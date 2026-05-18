ΠΑΣΟΚ κατά Σπανάκη για μίσθωση ακινήτου στα ΕΛΤΑ: «Δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ» απαντά ο υφυπουργός 

Στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται ο Βασίλης Σπανάκης, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ακίνητο που συνδέεται με την οικογένειά του μισθώνεται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στο Μοσχάτο. Η Χαριλάου Τρικούπη ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση, θέτοντας ευθέως ζήτημα πολιτικής ηθικής, ενώ ο υφυπουργός Εσωτερικών απορρίπτει τις αιτιάσεις και κάνει λόγο για «ανήθικη επίθεση».

Ο Βασίλης Σπανάκης, απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ, αρνήθηκε οποιαδήποτε προσωπική εμπλοκή με το ακίνητο και την είσπραξη ενοικίου, υποστηρίζοντας ότι αυτό ανήκει στην αδελφή του. «Δεν έχω καμία σχέση εγώ με το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ από τα ΕΛΤΑ Μοσχάτου», δήλωσε το πρωί της Δευτέρας (18.05.2026) στο Mega ο υφυπουργός Εσωτερικών, επιχειρώντας παράλληλα να συνδέσει την υπόθεση με την αντιπαράθεση γύρω από το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη στην Κρήτη.

Ο Βασίλης Σπανάκης επέμεινε ότι δεν υπάρχει προσωπικό οικονομικό όφελος από τη μίσθωση, διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος κατοικεί σε άλλο τμήμα του ακινήτου. «Το ακίνητο αυτό ανήκει στην αδερφή μου, δεν έχω καμία σχέση και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ. Εγώ μένω από πάνω. Μιλάμε για το ενοίκιο του ισογείου που ανήκει στην αδερφή μου», ανέφερε.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, χαρακτήρισε «χυδαιότητες» όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι τα υιοθετεί. «Αν νομίζει ο κ. Ανδρουλάκης και αν νομίζει το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ότι με προσωπική επίθεση εναντίον μου θα ξεκολλήσει δημοσκοπικά, θα το δούμε», είπε, προβλέποντας μάλιστα ότι με τέτοιες επιθέσεις το ΠΑΣΟΚ θα οδηγηθεί «σε μονοψήφιο ποσοστό».

«Ανήθικη επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές»

Ο υφυπουργός Εσωτερικών συνέδεσε χρονικά την επίθεση με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και με τα σενάρια που τον φέρουν υποψήφιο για τη θέση του γραμματέα του κόμματος. «Πρώτη φορά το ΠΑΣΟΚ κάνει προσωπική επίθεση και μάλιστα τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όταν το όνομά μου ακούγεται ότι μπορεί να είμαι ένας από τους γραμματείς της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε.

Κλιμακώνοντας την απάντησή του, έκανε λόγο για «ανήθικη επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές» και πρόσθεσε ότι «δημιουργούνται οι νέοι αυριανιστές». Παράλληλα, επιχείρησε να διαφοροποιήσει τη δική του περίπτωση από εκείνη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμψηφισμός με «τα 10.000 ευρώ που παίρνει από την Κρήτη» ή με «το ένα εκατομμύριο που ξέχασε να δηλώσει», όπως υποστήριξε για τον κ. Ανδρουλάκη.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις: «Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κ. Σπανάκη;»

Από την πλευρά της, η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει ότι η υπόθεση χρήζει πολιτικών απαντήσεων. Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «σιγή ασυρμάτου από το Μαξίμου και τον υφυπουργό Εσωτερικών» και καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να τοποθετηθεί ευθέως.

«Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κ. Σπανάκη;» ρωτά η Χαριλάου Τρικούπη, θέτοντας σειρά ερωτημάτων για τη μεταβίβαση της επικαρπίας του ακινήτου στην αδελφή του υφυπουργού το 2023 και, όπως αναφέρει, «για ορισμένο χρόνο», έως τις 16 Ιουλίου 2028. Το ΠΑΣΟΚ ζητά επίσης να διευκρινιστεί αν ο κ. Σπανάκης εισέπραττε ενοίκιο από τα ΕΛΤΑ Μοσχάτου την περίοδο 2019-2023, όταν ήταν βουλευτής.

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει επίσης προηγούμενες δηλώσεις του Βασίλη Σπανάκη κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. «Προχθές, ο κ. Σπανάκης κουνούσε το δάχτυλο στον Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας πως “αυτά δείχνουν νοοτροπία ΠΑΣΟΚ του χθες”. Μήπως θέλει να κάνει την αυτοκριτική του;», αναφέρει δηκτικά η ανακοίνωση.

Σε δεύτερη ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι, ενώ «τα φώτα σβήνουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας» και οι εσωκομματικές ισορροπίες βρίσκονται στο προσκήνιο, η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει αν θεωρεί ηθικά αποδεκτή τη μίσθωση ακινήτου, το οποίο –κατά το ΠΑΣΟΚ– συνδέεται με κυβερνητικό στέλεχος, από δημόσιο φορέα.

Το κεντρικό ερώτημα που θέτει το ΠΑΣΟΚ είναι αν ένας υπουργός μπορεί, έστω και μέσω νομικά επιτρεπτών κινήσεων, να απομακρύνει από το προσκήνιο μια ιδιοκτησιακή σχέση με ακίνητο που στεγάζει δημόσια υπηρεσία. «Είναι ηθικό υπουργός της κυβέρνησης να “θολώνει” τα νερά με μια νόμιμη κατά τα άλλα πράξη;» αναφέρει η ανακοίνωση, ζητώντας να αποσαφηνιστεί πότε καταρτίστηκαν οι συμβάσεις και με ποιες διαδικασίες.