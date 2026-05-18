Στο κόμμα Καρυστιανού και ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος: «Έρχομαι κι εγώ, με τη νίκη παιδιά»

«Μου είπε "είμαι στο κόμμα της Καρυστιανού και του είπα "τέλεια έρχομαι κι εγώ"»
Ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος
Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, η ίδρυσή του οποίου θα ανακοινωθεί στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Με τον ηθοποιό Νίκο Ζιάγκο να κάνει γνωστή την ένταξή του στον νέο πολιτικό φορέα.

Μιλώντας στο live που έκανε την Κυριακή (17.5.26) στο TikTok ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, Σταύρος Σιουρδάκης, από το γραφείο της Μαρίας Γρατσία για τη συλλογή υπογραφών σχετικά με τη διακήρυξη του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, ο Νίκος Ζιάγκος περιέγραψε πώς αποφάσισε να ενταχθεί στο νέο κόμμα.

«Ο Σταύρος μας κάνει μαθήματα ρωσικών και μας δείχνει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης. Ξαφνικά τον είδα στην Αθήνα και του είπα “τι κάνεις εδώ;”. Μου είπε “είμαι στο κόμμα της Καρυστιανού και του είπα “τέλεια έρχομαι κι εγώ”» είπε ο Νίκος Ζιάγκος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης θύμισε σε όσους έβλεπαν το live ότι ο Νίκος Ζιάγκος ήταν ηθοποιός σε «παλαιές ταινίες, βιντεοκασέτες τύπου “Ρόδα, τσάντα και κοπάνα” με τον Στάθη Ψάλτη, σίγουρα θα τον ξέρει» ενώ στη συνέχεια απευθυνόμενος στον ηθοποιό τον ρώτησε «τι κάνουμε εδώ;».

«Σήμερα υποστηρίζουμε το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με τη νίκη παιδιά» απάντησε ο Νίκος Ζιάγκος.

