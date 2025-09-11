Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης στον εμίρη του Κατάρ: «Ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας» η ισραηλινή επίθεση

«Το μόνο μέσο για βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι ο διάλογος», τόνισε ο πρωθυπουργός στον Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani
Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος και ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Tamim bin Hamad Al Thani στην Ντόχα
Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος και ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Tamim bin Hamad Al Thani στην Ντόχα / EUROKINISSI

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε την Πέμπτη (11.09.2025) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμίρη του Κατάρ Σεΐχη, Tamim bin Hamad Al Thani, την επομένη της ισραηλινής επιδρομής στην Ντόχα με στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανεπίτρεπτη – όπως τη χαρακτήρισε – παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και υπογράμμισε ότι ο διάλογος είναι το μόνο μέσο για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση σε οικιστική περιοχή της Ντόχα, πρωτεύουσας του Κατάρ, σκοτώνοντας πέντε μέλη της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του γιου του Χαλίλ αλ-Χάγια, του επικεφαλής διαπραγματευτή της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης στις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία στη Γάζα, και επικεφαλής του γραφείου του.

Η Χαμάς δήλωσε ότι η ανώτατη ηγεσία της επέζησε της απόπειρας δολοφονίας.

Η ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή.

Πολιτική
