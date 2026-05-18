ΚΥΣΕΑ: Στο επίκεντρο η αναβάθμιση των φρεγατών MEKO και προμήθεια των ιταλικών Bergamini – Επιστρέφουν στις βάσεις τους οι συστοιχίες Patriot

Οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, η αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ, η προμήθεια των ιταλικών Bergamini και η έγκριση παραχώρησης 13 ΤΟΜΠ Μ113 στον Λίβανο τέθηκαν στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) που συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα (18.05.2026) υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ συζητήθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών MEKO και συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σύμβαση για την εμπλοκή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στο κρίσιμο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, ενώ επίσης τέθηκαν επί τάπητος οι φρεγάτες FREMM κλάσης Bergamini που η Αθήνα θέλει να αποκτήσει μέσω διακρατικής συμφωνίας με την Ρώμη.

Επίσης, συζητήθηκε η απόκτηση κρυπτοσυσκευών για τις Ένοπλες Δυνάμεις και στη συνέχεια εγκρίθηκε η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού τύπου Μ113 στον Λίβανο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε επίσης να επιστρέψουν στις βάσεις τους οι συστοιχίες Patriot από το Διδυμότειχο και την Κάρπαθο λόγω της αλλαγής των γεωπολιτικών συνθηκών.

Το ΚΥΣΕΑ έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, με φόντο τον προκλητικό νόμο για την «Γαλάζια Πατρίδα» που ετοιμάζει και θα φέρει προς ψήφιση το κυβερνών κόμμα AKP στην γειτονική μας χώρα.

Τέλος, συζητήθηκε η υπόθεση του ουκρανικής κατασκευής μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας (USV) που εντοπίστηκε στην Λευκάδα, η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Μη Επανδρωμένα Οχήματα 2026 – 2030 αλλά και οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, με τις εντάσεις που κλιμακώθηκαν πρόσφατα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, που εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα και εμπόδια στην διεθνή ναυσιπλοΐα.

