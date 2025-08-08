Λένα Σαμαρά: Συγκλονισμένος ο Κώστας Καραμανλής με τον θάνατό της – «Φίλε Αντώνη η σκέψη μας είναι σε εσάς»

Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά για την τραγική απώλεια της κόρης του Λένας Σαμαράς έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

«Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου.

Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη», έγραψε ο Κώστας Καραμανλής στο μήνυμά του.

Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά πέθανε χτες σε ηλικία 34 ετών, όπως έγινε γνωστό το βράδυ βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της. Η Λένα Σαμαρά νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, όπου άφησε την τελευταία της πνοή μετά από επιληπτικό επεισόδιο και ανακοπή που υπέστη.

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έσπευσε από την πρώτη στιγμή να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στον Αντώνη Σαμαρά.