Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δω τον Ερντογάν πριν τις 15 Φεβρουαρίου – Είναι λογικό να ανησυχεί η κοινωνία για το πού πηγαίνει η Ευρώπη

Για τα ελληνοτουρκικά αλλά και την εσωτερική επικαιρότητα μίλησε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/2/26).

«Δεν έχω επίσημη ενημέρωση για ταξίδι του κυρίου Τραμπ στην Ελλάδα. Είναι κατανοητό η ελληνική κοινωνία να ανησυχεί για το πού πηγαίνει η Ευρώπη» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας τη συνέντευξή του.

«Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ» συμπλήρωσε.

Για ελληνοτουρκικά

«Έχουμε σημαντικά κεκτημένα. Υπάρχει μείωση της έντασης. Έχουμε καλή συνεργασία στο μεταναστευτικό και έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Από την άλλη δεν τρέφω αυταπάτες. Η μεγάλη διαφορά μας είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών». είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όσο η Τουρκία προσθέτει και άλλα θέματα, το να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση είναι δύσκολο. Κρατώ τη δήλωση Φιντάν ως μια θετική αναγνώριση ότι η Τουρκία μπορεί και να εξετάζει κάποια από τα πάγια θέματά της, να μην τα αναδεικνύει με την ίδια ένταση που το έκανε στο παρελθόν» τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

«Το ότι μπορώ να μιλώ απευθείας με τον πρόεδρο Ερντογάν, μόνο καλό είναι» συμπλήρωσε, για τον Τούρκο πρόεδρο τον οποίο θα συναντήσει πριν τις 15 Φεβρουαρίου.

Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι η επίλυση της δικής μας διαφοράς, θα βοηθούσε στο να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο υπάρχει το Casus belli η Τουρκία δε μπορεί να εκμεταλλευτεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε το διαπραγματευτικό μας χαρτί για να πείσουμε την Τουρκία ότι αυτές οι διεκδικήσεις είναι αχρείαστες».

Για το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα: «Η Ελλάδα έχει ήδη επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Το κάναμε στο Ιόνιο. Είναι ένα μονομερές δικαίωμα της πατρίδας μας που δεν απαιτεί την έγκριση από κανέναν».

Για λύση στο θέμα με την Τουρκία: «Μπορεί η λύση από μόνη της να είναι η παραπομπή της διαφοράς μας σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Αλλά όσο υπάρχει στο τραπέζι η θεωρία των γκρίζων ζωνών και αμφισβητείται κυριαρχία, όχι κυριαρχικά δικαιώματα και όσο κρέμεται από πάνω μας μια απειλή πολέμου, είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Εμείς δεν επενδύσαμε ποτέ στη στασιμότητα ως δόγμα εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα κινείται, εξοπλίζεται. Έχουμε υποχρέωση να θωρακίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις. Εμείς δεν περιμένουμε παράθυρο ευκαιρίας με την Τουρκία χωρίς να επενδύουμε στη δική μας ισχύ».

Για τις σχέσεις με το Ισραήλ: «Οι σχέσεις με το Ισραήλ οικοδομήθηκαν από αρκετές κυβερνήσεις. Είναι μια σχέση με μεγάλο στρατηγικό βάθος… Μη βλέπουμε τη σχέση μας μέσα από τη γεωπολιτική διάσταση, υπάρχει οικονομική διάσταση».

Για τη Ρωσία: Αλίμονο αν η Ελλάδα δεν στήριζε τον αμυνόμενο (Ουκρανία). Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε εμείς τέτοια στήριξη που έχουμε απέναντί μας έναν γείτονα…

Για την διάταξη και την Όλγα Κεφαλογιάννη

«Η διάταξη πέρασε από την κανονική νομοθετική διαδικασία και ψηφίστηκε από πολλούς βουλευτές. Είναι μια σωστή διάταξη… Το πώς έγινε χρήση της διάταξης, δε θα το σχολιάσω. Είναι ένα προσωπικό ζήτημα γιατί υπάρχουν παιδιά στη μέση» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είναι μια διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης. Το πώς έγινε χρήση της διάταξης, είναι ένα άλλο θέμα. Δεν υπάρχει ζήτημα νομοθέτησης… Ξέρω ότι όταν κατέχουμε ένα δημόσιο αξίωμα δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στην ουσία αλλά να σκεφτόμαστε και τις πολιτικές επιπτώσεις» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για τις μεταρρυθμίσεις

«Η σύγκρουση με το βαθύ κράτος ήταν προτεραιότητα αυτής της τετραετίας.

«Κερδίζουμε και χάνουμε μάχης. Το 2023 είναι ένα ορόσημο, θα κλείσουμε 200 χρόνια από τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους. Η φιλοδοξία μου είναι το 2030 να έχουμε κλείσει τις εκκρεμότητές μας με το πελατειακό κράτος.

Έχουμε κερδίσει πολλές μάχες. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια χαμένη μάχη με ένα προβληματικό σύστημα. Έχουμε να δώσουμε πολλές μάχες ακόμα» τόνισε.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προσπαθήσαμε πολλές φορές αλλά η απειλή της στάσης πληρωμών μας έκανε να φοβηθούμε τις πολύ τολμηρές αλλαγές αλλά το κάναμε όταν καταλάβαμε ότι δε μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς» συμπλήρωσε.

Για εναέρια κυκλοφορία και μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: «Δεν είναι απλές υποθέσεις, είναι πολύπλοκες διαδικασίες που θέλουν υπομονή. Δεν είναι ασυνήθιστο να υπάρχουν και περιπτώσεις που δε θα τα καταφέρουμε.

Το θέμα είναι να κοιτάμε από τα λάθη μας για να μάθουμε, να γίνουμε καλύτεροι» είπε ο Πρωθυπουργός.

Για το άρθρο 86: «Η προθεσμία παραγραφής έχει αλλάξει άρα ζήτημα παραγραφής δεν υφίσταται. Το βασικό πρόβλημα είναι η λειτουργία της προανακριτικής επιτροπής. Η δίωξη δε μπορεί να ασκείται από τη Βουλή αλλά από εισαγγελείς. Δε μπορεί η Βουλή να κάνει προανάκριση».