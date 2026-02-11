Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα: Live η συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί στις 15:15. Θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών και η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι
Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα τον Μάιο του 2024 / φωτογραφία αρχείου (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Στην Άγκυρα φτάνει στις 14:00 (ώρα Ελλάδας) το μεσημέρι της Τετάρτης (11.2.26) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και την εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης των δύο χωρών. Η συνάντηση των δύο ανδρών θα πραγματοποιηθεί στις 15:15. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και θα ακολουθήσουν στις 17:00 οι δηλώσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν. Κατόπιν, ο Τούρκος πρόεδρος θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού, στο οποίο θα παραστεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.

13:42 | 11.02.2026
Δείτε live εικόνα από την ΕΡΤ

14:20 | 11.02.2026

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνοδεύει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι υπόλοιποι υπουργοί είχαν αφιχθεί στην Άγκυρα με άλλη πτήση.

14:19 | 11.02.2026

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχεται στο αεροδρόμιο της Άγκυρας ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και ο αναπληρωτής κυβερνήτης. Απόδοση τιμών από άγημα του τουρκικού στρατού.

14:16 | 11.02.2026

Στις 14:20 ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώθηκε στην Άγκυρα.

14:06 | 11.02.2026
Ερντογάν: Θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για εμάς, τους γείτονές μας και όλες τις αδελφές χώρες
13:59 | 11.02.2026
Εμπρηστικές δηλώσεις στο παρά πέντε της συνάντησης

Ένα εικοσιτετράωρο πριν από το τετ α τετ των δύο ηγετών, η Άγκυρα επιχείρησε να «δυναμιτίσει» το κλίμα, με τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν να εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Δένδια, υποστηρίζοντας ότι εμποδίζει την ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων και επιχειρώντας να αναδείξει χάσμα στις σχέσεις του Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Παράλληλα, η Άγκυρα, δια του Εκπροσώπου του κυβερνώντος AKP, Ομέρ Τσελίκ, έβαλε στο «τραπέζι» και αναθεωρητικές διεκδικήσεις, όπως την αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών.

Ομέρ Τσελίκ
Προκλητικός Τσελίκ μιλά για αποστρατικοποίηση νησιών του Αιγαίου και αφήνει αιχμές για Δένδια
Παράλληλα κατηγόρησε την Ελλάδα ότι επιχειρεί να μετατρέψει τα προβλήματά της σε προβλήματα της ΕΕ
13:51 | 11.02.2026

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, παρόλο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκλιση για την εκκίνηση της συζήτησης για τη διευθέτηση της μοναδικής διαφοράς Ελλάδας - Τουρκίας, που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, δηλαδή της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Αθήνα προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις.

Εξάλλου, τονίζουν οι ίδιες πηγές, το κλίμα αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντικά κεκτημένα τα τελευταία δυόμισι χρόνια, όπως:

- Τη μείωση της παραβατικότητας στον αέρα.

- ⁠Την καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία στο Μεταναστευτικό και τη συνολική μείωση των ροών.

- ⁠Τη διευκόλυνση της χορήγησης βίζας σύντομης διάρκειας για τους Τούρκους πολίτες και τις οικογένειές τους σε 12 νησιά του Αιγαίου.

- Την εμβάθυνση του διμερούς εμπορίου.

13:43 | 11.02.2026
Προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα η Αθήνα

Όπως τονίζει στο ρεπορτάζ της για το newsit.gr η Ευαγγελία Τσικρίκα, η ελληνική αποστολή έχει προετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα. Είναι έτοιμη να απαντήσει σε οτιδήποτε τεθεί από την τουρκική πλευρά, διαβεβαιώνουν αρμόδιες πηγές της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας αλλά «σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν υπάρχει περιθώριο για καμία συζήτηση».

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Στο «Λευκό Παλάτι» του Ερντογάν ο Μητσοτάκης: Οι «κόκκινες γραμμές» της Αθήνας και οι επιδιώξεις των δύο ηγετών
Ο Τούρκος πρόεδρος θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έχει προσκληθεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος
13:39 | 11.02.2026
Μίνι ανασχηματισμός εξπρές του Ερντογάν μέσα στη νύχτα

Νέους υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης όρισε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Τουρκία: Μίνι ανασχηματισμός μέσα στη νύχτα – Ο Ερντογάν αντικατέστησε τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Στο υπουργείο Εσωτερικών διορίστηκε ο Μουσταφά Τσιφτσί, ενώ υπουργός Δικαιοσύνης ο Ακίν Γκιουρλέκ, γενικός εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης που είχε πρωτοστατήσει στις διώξεις κατά του Εκρέμ Ιμάμογλου
13:38 | 11.02.2026
Οι υπουργοί που συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Οι υπουργοί που συνοδεύουν τον πρωθυπουργό είναι: Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

13:34 | 11.02.2026

Στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πριν από την έναρξη της 6ης Συνόδου του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο ηγετών, ο πρέσβης Μίλτον Νικολαΐδης και ο Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

13:31 | 11.02.2026
Κυριάκος Μητσοτάκης / Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ερντογάν λίγο πριν την συνάντηση με Μητσοτάκη: «Θέλουμε ειρήνη και ανάπτυξη για εμάς και τους γείτονές μας»
Χαμηλές προσδοκίες από την Αθήνα παρά το μήνυμα ενότητας από τον Τούρκο πρόεδρο λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση
13:28 | 11.02.2026
Το πρόγραμμα της συνάντησης

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί στις 15:15 (ώρα Ελλάδας). 

Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στις 17:00, ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

13:25 | 11.02.2026
Λεπτό προς λεπτό η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Καλησπέρα σας από το newsit.gr. Μαζί θα παρακολουθήσουμε την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας.

