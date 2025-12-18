Μαξίμου «καλεί» αγρότες: Η προσδοκία για «ραντεβού» πριν τα Χριστούγεννα, το «φάουλ» με τον ΕΛΓΑ και η μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Εν αναμονή της απόφασης σήμερα Πέμπτη (18.12.2025) της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων των αγροτών για το πλαίσιο των αιτημάτων τους που η κυβέρνηση δήλωσε διατεθειμένη να υιοθετήσει, βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου.

Στο Μέγαρο Μαξίμου και στο κυβερνητικό επιτελείο «ποντάρουν» ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό την Παρασκευή ή το αργότερο το Σάββατο, ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι το Σαββατοκύριακο, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

«Συγκρατημένα αισιόδοξος» για το τέλος των μπλόκων

«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα έχουμε εκτόνωση κατάστασης. Ελπίζω ενόψει γιορτών σε θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν σχετικά σύντομα από τα μπλόκα και να λάβουν υπόψη ότι δεν μπορούν θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας και να στερούν από τους πολίτες τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα χωριά τους» δήλωσε ο πρωθυπουργός από το Προεδρικό Μέγαρο και τη μηνιαία συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Τα μέτρα στήριξης που θα υλοποιήσει η κυβέρνηση κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Λαμβάνονται υπόψη κάποια δίκαια αιτήματα» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αγκάθι» το νέο «φάουλ» του ΕΛΓΑ

Παράγοντες της κυβέρνησης ομολογούν ότι το νέο φάουλ του ΕΛΓΑ να παρακρατήσει οφειλές πριν ολοκληρωθεί η καταβολή της βασικής ενίσχυσης, βάζει «αγκάθια» στην προσπάθεια διαλόγου, καθώς έχει εξοργίσει τους αγρότες που είδαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να «στερεύουν» πριν καν λάβουν το σύνολο των ενισχύσεων.

Ωστόσο, προσδοκούν ότι «θα επικρατήσει η υπευθυνότητα» και με την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Παρασκευή, θα μπορέσει να οριστεί η πολυπόθητη συνάντηση.

Κομματική πειθαρχία στη σημερινή ψηφοφορία

Σήμερα στη Βουλή ψηφίζεται το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Μια μεταρρύθμιση που η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει προϋπόθεση για να συνεχιστούν οι ενισχύσεις στον ελληνικό πρωτογενή τομέα από τις Βρυξέλλες.

Όπως προανήγγειλε ο πρωθυπουργός η ΝΔ θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας, θέτοντας ταυτόχρονα και ζήτημα κομματικής πειθαρχίας.

Παράλληλα, με τη στόχευση για κοινή γραμμή στην κυβερνητική παράταξη στο νομοσχέδιο, η στόχευση είναι να αναλάβουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης την ευθύνη της ψήφου τους στη μεταρρύθμιση που θέτει νέο πλαίσιο για τις κοινοτικές ενισχύσεις, ανατρέποντας «παθογένειες ετών», όπως τονίζει η κυβέρνηση.