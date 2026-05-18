Κουτσούμπας για Τσίπρα και Καρυστιανού: «Αυτό το πολιτικό σουλάτσο προκαλεί αποστροφή στον λαό»

Με ιδιαίτερα αιχμηρές εκφράσεις σχολιάζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας τις διεργασίες γύρω από τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, ο οποίος, το μεσημέρι της Δευτέρας (18.05.2026), από το βήμα της Βουλής για «τυχοδιωκτισμό», «κλωτσοπατινάδα» και «πολιτικό σουλάτσο» στο πολιτικό σκηνικό. Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, κατά τη συζήτηση επίκαιρης επερώτησης του κόμματός του για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, υποστήριξε ότι οι κινήσεις αυτές προκαλούν «μόνο αποστροφή στον ελληνικό λαό και τη νεολαία».

«Όλος αυτός ο τυχοδιωκτισμός, όλη αυτή η κλωτσοπατινάδα στο αστικό πολιτικό σκηνικό, όλο αυτό το πολιτικό σουλάτσο, όπου όλοι τρέχουν να πιάσουν μια καρέκλα στα κόμματα του συστήματος μπροστά στις βουλευτικές εκλογές, μόνο αποστροφή προκαλεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, εκτιμώντας ότι οι πολίτες «θα βρουν τρόπο να εκφράσουν αυτή τους την απέχθεια».

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, από το βήμα της Βουλής, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση συνολικά στο «αστικό πολιτικό σκηνικό», το οποίο κατηγόρησε ότι αναλώνεται σε παρασκηνιακές διεργασίες και εκλογικούς υπολογισμούς, την ώρα που –όπως είπε– τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων παραμένουν στο περιθώριο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε ότι το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που επιμένει να αναδεικνύει «τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων», απέναντι σε ένα πολιτικό περιβάλλον που, όπως είπε, ασχολείται με «καρέκλες» και αναδιατάξεις ενόψει των επόμενων εκλογικών μαχών.

«Ακήρυχτος πόλεμος» στους χώρους δουλειάς

Περνώντας στο αντικείμενο της επερώτησης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας περιέγραψε την κατάσταση στους χώρους εργασίας ως «έναν ακήρυχτο πόλεμο» με θύματα αποκλειστικά τους εργαζόμενους. Έκανε λόγο για εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εργαζομένους με επαγγελματικές ασθένειες, την ώρα που, όπως σημείωσε, «οι επιχειρηματικοί όμιλοι καταγράφουν τη μεγαλύτερη κερδοφορία των τελευταίων δεκαετιών».

«Όταν η ίδια η ζωή των εργαζομένων αντιμετωπίζεται ως κόστος από τους ομίλους και τις κυβερνήσεις, τότε οδηγούμαστε σε εγκλήματα», είπε, ανεβάζοντας τους τόνους κατά της κυβέρνησης.

«Η κυβέρνηση μας γυρίζει στον Μεσαίωνα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υπόθεση εργατών γης στην Ηλεία, λέγοντας ότι «αναβιώνουν ασθένειες του προηγούμενου αιώνα», καθώς ένας εργάτης έχασε τη ζωή του από λεπτοσπείρωση και άλλοι νοσηλεύονται με φυματίωση, εξαιτίας –όπως υποστήριξε– των άθλιων συνθηκών δουλειάς και διαμονής. «Η κυβέρνηση μας γυρίζει στον Μεσαίωνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κατηγορώντας τη ΝΔ για «μαγειρεμένες στατιστικές» γύρω από τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, αλλά και για αποδυνάμωση των μηχανισμών αναγνώρισης και ελέγχου.

Βολές κατά πάντων

Από τα πυρά του γγ του ΚΚΕ δεν ξέφυγαν ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ, τα οποία κατηγόρησε ότι στήριξαν διαχρονικά τις ίδιες αντεργατικές πολιτικές. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συνέδεσε τα εργατικά δυστυχήματα με την εντατικοποίηση της εργασίας, την κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας και τις πολύωρες βάρδιες. «Όταν έχεις ψηφίσει νόμους που καταργούν το 8ωρο και επιβάλλουν 12ωρα και 13ωρα, τότε αντικειμενικά γίνεσαι ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος», είπε με έμφαση.

«Το γύρισε και το ΠΑΣΟΚ στο τσάμικο»

Ειδική αναφορά έκανε στο ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ειρωνικά την πρόταση περί τετραήμερης εργασίας. «Όταν σφύριξε η μεγαλοεργοδοσία, το γύρισε και το ΠΑΣΟΚ στο τσάμικο», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι έχει στηρίξει ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, κατήγγειλε την αποδυνάμωση της Επιθεώρησης Εργασίας και έκανε λόγο για «ιδιωτικοποίηση των ελέγχων», χρησιμοποιώντας τη φράση: «Βάζετε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα».

«Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι το ΚΚΕ θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στους αγώνες για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «θέμα ζωής ή θανάτου» για την εργατική τάξη.

«Στο δίλημμα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”, το ΚΚΕ έχει διαλέξει πλευρά», ανέφερε, εξαπολύοντας νέα επίθεση στην κυβέρνηση και συνολικά στο οικονομικό μοντέλο που, όπως είπε, υπηρετεί «το καπιταλιστικό κέρδος και όχι την ανθρώπινη ζωή».