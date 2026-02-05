Μάκης Βορίδης για Αντώνη Σαμαρά: Η κριτική του εναγκαλίζεται με πολύ ακραίες αντιπολιτευτικές φωνές

«Στη ΝΔ αυτού του τύπου οι ισοπεδωτικές κριτικές δεν δημιουργούν πρόβλημα», τόνισε ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, Μάκης Βορίδης, με αφορμή τη νέα δριμεία επίθεση που εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης (5.2.26), ο Μάκης Βορίδης σχολίασε πως η κριτική του Αντώνη Σαμαρά εναγκαλίζεται με ορισμένες πολύ ακραίες αντιπολιτευτικές φωνές.

«Το σημαντικό είναι να μην σχολιάσουμε το όποιο κίνητρο -δεν το ξέρουμε- αλλά την τοποθέτηση, δηλαδή αν έχει δίκιο ή όχι», δήλωσε.

Μάλιστα, χαρακτήρισε ότι μια τέτοια κριτική από τον κ. Σαμαρά εναγκαλίζεται με ορισμένες αντιπολιτευτικές φωνές πολύ ακραίες, οι οποίες παρουσιάζουν μια «μαύρη» Ελλάδα.

«Χωρίς να ισχυρίζομαι ότι όλα είναι ρόδινα και η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα σωστά, πάντως η εικόνα μας δεν είναι αυτή μιας ρημαγμένης χώρας. Είναι μια χώρα που αυτήν τη στιγμή έχει το μικρότερο ποσοστό ανεργίας που είχε ποτέ. Είναι μια χώρα που σταθερά έχει αύξηση των εισοδημάτων, μια χώρα που συστηματικά προσελκύει επενδύσεις, μια χώρα που ενισχύει την άμυνά της. Θεωρώ για το σύνολο της αντιπολίτευσης μια τέτοια ρητορική ότι δεν είναι αξιόπιστη», δήλωσε.

«Στη ΝΔ αυτού του τύπου οι ισοπεδωτικές κριτικές δεν δημιουργούν πρόβλημα. Δεν είναι εστιασμένες σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά αποτελούν ισοπεδωτική προσέγγιση και η κοινωνία δεν έχει αυτήν την προσλαμβάνουσα. Έχουμε περάσει δύσκολες εποχές σε αυτόν τον τόπο και πλέον η συζήτηση είναι εντελώς διαφορετική για άλλα θέματα», τόνισε ο Μάκης Βορίδης.

Αναφορικά, με την τραγωδία με τους 15 νεκρούς ανοιχτά της Χίου, ο πρώην υπουργός έκανε λόγο για ένα «εξαιρετικά θλιβερό γεγονός».

«Έχουμε ορισμένα δεδομένα: ανθρώπους που κάνουν κακουργήματα – η διακίνηση παρανόμων μεταναστών είναι κακούργημα όπως ξέρετε – ενώ σε απολύτως αναξιόπλοα πλεούμενα, βάρκες ή οτιδήποτε φορτώνονται δεκάδες άνθρωποι κάτω από απαράδεκτες συνθήκες και απολύτως επικίνδυνες», ανέφερε.

«Εκθέτουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους αυτούς, άρα να συμφωνήσουμε ότι ο διακινητής που το κάνει αυτό διαπράττει εγκληματικές ενέργειες», όπως είπε ο κ. Βορίδης. «Η δουλειά λοιπόν η δική μας είναι η αποτροπή. Αν θέλει κάποιος να πει να μην κάνει αποτροπή το Λιμενικό, να μην βρίσκεται εκεί, να μην λέει στη βάρκα να γυρνά πίσω, να μας το πει», είπε.

«Να περιμένουμε μέχρι τότε. Γιατί μέχρι στιγμής βλέπω τα γνωστά: κάθε φορά που έχουμε τραγικό δυστύχημα, αρχίζει από οποιονδήποτε μη αρμόδιο μια επιλεκτική παρουσίαση των στοιχείων ανάλογα με την ιδεολογική οπτική που έχει. Αν κάποιος θέλει να πει να μην φυλάγονται τα σύνορα, δεν λέει αυτό αλλά “μήπως έγινε κάτι άλλο” κλπ. Με τα “μήπως” δεν γίνεται δουλειά», υπογράμμισε.

«Το να βγάζουμε μόνοι μας καταδικαστική απόφαση για το Λιμενικό και τους ανθρώπους που είναι διαρκώς εκεί, δεν είναι κανονικό πράγμα. Και είναι και ανεύθυνο πολιτικά. Όποιος έχει τέτοια άποψη, ας έρθει να την πει καθαρά», επισήμανε.