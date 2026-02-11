Μάντζος μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν: Διάλογος με την Τουρκία «χωρίς αυταπάτες» και με επίγνωση των κόκκινων γραμμών

Την ανάγκη συνέχισης του ελληνοτουρκικού διαλόγου «χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς» υπογραμμίζει ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αγκυρα, στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Ο Δημήτρης Μάντζος σημειώνει ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες» που είχαν προηγηθεί της συνεδρίασης, ωστόσο θέτει ως καθοριστικό περιορισμό την επιμονή της Αγκυρας σε «αναθεωρητικές θέσεις και παράνομες διεκδικήσεις», κατά παράβαση –όπως αναφέρει– του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, καθώς και στη διατήρηση της απειλής πολέμου εις βάρος της Ελλάδας. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο υπεύθυνος Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι τα περιθώρια επίλυσης της «μοναδικής διαφοράς», δηλαδή της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, παραμένουν «ισχνά».

Ειδική αναφορά κάνει σε ενέργειες της Τουρκίας που χαρακτηρίζει προκλητικές, όπως η έκδοση NAVTEX «αορίστου διαρκείας» σε μεγάλη έκταση του Αιγαίου και η επαναφορά αναφορών σε «τουρκική μειονότητα», παρά –όπως σημειώνει– τις προβλέψεις της Συνθήκης της Λωζάννης. Κατά τον ίδιο, όσο τέτοιες κινήσεις συνεχίζονται, η ελληνοτουρκική προσέγγιση κινδυνεύει να περιοριστεί σε μια στενή «διαχείριση κρίσεων».

Στη δήλωσή του, ο υπεύθυνος Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι η Ελλάδα «οφείλει να βλέπει τον χάρτη από ψηλά», δίνοντας έμφαση στην έγκαιρη πληροφόρηση και ανάλυση των δεδομένων στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στην αποτίμηση του ρόλου της Τουρκίας σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό τόξο που εκτείνεται από την Αίγυπτο έως τη Συρία και τις κουρδικές περιοχές.

Ο Δημήτρης Μάντζος τονίζει ότι, σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας, είναι αναγκαία η «συναντίληψη στην εθνική υψηλή στρατηγική», όχι συγκυριακά αλλά με σταθερούς πυλώνες: προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ενίσχυση και διατήρηση των διεθνών συμμαχιών και μεγιστοποίηση του ρόλου της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς. «Μια πραγματική, ενεργητική πολιτική αρχών», καταλήγει, αποτελεί «ασφαλή οδηγό πλεύσης σε ταραγμένα νερά».

Η δήλωση του Δημήτρη Μάντζου

Οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες που προηγήθηκαν του 6ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα.

Όσο η Τουρκία επιμένει στις αναθεωρητικές θέσεις και τις παράνομες διεκδικήσεις της, σε αντίθεση προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ακόμη και στην απειλή πολέμου εις βάρος της Ελλάδας, τα περιθώρια για την επίλυση της μοναδικής διαφοράς, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, θα παραμένουν ισχνά.

Όσο οι προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας, με πλέον χαρακτηριστική την έκδοση NAVTEX «αορίστου διαρκείας» σε μεγάλη έκταση του Αιγαίου ή την επανάληψη των αναφορών σε «τουρκική μειονότητα» παρά τη Συνθήκη της Λωζάννης, θα συνεχίζονται, η ελληνοτουρκική προσέγγιση θα περιορίζεται απλώς σε διαχείριση κρίσεων.

Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας οφείλει να συνεχιστεί, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς.

Η χώρα μας οφείλει πάντα να βλέπει τον χάρτη από ψηλά. Με έγκαιρη πληροφόρηση και ανάλυση δεδομένων σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως τον ρόλο της Τουρκίας, σε όλη την περιοχή της μέχης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, από την Αίγυπτο ως τη Συρία και τις περιοχές των Κούρδων.

Σε έναν κόσμο ολοένα και πιο αβέβαιο, η συναντίληψη στην εθνική υψηλή στρατηγική είναι αναγκαία. Όχι εφήμερα αλλά σταθερά. Με πυλώνες την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, την ενίσχυση διατήρηση διεθνών συμμαχιών και τη μεγιστοποίηση του ρόλου της χώρας μας εντός των διεθνών οργανισμών.

Μια πραγματική, ενεργητική πολιτική αρχών, ασφαλής οδηγός πλεύσης σε ταραγμένα νερά.