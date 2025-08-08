Λένα Σαμαρά: Οι δραματικές ώρες μέχρι τον θάνατο της – Όλο το χρονικό

Την ώρα που η οικογένεια της Λένας Σαμαρά είναι βυθισμένη στο πένθος, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει το χαμό της 34χρονης Λένας, έρχονται στο φως νέα στοιχεία και λεπτομέρειες από τις τελευταίες στιγμές της κόρης του Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr η 34χρονη Λένα Σαμαρά, ήταν χθες (7/8/25) το μεσημέρι στο σπίτι με τους γονείς της, Γεωργία και Αντώνη Σαμαρά, όταν ένιωσε αδιαθεσία. Είπε στους γονείς της ότι δεν ένιωθε καλά και τότε, ο πρώην πρωθυπουργός κάλεσε δύο γιατρούς στο σπίτι της οικογένειας για να την εξετάσουν.

Οι γιατροί, έκριναν ότι η 34χρονη Λένα πρέπει να μεταφερθεί αμέσως στο νοσοκομείο, όπως και έγινε. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την μετέφερε στο Σισμανόγλειο όπου εξετάστηκε και αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της, κρίθηκε ότι πρέπει να μεταφερθεί εκ νέου, αυτή τη φορά στον Ευαγγελισμό καθώς εκεί, υπάρχει νευρολογική κλινική.

Όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση της Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής «η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση»

Εκεί, δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 34χρονη έπαθε καρδιακή ανακοπή και άφησε την τελευταία πνοή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr εξετάζεται το ενδεχόμενο να έπαθε ανεύρυσμα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής

Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7 Αυγούστου περί τις 13:00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης.

Εκεί εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική.

Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22:29.