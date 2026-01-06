Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Κυριάκος Πιερρακάκης: Έμπρακτη στήριξη των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων από την κυβέρνηση με 600 οργανικές θέσεις κληρικών

Στο Φανάρι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικώνγια τους εορτασμούς των Θεοφανείων.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

Τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας προς τις ελληνορθόδοξες κοινότητες ανέδειξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή την παρουσία του στον εορτασμό των Θεοφανείων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου εκπροσώπησε την κυβέρνηση.

Όπως σημείωσε σε σχετική ανάρτησή του, στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για το πολυσήμαντο έργο του Πατριαρχείου, αλλά και για την ανάγκη ενίσχυσης των κοινοτήτων που διατηρούν ζωντανή «τη γλώσσα, την παράδοση και την πνευματική ταυτότητα του ελληνισμού».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπενθύμισε ότι η στήριξη της κυβέρνησης έχει ήδη αποτυπωθεί έμπρακτα, με παρεμβάσεις όπως η στελέχωση των εκκλησιαστικών δομών, η επίλυση του ζητήματος των οργανικών θέσεων των κληρικών στην Ελλάδα, αλλά και η δημιουργία 600 νέων οργανικών θέσεων για κληρικούς στα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και τις Ελληνορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δίνει και έναν πιο προσωπικό τόνο στην ανάρτησή του, περιγράφοντας το Φανάρι ως «έναν τόπο με δύναμη και συμβολισμό» και την Κωνσταντινούπολη ως χώρο «όπου η ιστορία συναντά την καθημερινότητα».

 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
134
93
78
76
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Άκης Σκέρτσος για την απώλεια του αδελφού του και τα Τέμπη: «Ας μιλήσουμε από καρδιάς για το δράμα»
Ο υπουργός Επικρατείας απευθύνει έκκληση για σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στους θεσμούς, προειδοποιώντας για τους κινδύνους της πολιτικής εργαλειοποίησης του πένθους και της διολίσθησης στον διχασμό.
Άκης Σκέρτσος
NYT για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Talk of the town» στην Αθήνα – Από τις ενεργειακές συμφωνίες στις εντυπωσιακές εμφανίσεις
Εκτενές αφιέρωμα στην πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία έχει ήδη τραβήξει την προσοχή του διπλωματικού και του πολιτικού κόσμου της ελληνικής πρωτεύουσας.
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Doug Burgum, τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας, Chris Wright και την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Μέγαρο Μαξίμου
Newsit logo
Newsit logo