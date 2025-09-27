Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Το ηχηρό μήνυμα προς Άγκυρα για άρση του casus belli και η συνάντηση με τον Ερντογάν που αναβλήθηκε επ’ αόριστον

Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία να αποσύρει το casus belli απέναντι στην Ελλάδα, έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, που εξακολουθεί να πλανάται ως «γκρίζο σύννεφο» πάνω από τις σχέσεις μας. Δεν έχει θέση στις σχέσεις μεταξύ γειτόνων που διατηρούν φιλικές σχέσεις. Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι αυτός της διπλωματίας, όχι της “γλώσσας των όπλων”» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΟΗΕ.

Η Αθήνα για άλλη μία φορά ξεκαθαρίζει στην Τουρκία ότι η συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE περνάει μέσα από την Ελλάδα και την άρση της απειλής πολέμου.

Παράλληλα, τόνισε ότι η διατήρηση της έντασης σε χαμηλά επίπεδα είναι μια θετική εξέλιξη «που δεν πρέπει να υποτιμάτε», με τον πρωθυπουργό να υπογραμμίζει από το βήμα του ΟΗΕ ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να εργαστεί για την επίλυση του μοναδικού σημαντικού εκκρεμούς ζητήματος μεταξύ των δύο χωρών: την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στις καλένδες η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Αποτιμώντας το ταξίδι του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, η Αθήνα εκτιμά ότι ολοκληρώθηκε με θετικό πρόσημο και ότι η κυβέρνηση πέτυχε τον στόχο της, δηλαδή «να ακουστεί δυνατά η φωνή της Ελλάδας», όπως τόνισε σε ανάρτηση του και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και «να οικοδομήσει συμμαχίες».

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Τουρκίας δεν συναντήθηκαν ούτε στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν των ηγετών που μετείχαν στη Σύνοδο του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ, όπως εκτιμούν πηγές της κυβέρνησης, δεν αναμένεται να έχουν συνάντηση ούτε στην Κοπεγχάγη την ερχόμενη εβδομάδα, όπου θα πραγματοποιηθεί το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – με θέμα και το πρόγραμμα SAFE – αλλά και η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα μεταβεί τελικά στη Δανία, κάτι που σημαίνει ότι η συνάντηση των δύο ηγετών παραπέμπεται στις καλένδες.

Τα F-35 και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Αναφορικά με τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και το «παζάρι» για την προμήθεια των F-35 από την Άγκυρα, κυβερνητική πηγή δήλωνε ότι οι τεχνικές συζητήσεις διεξάγονται εδώ και και 5 χρόνια, σημειώνοντας τον ρόλο του Κογκρέσου για τους εξοπλισμούς και ότι πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία και πάντως όχι άμεση.

Παράλληλα, η ίδια πηγή τόνιζε τους ισχυρούς δεσμούς της Ελλάδας με την Αμερικανική διοίκηση, ενώ ειδική αναφορά έκανε στην πρόσφατη απόφαση του Αμερικανικού κολοσσού υδρογονανθράκων να έρθει για έρευνες νότια της Κρήτης.

Στα θετικά της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη και η πρώτη επαφή γνωριμίας που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την νέα πρεσβευτή των ΗΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία φτάνει στην Αθήνα μέσα στον Οκτώβρη.