Κυριάκος Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της ΝΔ στην Αλεξανδρούπολη: Ο φράχτης θα καλύψει όλο τον Έβρο έναντι οποιασδήποτε απειλής

Τη βούληση της κυβέρνησης να επεκτείνει τον φράχτη σε όλο το μήκος του Έβρου επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το απόγευμα της Πέμπτης (25.02.2026) στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη, με θέμα την «Ασφαλή Ελλάδα».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τη φύλαξη των συνόρων στον πυρήνα της κυβερνητικής στρατηγικής για την ασφάλεια, τονίζοντας ότι «ο φράχτης θα καλύψει ολόκληρο τον Έβρο, ώστε να είμαστε μονίμως ασφαλείς έναντι οποιασδήποτε απειλής». Όπως σημείωσε, η απόφαση για την κατασκευή και τη σταδιακή επέκτασή του συνιστά επιλογή με σταθερό πολιτικό και επιχειρησιακό χαρακτήρα.

Αναφερόμενος στα γεγονότα στον Έβρο το 2020, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με «υβριδική απειλή» και επέλεξε να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τα σύνορά της, αποτρέποντας –όπως είπε– μια εξέλιξη με σοβαρές συνέπειες τόσο για τη χώρα όσο και για την Ευρώπη. Στο ίδιο πλαίσιο, επεσήμανε ότι η παρουσία της ευρωπαϊκής ηγεσίας στην περιοχή αποτέλεσε κρίσιμο σημείο καμπής για τη στάση της Ε.Ε. απέναντι στην προστασία των εξωτερικών συνόρων.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την ενίσχυση των μέσων που διαθέτουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία και η Πολιτική Προστασία, συνδέοντας την πολιτική φύλαξης των συνόρων με ένα ευρύτερο πλαίσιο εθνικής θωράκισης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα της χρηματοδότησης του έργου, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην κατασκευή του φράχτη ακόμη και χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη. «Δεν μας δίνει η Ευρώπη λεφτά; Θα τον φτιάξουμε μόνοι μας. Και τον φτιάξαμε και θα τον συνεχίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε συνολικά τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «αυστηρή αλλά δίκαιη» προσέγγιση, την οποία –όπως υποστήριξε– στηρίζει η συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας. Παράλληλα, εξαπέλυσε αιχμές κατά επικριτών της κυβερνητικής στάσης, εντάσσοντας τη σχετική συζήτηση στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο της αντιπαράθεσης για τη διαχείριση του Μεταναστευτικού.