Πολιτική

Λένα Σαμαρά: Συγκλονισμένος ο Κώστας Καραμανλής με τον θάνατό της – «Φίλε Αντώνη η σκέψη μας είναι σε εσάς»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, έκανε μία ανάρτηση εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στον Αντώνη Σαμαρά, με τον οποία είχαν έρθει «κοντά» πολιτικά το τελευταίο διάστημα
Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς
Πρώτη ημέρα εργασιών του 15ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στο Ζάππειο Μέγαρο, Παρασκευή 5 Απριλίου 2024. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά για την τραγική απώλεια της κόρης του Λένας Σαμαράς έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του, για τον απροσδόκητο χαμό της Λένας Σαμαρά.

«Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου.

Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη», έγραψε ο Κώστας Καραμανλής στο μήνυμά του.

Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά πέθανε χτες σε ηλικία 34 ετών, όπως έγινε γνωστό το βράδυ βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της. Η Λένα Σαμαρά νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, όπου άφησε την τελευταία της πνοή μετά από επιληπτικό επεισόδιο και ανακοπή που υπέστη.

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έσπευσε από την πρώτη στιγμή να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στον Αντώνη Σαμαρά.

Πολιτική
