή».

«Να κατοχυρώσουμε συνταγματικά αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνηση να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, ώστε ποτέ ξανά κανείς να πειραματιστεί με τις τύχες της χώρας».

«Πρέπει να αναθεωρήσουμε το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής για την ευθύνη των υπουργών».



«Ανοίγουμε το θέμα της μονιμότητας στο Δημόσιο με καθιέρωση συνταγματική της καθολικής αξιολόγησης».

«Προτείνουμε να υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη για την προσιτή στέγη».

«Αμηχανία της αντιπολίτευσης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Αδιαφορεί για την επόμενη ημέρα της χώρας – αγωνιά πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης και το ήθος της ΝΔ».

«Να συγχαρώ την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Οι βουλευτές μας αντέδρασαν αμέσως και με θάρρος. Όπως οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με την ίδια ταχύτητα πρέπει τώρα να κινηθεί και η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά».

«Σήμερα να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και να μην κρύψουμε τυχόν λάθη, αλλά να τις συνοδεύσουμε και με εναλλακτικές προτάσεις. Κόκκινη λεπτή γραμμή αυτή που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια».

«Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι’ αυτό είμαι βέβαιος».

«Δεν έχουμε κανένα λόγο να εγκλωβιστούμε σε έναν σκληρό συγκρουσιακό λόγο της αντιπολίτευσης που δεν έχει κανένα σχέδιο».

«Πιστεύω και πάλι στις επόμενες εκλογές οι πολίτες εμάς θα εμπιστευτούν. Όχι μόνο ως μια δύναμη σταθερότητας αλλά έχουμε αποδείξει ότι όταν θέλουμε μπορούμε να είμαστε μια δύναμη ρήξης και ανατροπής. Και οι προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση αυτό υπηρετεί».

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του πρωθυπουργού η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των βουλευτών.