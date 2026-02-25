Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της ΝΔ στην Αλεξανδρούπολη: Ο φράχτης θα καλύψει όλο τον Έβρο έναντι οποιασδήποτε απειλής

Το 16ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Κυριάκος Μητσοτάκης
Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Μάρτιο του 2024 (Φωτογραφία αρχείου / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Τη βούληση της κυβέρνησης να επεκτείνει τον φράχτη σε όλο το μήκος του Έβρου επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το απόγευμα της Πέμπτης (25.02.2026) στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη, με θέμα την «Ασφαλή Ελλάδα».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τη φύλαξη των συνόρων στον πυρήνα της κυβερνητικής στρατηγικής για την ασφάλεια, τονίζοντας ότι «ο φράχτης θα καλύψει ολόκληρο τον Έβρο, ώστε να είμαστε μονίμως ασφαλείς έναντι οποιασδήποτε απειλής». Όπως σημείωσε, η απόφαση για την κατασκευή και τη σταδιακή επέκτασή του συνιστά επιλογή με σταθερό πολιτικό και επιχειρησιακό χαρακτήρα.

Αναφερόμενος στα γεγονότα στον Έβρο το 2020, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με «υβριδική απειλή» και επέλεξε να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τα σύνορά της, αποτρέποντας –όπως είπε– μια εξέλιξη με σοβαρές συνέπειες τόσο για τη χώρα όσο και για την Ευρώπη. Στο ίδιο πλαίσιο, επεσήμανε ότι η παρουσία της ευρωπαϊκής ηγεσίας στην περιοχή αποτέλεσε κρίσιμο σημείο καμπής για τη στάση της Ε.Ε. απέναντι στην προστασία των εξωτερικών συνόρων.

 

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την ενίσχυση των μέσων που διαθέτουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία και η Πολιτική Προστασία, συνδέοντας την πολιτική φύλαξης των συνόρων με ένα ευρύτερο πλαίσιο εθνικής θωράκισης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα της χρηματοδότησης του έργου, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην κατασκευή του φράχτη ακόμη και χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη. «Δεν μας δίνει η Ευρώπη λεφτά; Θα τον φτιάξουμε μόνοι μας. Και τον φτιάξαμε και θα τον συνεχίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε συνολικά τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «αυστηρή αλλά δίκαιη» προσέγγιση, την οποία –όπως υποστήριξε– στηρίζει η συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας. Παράλληλα, εξαπέλυσε αιχμές κατά επικριτών της κυβερνητικής στάσης, εντάσσοντας τη σχετική συζήτηση στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο της αντιπαράθεσης για τη διαχείριση του Μεταναστευτικού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
74
64
59
50
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
ΠΑΣΟΚ κατά Μαριάς Καρυστιανού: Όσο μιλάει για θέματα που δε γνωρίζει, εκτίθεται
«Προς ενημέρωση της, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εκείνος που με την προσφυγή του στη δικαιοσύνη αποκάλυψε το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και οδήγησε σε όλες τις δικαστικές νίκες» αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη
ΠΑΣΟΚ
Συνεδριάζει την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο: Ενέργεια, Τεχνητή Νοημοσύνη και παράνομος στοιχηματισμός στην ατζέντα
Τη συνεδρίαση θα απασχολήσουν οι έρευνες υδρογονανθράκων, οι επιπτώσεις της ΑΙ στον πολιτισμό, ρυθμίσεις για παράνομα τυχερά παίγνια και συντάξεις του Δημοσίου, καθώς και παρεμβάσεις για Δικαιοσύνη και στεγαστική αρωγή
Μητσοτάκης σε Υπουργικό Συμβούλιο
Αντιπαράθεση Φλωρίδη και Φάμελλου για τις εκταφές των Τεμπών: «Τα πράγματα εξελίσσονται όπως προβλέπει η νομοθεσία », «Πάρτε θέση»
Ο υπουργός Δικαιοσύνης περιέγραψε τη διαδικασία που προβλέπεται για εκταφές και εξετάσεις, επαναλαμβάνοντας ότι, αν υπάρξει αδυναμία από ελληνικά εργαστήρια, θα αναζητηθούν πιστοποιημένα του εξωτερικού, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε σαφή πολιτική τοποθέτηση της κυβέρνησης
Φλωρίδης και Φάμελλος
Ακρίτα για Καρανίκα: «Ας του δώσει κάποιος μια θεσούλα στην κυβέρνηση να ηρεμήσει ο λακές του Άδωνι»
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε σε υψηλούς τόνους στις αναφορές του πρώην συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε επικρίνει τη στάση της για τα επεισόδια εις βάρος του Αδωνι Γεωργιάδη και είχε ζητήσει τη διαγραφή της
Έλενα Ακρίτα και Νίκος Καρανίκας 10
Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε από τον Έβρο έργα υποδομής ύψους 30 εκατ. ευρώ για τον ποταμό: «Συζητιούνται πολλές δεκαετίες, έχει έρθει η ώρα να τα κάνουμε»
Κατά την επίσκεψή του σε πλημμυρόπληκτες περιοχές και στον Συνοριακό Σταθμό Κήπων, ο πρωθυπουργός έθεσε ως προτεραιότητα τα έργα για τη διασφάλιση νερού στον πρωτογενή τομέα και ανέδειξε την αναβάθμιση της βασικής πύλης προς την Τουρκία
Κυριάκος Μητσοτάκης στον Έβρο
15
Ο Χριστοδουλάκης παρουσίασε την πολιτική πλατφόρμα «Αλλαγή+» ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ
Ο βουλευτής προειδοποιεί ότι η εσωστρέφεια τροφοδοτείται όταν η προσυνεδριακή διαδικασία γίνεται «μηχανιστική» και όχι πολιτική, ενώ επαναλαμβάνει ότι το «όχι» σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ πρέπει να είναι «σαφές και καθαρό»
Πολιτική πλατφόρμα Χριστοδουλάκη
Το Μαξίμου σηκώνει το γάντι στον Σαμαρά: «Συνήθεις εκτός πραγματικότητας τοποθετήσεις»
Κυβερνητικά στελέχη απορρίπτουν τους ισχυρισμούς περί «δυνητικής εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων» στη σύμβαση για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, ενώ παραπέμπουν και στον ΑΔΜΗΕ για την πορεία των ερευνών στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο
Μέγαρο Μαξίμου 5
Newsit logo
Newsit logo