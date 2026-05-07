Γιάνης Βαρουφάκης: Έκανα 3ωρη εικονική διαπραγμάτευση με τον Γερμανό πρέσβη, είχε νοοτροπία κατακτητή – Ο Τσίπρας χαριεντιζόταν με τον ανόητο Ντάισελμπλουμ

Εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα, μυστική συνάντηση με τον τότε πρέσβη της Γερμανίας στην Ελλάδα, λίγο πριν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση το 2015, είχε και ο Γιάνης Βαρουφάκης. Ο άνθρωπος που (τότε) ο Τσίπρας χαρακτήριζε asset και έγινε ο υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησής του, κατά το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησής του.

Μετά την αποκάλυψη πως ο Αλέξης Τσίπρας είχε δεχτεί στο γραφείο του στην Κουμουνδούρου τον Γερμανό πρέσβη με σκοπό, όπως ειπώθηκε στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο Χιλιοστό», να του πει να μεταφέρει στο Βερολίνο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πρόθεση συνεργασίας, ο Γιάνης Βαρουφάκης έκανε ακόμα μια: συνάντηση υπό άκρα μυστικότητα είχε και ο ίδιος με τον Πέτερ Σόοφ.

Ο άλλοτε υπουργός Οικονομικών της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μίλησε, το βράδυ της Τετάρτης (06.05.2026) στο Kontra Channel και είπε ότι βρέθηκε στην πρεσβεία της Γερμανίας πριν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση για μια τρίωρη «εικονική διαπραγμάτευση» με τον Σόοφ. Τον οποίο ο Γιάνης Βαρουφάκης χαρακτήρισε «σκυλί του πολέμου» που συμπεριφέρθηκε ως κατακτητής. Από τα πυρά του δεν γλίτωσε, φυσικά, ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο κατηγόρησε ότι «χαριεντιζόταν» με τον «ανίκανο» Ντάισελμπλουμ.

«Θυμάμαι να με έχει καλέσει στην πρεσβεία πριν γίνουμε κυβέρνηση και σας λέω ότι ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία να πνίξει την κυβέρνηση μας. Έκατσα 3 ώρες και κάναμε εικονική διαπραγμάτευση με δική του πρόσκληση. Ήταν “σκυλί του πολέμου”, είχε έρθει με τη νοοτροπία του Γερμανού κατακτητή. Το πιο βασικό ήταν το “θα σας πάρουμε τα σπίτια αν δεν υπογράψετε το μνημόνιο”», είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης αναφερόμενος στη μυστική συνάντησή του με τον Γερμανό πρέσβη στην Αθήνα το 2014.

Αν και δήλωσε άγνοια για τη συνάντηση Τσίπρα – Σόοφ (σ.σ. ο Γερμανός πρέσβης είπε ότι ήταν μόνο ο ίδιος και ο Αλέξης Τσίπρας στο γραφείο του δεύτερου στην Κουμουνδούρου), ο Γιάνης Βαρουφάκης σχολίασε: «Αν έχω διαλέξει ανάμεσα σε αυτά που λέει ο Τσίπρας και ο κ. Πρέσβης, τότε πιστεύω τον πρώτο. Δεν μιλάω για πράγματα που δεν ξέρω, δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου τέτοια συνάντηση».

«Ο Τσίπρας χαριεντιζόταν με τον Ντάισελμπλουμ»

Ο Γιάνης Βαρουφάκης άσκησε, έντονη κριτική στον πρώην πρωθυπουργό για τη μετέπειτα πορεία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. «Δώσαμε καλό αγώνα αλλά δυστυχώς προσχώρησε στην Τρόικα», είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η υπογραφή του τρίτου Μνημονίου αποτέλεσε πολιτική υποχώρηση. Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στη μετέπειτα σχέση του Αλέξη Τσίπρα με τον πρώην επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Γερούν Ντάισελμπλουμ, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα. «Μην ξεχνάμε τον Ντάισελμπλουμ, αυτόν τον αμετανόητο, ανίκανο και άσχετο. Ήταν σαν μια ακατέργαστη πέτρα, δεν καταλάβαινε καν αυτά που πρότεινε», δήλωσε. Συνεχίζοντας την κριτική του προς τον Αλέξη Τσίπρα, πρόσθεσε πως «αυτόν τον είχε ο Τσίπρας μετά το Μνημόνιο και χαριεντίζονταν στο Μαξίμου. Αυτό δεν μπορεί να συγχωρεθεί στον πρώην πρωθυπουργό».

Όταν ρωτήθηκε για το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είπε. «Το πρόγραμμα δεν μπορούσε να κλείσει και χρειάζονταν τρίτο για να κλείσει το μνημονιακό πρόγραμμα. Δυστυχώς ο Αλέξης Τσίπρας τους έδωσε την ευκαιρία να ρίξουν το δικό τους φταίξιμο στην αριστερά».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης αποκάλυψε και μια συζήτηση που είχε με Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, καθώς τον είχε ρωτήσει πότε αποφάσισε να ρίξει τον Σαμαρά. Ο Γερμανός υπουργός του απάντηση «τον Ιούλιο του 2014».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης χαρακτήρισε «ανεκδιήγητο, αδαή και ανήθικο» τον Κλάους Ρέγκλινγκ, υποστηρίζοντας ότι του είχε πει «δεν έχετε να πληρώσετε το ΔΝΤ; Κόψτε συντάξεις. Μιλάμε για τέτοια ποιότητα ανθρώπου».