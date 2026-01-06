Κυριάκος Πιερρακάκης: Έμπρακτη στήριξη των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων από την κυβέρνηση με 600 οργανικές θέσεις κληρικών

Τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας προς τις ελληνορθόδοξες κοινότητες ανέδειξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή την παρουσία του στον εορτασμό των Θεοφανείων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου εκπροσώπησε την κυβέρνηση.

Όπως σημείωσε σε σχετική ανάρτησή του, στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για το πολυσήμαντο έργο του Πατριαρχείου, αλλά και για την ανάγκη ενίσχυσης των κοινοτήτων που διατηρούν ζωντανή «τη γλώσσα, την παράδοση και την πνευματική ταυτότητα του ελληνισμού».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπενθύμισε ότι η στήριξη της κυβέρνησης έχει ήδη αποτυπωθεί έμπρακτα, με παρεμβάσεις όπως η στελέχωση των εκκλησιαστικών δομών, η επίλυση του ζητήματος των οργανικών θέσεων των κληρικών στην Ελλάδα, αλλά και η δημιουργία 600 νέων οργανικών θέσεων για κληρικούς στα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και τις Ελληνορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δίνει και έναν πιο προσωπικό τόνο στην ανάρτησή του, περιγράφοντας το Φανάρι ως «έναν τόπο με δύναμη και συμβολισμό» και την Κωνσταντινούπολη ως χώρο «όπου η ιστορία συναντά την καθημερινότητα».