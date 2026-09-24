Αλέξης Τσίπρας: Η τηλεθέαση που έκανε η συνέντευξη στον ΣΚΑΪ και η μάχη για την ηγεμονία στην αντιπολίτευση

Η τηλεοπτική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΚΑΪ δεν τελείωσε με το κλείσιμο της συνέντευξης. Μία ημέρα αργότερα, η συζήτηση έχει μεταφερθεί τόσο στα στοιχεία τηλεθέασης όσο και στο πολιτικό αποτύπωμα της εμφάνισής του, με κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ να απαντούν στη στρατηγική που παρουσίασε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

Η εικόνα των μετρήσεων έχει δύο όψεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα, η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 23,2% στο σύνολο του κοινού, ενώ η εκπομπή βρέθηκε πρώτη στα τέταρτα μετάδοσής της. Στο δυναμικό κοινό 18-54 ετών, ωστόσο, η επίδοση ήταν αισθητά χαμηλότερη, στο 10,7%.

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Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο πίσω από τους απόλυτους αριθμούς. Η παρουσία Τσίπρα συγκέντρωσε σημαντικό ενδιαφέρον στο παραδοσιακό τηλεοπτικό κοινό, αλλά η εικόνα είναι διαφορετική στις νεότερες ηλικίες.

Η φράση που άλλαξε την ατζέντα

Πολιτικά, μεγαλύτερη επίδραση από τα ποσοστά τηλεθέασης φαίνεται να έχει προκαλέσει το «ή εμείς ή κανείς».

Με τη συγκεκριμένη διατύπωση ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να τοποθετήσει την ΕΛΑΣ όχι απλώς ως ακόμη μία δύναμη της αντιπολίτευσης, αλλά ως διεκδικητή κυβερνητικού ρόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Στη συνέντευξή του δήλωσε έτοιμος να κυβερνήσει και υποστήριξε ότι η ανατροπή των σημερινών δημοσκοπικών συσχετισμών είναι εφικτή.

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Η συγκεκριμένη στρατηγική, όμως, δημιουργεί ταυτόχρονα μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ.

Η Χαριλάου Τρικούπη αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας τη λογική του «εμείς ή κανείς» αλαζονική, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την πολιτική ιστορία των προηγούμενων ετών.

Η σύγκρουση δείχνει ότι η πραγματική μάχη δεν διεξάγεται μόνο ανάμεσα στον Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διεξάγεται παράλληλα στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης για το ποιος θα αποκτήσει την πολιτική πρωτοβουλία και θα εμφανιστεί ως βασικός αντίπαλος της ΝΔ.

Η κυβέρνηση μεταφέρει τη συζήτηση στην οικονομία

Το Μέγαρο Μαξίμου επέλεξε διαφορετικό πεδίο αντιπαράθεσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επικέντρωσε την απάντησή του στην κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ και ειδικότερα στις προτάσεις για την ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έδωσε επαρκείς απαντήσεις για το δημοσιονομικό τους κόστος. Πρόκειται για την κυβερνητική θέση, η οποία αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς άξονες της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο ίδιος ο Τσίπρας, από την άλλη πλευρά, επέμεινε ότι η κυβέρνηση διαθέτει εργαλεία παρέμβασης απέναντι στην ακρίβεια και στις υψηλές τιμές ενέργειας και καυσίμων, ενώ παρουσίασε την οικονομία ως βασικό πεδίο διαφοροποίησης της δικής του πρότασης.

Το επόμενο τεστ δεν θα γίνει στην τηλεόραση

Τα υψηλά ποσοστά στο συνολικό τηλεοπτικό κοινό προσφέρουν στην πλευρά Τσίπρα ένα επικοινωνιακό επιχείρημα που λέει ότι η παρουσία του εξακολουθεί να προκαλεί ενδιαφέρον.

Δεν απαντούν, όμως, στο ουσιαστικό πολιτικό ερώτημα.

Το επόμενο τεστ είναι εάν η αυξημένη έκθεση θα επηρεάσει τις μετρήσεις της κοινής γνώμης και κυρίως τη σχέση δυνάμεων ανάμεσα στη ΝΔ, την ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ.

Αυτό που ήδη καταγράφεται, πάντως, είναι η όξυνση μιας τριπλής πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση επιχειρεί να υποχρεώσει τον Τσίπρα να δώσει απαντήσεις για την οικονομική εφαρμογή των προτάσεών του, το ΠΑΣΟΚ αρνείται να του παραχωρήσει τον ρόλο του μοναδικού εναλλακτικού πόλου και ο ίδιος επιχειρεί να μετατρέψει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση σε δίλημμα κυβερνητικής εξουσίας.

Τα νούμερα τηλεθέασης είναι επομένως μία φωτογραφία της στιγμής. Η πολιτική σημασία της συνέντευξης θα κριθεί από το αν αυτή η προσοχή μπορεί να αποκτήσει συνέχεια πέρα από την τηλεοπτική οθόνη.