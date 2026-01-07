Κυριάκος Μητσοτάκης: Το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα

Για ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και των Ευρωπαίων αγροτών κάνει λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Facebook σήμερα Τετάρτη (7.1.26), σχολιάζοντας την πρωτοβουλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την άμεση κινητοποίηση πόρων ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον αγροτικό τομέα.

«Η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους 45 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά», επισημαίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα», τονίζει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.