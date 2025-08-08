Λένα Σαμαρά: Γιατί διακομίστηκε από το Σισμανόγλειο στον Ευαγγελισμό – Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον πρόωρο θάνατό της

Βαθιά θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο ο ξαφνικός θάνατος της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, το απόγευμα της Πέμπτης (08.08.2025), στον «Ευαγγελισμό».

Η Λένα Σαμαρά που «έφυγε» σε ηλικία 34 ετών, είχε διακομιστεί αρχικά εκεί από το «Σισμανόγλειο», μετά από επιληπτική κρίση όπου διαπιστώθηκε από τους γιατρούς μια ανησυχητική εικόνα, γεγονός που τους υποχρέωνε να ζητήσουν περαιτέρω διερεύνηση από εξειδικευμένη κλινική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λένα Σαμαρά έφτασε στο «Σισμανόγλειο» στις 12:45 το μεσημέρι της Πέμπτης, συνοδευόμενη από τους γονείς της, τον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά. Το νοσοκομείο βρισκόταν σε μικρή εφημερία από τις 08:00 το πρωί, έως τις 02:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Παρότι -ωστόσο- το Νοσοκομείο δεν διαθέτει νευρολογική κλινική, η εφημερία του υποστηρίζεται από δύο νευρολόγους.

Και πράγματι, η 34χρονη Λένα εξετάστηκε από ειδικό νευρολόγο, υποβλήθηκε σε εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ η αξονική τομογραφία, έδειξε παθολογικά ευρήματα.

Ωστόσο, και τα αποτελέσματα των υπόλοιπων εξετάσεων δεν ήταν καλά, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς να αποφασίσουν τη διακομιδή της στον «Ευαγγελισμό» — νοσοκομείο με μία από τις πιο άρτιες επιστημονικά νευρολογικές κλινικές στη χώρα.

Εντύπωση προκαλεί, ωστόσο, πώς στο βιβλίο καταγραφής των περιστατικών της εφημερίας, στα συμπτώματα που εμφάνισε η άτυχη 34χρονη κοπέλα, αναφέρεται «εμπύρετο», δηλαδή αναφέρεται το σύμπτωμα του πυρετού, γεγονός που διερευνάται με το πώς συνδέεται με τα συμπτώματα επιληψίας.

Η 34χρονη Λένα διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό με ίδιο μέσο και συγκεκριμένα με το αυτοκίνητο των γονιών της και όχι με ΕΚΑΒ.

Λίγη ώρα μετά την άφιξή της στα Επείγοντα του «Ευαγγελισμού», ωστόσο, κι ενώ βρισκόταν υπό εξέταση από γιατρούς της νευρολογικής και της παθολογικής κλινικής, υπέστη ανακοπή καρδιάς. Οι γιατροί έσπευσαν να την επαναφέρουν, αλλά παρά τις προσπάθειες επί 50 λεπτών, δεν πρόλαβαν ούτε καν να τη διασωληνώσουν.

Αποτελεί ερώτημα εάν η άτυχη κοπέλα είχε ιστορικό επιληψίας ή καρδιακής βλάβης, καθώς κανείς δεν μπορεί να πει μέχρι στιγμής με βεβαιότητα, ποια ήταν η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στο θάνατό της.

Ιατρικές πηγές αφήνουν αιχμές για το εάν κατά την εφημερία στο «Σισμανόγλειο» υπήρχε πλήρης κάλυψη από νευρολόγους και γιατρούς όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων, δεδομένου ότι το νοσοκομείο δεν διαθέτει νευρολογική κλινική, γεγονός το οποίο προκάλεσε την παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε πώς υπήρχε πλήρης κάλυψη από νευρολόγο και πως ο ίδιος ο γιατρός του Σισμανογλείου ήταν αυτός που ζήτησε τη μεταφορά της Λένας Σαμαρά στον Ευαγγελισμό.

Το γεγονός, επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος αναφέρει τα εξής:

«Από όσα γνωρίζω αποφασίστηκε η διακομιδή της από το Σισμανόγλειο στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, που υποστηρίζεται ίσως από την καλύτερη νευρολογική κλινική στη χώρα. Γνωρίζω καλά πως στην εφημερία του Σισμανόγλειου ήταν δύο νευρολόγοι, όμως, ο Ευαγγελισμός διαθέτει καρδιολογική και νευρολογική κλινική υψηλού επιπέδου, γι’ αυτό και αποφασίστηκε η μεταφορά της. Τι ακριβώς συνέβη και κατέληξε, δεν γνωρίζω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εξέφρασε τη βαθιά λύπη του και τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας.