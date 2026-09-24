Μαρία Καρυστιανού: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή θα φύγω από τη χώρα

Για την κβαντική ιατρική, για τη δίκη στα Τέμπη αλλά και τη δημοσκοπική πορεία της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» τοποθετήθηκε η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα και Πάλι» στο Mega, το πρωί της Πέμπτης (24.9.26), τονίζοντας πως αν η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δεν καταφέρει να εισέλθει στη Βουλή, θα φύγει από τη χώρα.

«Αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ότι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, θα φύγω», υπογράμμισε η Μαρία Καρυστιανού, επισημαίνοντας ότι δεν θα άντεχε να υπάρχει βροχή σκανδάλων και να μένουν ατιμώρητα.

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Η Μαρία Καρυστιανού κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη «ότι τα έχει μπλέξει γενικότερα», ενώ υποστήριξε ότι δεν υφίσταται ο όρος «κβαντικός γιατρός» αλλά πρόκειται για την εφαρμογή κβαντικής τεχνολογίας στην ιατρική.

«Τρικυμία εν κρανίω, δεν μπορώ να το σχολιάσω διαφορετικά. Έχει μπλέξει τα ξυλόλια, τα έχει μπλέξει γενικότερα. Πάλι ξανά στο επίκεντρο η κβαντική ιατρική, λες και δεν μπορεί ο καθένας να πληκτρολογήσει απλά quantum medicine και να δει τι είναι η κβαντική ιατρική», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού, κληθείσα να σχολιάσει τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας.

«Είναι συνήθης πρακτική του κ. Γεωργιάδη να σηκώνει σκόνη για να συγκαλύψει την ουσία. Και η ουσία είναι ότι ζούμε σε μια χώρα στην οποία πρέπει να χάνονται πολίτες για να καταλαβαίνουμε το χάος που επικρατεί στην κυβέρνηση, στον κρατικό μηχανισμό γενικότερα, στο εάν γίνονται έλεγχοι, εάν είναι νόμιμα τα ιατρεία, εάν είναι νόμιμα ως προς τις ιατρικές πράξεις που μπορούνε να κάνουν, γιατί αυτό είναι το θέμα».

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«Η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη, δεν είναι εναλλακτική θεραπεία όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης. Είναι συγκεκριμένη ιατρική πράξη που γίνεται για συγκεκριμένο ιατρικό σκοπό και φυσικά επειδή είναι παρεμβατική ενέχει και κινδύνους. Οπότε το θέμα είναι πού μπορεί να γίνει, ώστε σε περίπτωση συμβάντος όπως αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη δυστυχώς, να μπορεί να αντιμετωπιστεί κατάλληλα».

«Είναι απαράδεκτο να βγαίνει ο υπουργός Υγείας μιας χώρας και να μιλάει τόσο απαξιωτικά για το ξυλόλιο σε μια διαδικασία η οποία ακόμα είναι εν εξελίξει. Από πού δηλαδή γνωρίζει ότι σίγουρα δεν είχε ξυλόλιο, το οποίο βρέθηκε στα πορίσματα του χημείου του κράτους; Από πού το γνωρίζει ο κύριος Γεωργιάδης να μας ενημερώσει και μας; Θέλει να ασχολούμαστε με τη σκόνη για να μην καταλάβουμε τις ανεπάρκειες του συστήματος και ειδικά στον τομέα υγείας».

Η Μαρία Καρυστιανού εξήγησε τι σημαίνει ο όρος «ολιστική» ιατρική.

«Ο βιοσυντονισμός, το functional και όλα αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν και γίνονται και στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι οποίες θεωρούνται κάποιες εναλλακτικές, δεν είναι όμως θεραπείες, είναι περισσότερο στο κομμάτι της ολιστικής. Δηλαδή τι λέει η ολιστική; Ότι εγώ σαν γιατρός δεν παρεμβαίνω μόνο όταν υπάρχει ένα ιατρικό πρόβλημα. Παρεμβαίνω και στην πρόληψη και στο να βελτιώσω την υγεία του ασθενούς», τόνισε και πρόσθεσε:

«Είμαι παιδίατρος και ασκώ την παιδιατρική, που σημαίνει ότι ακολουθώ τα πρωτόκολλα τα οποία έχω διδαχθεί. Όταν πρέπει να αντιμετωπίσω μια πνευμονία, μια αμυγδαλίτιδα ακολουθούμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Φαρμακευτική αγωγή, όπως ορίζουν τα όπως ορίζει η επιστήμη».

«Στα πλαίσια λοιπόν ότι εγώ έχω ολιστική θα πρέπει να γνωρίζω οτιδήποτε αφορά το παιδί, οποιεσδήποτε καινούργιες μέθοδοι υπάρχουν, στο οποίο θα βελτιώσουν το να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς λειτουργεί το σώμα, ο εγκέφαλος και πώς μπορούμε να τον βελτιώσουμε με φυσικές μεθόδους, είναι στο κομμάτι που με ενδιαφέρει εμένα. Είναι δηλαδή ένα extra κομμάτι», ανέφερε.

«Φοβήθηκα όταν έπρεπε να ανοίξει το φέρετρο με την κόρη μου»

Η Μαρία Καρυστιανού στη συνέχεια αναφέρθηκε στην δίκη για τα Τέμπη και την κατάθεσή της σχετικά με το μπάζωμα του χώρου, ενώ κατήγγειλε ένα σύστημα συγκάλυψης και ελέγχου των δικαστικών και αστυνομικών αρχών από την κρατική εξουσία.

«Φοβήθηκα μία φορά στη ζωή μου. Όταν μπήκα σε ένα τεράστιο χώρο σαν γκαράζ που ήταν άδειος και στη μέση είχε ένα λευκό φέρετρο και έπρεπε να πάω να το ανοίξω. Εκεί φοβήθηκα. Αφού πέρασα αυτό, δε φοβάμαι τίποτα. Ξέρετε τι μου λέγανε στην αρχή; Πώς πας να μπλέξεις με την πολιτική που είναι βρώμικη; Τελικά έχω καταλάβει γιατί είναι βρώμικη η πολιτική. Γιατί υπάρχει όλο αυτό το ψέμα, αυτή η συκοφαντία, αυτό το δήθεν, αυτή η μικροπολιτική, αυτές οι απειλές. Όλα είναι στο παιχνίδι».

« Έχουμε φτάσει να είμαστε ένα κράτος που μοιάζει, που μοιάζει να το διοικούν παράνομοι άνθρωποι. Που λειτουργούν σαν μια παράνομη οργάνωση, οι οποίοι θέλουν να ελέγχουν τους δικαστικούς, τους, την ιεραρχία της αστυνομίας, την ιεραρχία της, της πυροσβεστικής, τους πάντες και ουσιαστικά να αποφασίζουν τι θα ακουστεί, τι δε θα ακουστεί, τι θα ερευνηθεί, τι δε θα ερευνηθεί και να συγκαλύπτουν».

Η Μαρία Καρυστιανού, η οποία είναι και πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ξεκαθάρισε πως στόχος του κινήματος δεν είναι απλώς η διαμαρτυρία από τη θέση της αντιπολίτευσης, αλλά η ανάληψη της διακυβέρνησης για την επίτευξη πραγματικής κάθαρσης και δικαιοσύνης, αποκλείοντας κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με συστημικά κόμματα.

«Στον πολίτη αυτό που τον ενδιαφέρει δεν είναι ο τίτλος. Είσαι σε μια θέση. Ωραία. Πέτυχες ή δεν πέτυχες; Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Η ουσία. Άρα το ότι είναι κάποιος πρωθυπουργός αλλά δεν έχει κάνει τίποτα για να βοηθήσει το κράτος και ουσιαστικά υπογράφει, ενώ έχει πει ότι δε θα υπογράψει, δε δείχνει και μεγάλη ικανότητα. Επομένως δεν κάνει ο τίτλος τον άνθρωπο, αλλά η δουλειά, το έργο και το αποτέλεσμα», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με συστημικά κόμματα, διότι τα κόμματα αυτά μας έφεραν εδώ που μας έφεραν. Είτε θέλετε λειτουργώντας σαν κυβερνητικά κόμματα είτε σαν αντιπολίτευση. Γιατί εγώ πιστεύω ότι και η αντιπολίτευση μπορεί να κάνει πράγματα».

«Η κοινωνία θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά δε θέλω το μη χείρον βέλτιστον. Θέλω κάτι διαφορετικό, κάτι πραγματικά ελπιδοφόρο, κάτι καινούργιο, το οποίο θα μου είναι εγγυημένα, θα καταπολεμήσει τη διαφθορά», είπε.

«Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή θα φύγω από τη χώρα»

Η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε πως η κάθοδός της στην πολιτική έχει κινητοποιήσει τη νέα γενιά, η οποία, αν και προηγουμένως ήταν απογοητευμένη και προσανατολισμένη στη μετανάστευση, πλέον αρχίζει να διακρίνει προοπτικές για το μέλλον της στη χώρα.

«Δεν πιστεύω ότι (η κάθοδος μου στην πολιτική) έχει στοίχισε στο κίνημα των Τεμπών, με την έννοια του ότι για μένα είναι η εξέλιξη του κινήματος των Τεμπών. Δηλαδή το κίνημα των Τεμπών έφτασε μέχρι ένα σημείο, έκανε τις νομικές ενέργειες που είναι να γίνει και που να γίνουν και από εκεί και πέρα περιμένει σε αναμονή. Επειδή όμως πραγματικά οι προοπτικές δεν είναι καλές για να αποδοθεί δικαιοσύνη, βλέπετε και την αλαζονεία και την έπαρση που υπάρχει στους πολιτικούς, οι οποίοι δε φοβούνται καθόλου ότι μπορεί πραγματικά να χρειαστεί να λογοδοτήσουν ή ακόμα χειρότερα να τιμωρηθούν, κατεβαίνουν κανονικά σε προεκλογική περίοδο, ζουν πραγματικά στον κόσμο τους. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι το plan b δηλαδή ήταν η κάθοδος στην πολιτική προκειμένου να αλλάξουν τα πράγματα», σχολίασε.

«Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει», επισήμανε.

«Και αν θα μείνω στην Ελλάδα; Η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Δεν θέλω. Αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ότι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους όπως βλέπουμε τώρα καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να και να συμβαίνουν να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμώρητα; Όχι, αυτό δεν θα μπορούσα να το αντέξω. Δεν αντέχεται», κατέληξε η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.