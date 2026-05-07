Η κόντρα Κεραμέως – Ανδρουλάκη για την 4ήμερη εργασία με όρους… ποδοσφαιρικούς

Η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να ανοίξει τη συζήτηση για τη μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, με ορίζοντα τις 32 ή τις 35 ώρες και χωρίς μείωση αποδοχών, προκάλεσε… beef ανάμεσα στον ίδιο και την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Ήταν δεδομένο ότι η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για 4ήμερη εργασία, θα είχε «απάντηση» από την πλευρά της Νίκης Κεραμέως. Πάντα η δράση φέρνει αντίδραση. Αλλά το θέμα είναι ποια είναι η αντίδραση και τι… αντίκτυπο έχει η δράση.

Γιατί στην περίπτωση της 4ήμερης εργασίας, εκτός από την αντίδραση της Νίκης Κεραμέως στα όσα είπε, με αφορμή την Πρωτομαγιά, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προέκυψε κι εκείνη του… ίδιου του ΠΑΣΟΚ, που φρόντισε να δώσει διευκρινίσεις επί των προτάσεων για τη μείωση του χρόνου εργασίας.

Και εδώ μπαίνουν οι ποδοσφαιρικοί όροι, γιατί συνεργάτες της υπουργού Εργασίας θεωρούν ότι η Νίκη Κεραμέως… “σκόραρε” και μάλιστα δις σε αυτό τον άτυπο “αγώνα” με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κατά τους ίδιους, άλλωστε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έβαλε και αυτογκόλ.

Το πρώτο «γκολ» της Νίκης Κεραμέως επί του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι συνεργάτες της υπουργού, αφορούσε την «εμφανή προχειρότητα με την οποία παρουσιάστηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ».

Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά «την πρώτη ημέρα, ο πρόεδρος του κόμματος άφηνε να εννοηθεί μια γενικευμένη εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας, συνδέοντάς την μάλιστα με τουρισμό και εστίαση».

Για να… ειπωθεί αυτό, είχαν έρθει οι διευκρινίσεις από το ΠΑΣΟΚ, πως η πρόταση για 4ήμερη εργασία δεν αφορούσε τους πάντες αλλά μόνο για επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων και για συγκεκριμένους κλάδους εργασίας.

Η Νίκη Κεραμέως χαρακτήρισε την πρόταση Ανδρουλάκη «επικίνδυνη, ατεκμηρίωτη και ανησυχητική», μια πρόταση που «με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε λουκέτα χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους». Η υπουργός Εργασίας μίλησε και για «αλλεπάλληλες κυβιστήσεις», δείχνοντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη άνοιξε μια συζήτηση χωρίς να έχει επεξεργαστεί ούτε τις βασικές της παραμέτρους, ενώ σε ανάρτησή της τόνισε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσαν, αν ήθελαν, να είχαν ψηφίσει υπέρ της δυνατότητας για 4ήμερη εργασία.

Η Νίκη Κεραμέως θεωρεί ότι πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν βρήκε… ευήκοα ώτα ούτε στις τάξεις των κοινωνικών εταίρων και στις δημόσιες τοποθετήσεις της, τονίζει συνεχώς και σε όλους τους τόνους, ότι υπάρχουν ήδη δυνατότητες ευελιξίας μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Για όλα αυτά, στο υπουργείο Εργασίας θεωρούν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης με την 4ήμερη εργασία και τις προτάσεις του, αν και είχε σκοπό να αιφνιδιάσει πολιτικά την κυβέρνηση, τελικά κατέληξε να δημιουργήσει περισσότερα ερωτήματα για την προετοιμασία και τη σοβαρότητα της ίδιας της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.