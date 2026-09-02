Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον»

Στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης της μεγάλης ανάπλασης στον Φαληρικό Όρμο και το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» μιλά αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει για την κατασκευή του Μητροπολικού Πάρκου «Αέναον» που αφορά στην ανάπλαση έκτασης περίπου 741 στρεμμάτων στον Φαληρικό Όρμο. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός μεγάλου δημόσιου χώρου πρασίνου και αναψυχής, με διαδρομές για πεζούς και ποδηλάτες, χώρους άθλησης και αναψυχής και νέες υποδομές που θα συνδέουν την πόλη με το παραλιακό μέτωπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε live την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η σύμβαση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει εκτιμώμενη αξία περίπου 320 εκατ. ευρώ, ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ήδη δώσει το τελικό «πράσινο φως» για την υπογραφή της.