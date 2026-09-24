Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης για Κώστα Αρβανίτη: Αυτός που έβριζε τον Σαμαρά με καλεί να παραιτηθώ για την φράση μου με τον «μπάφο» – Έλα Χριστέ και Παναγία!

«Ε όχι και ο Αρβανίτης ε όχι και ο Αρβανίτης» έγραψε στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας για τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
Άδωνις Γεωργιάδης
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Με μια καυστική ανάρτηση στο X σχολίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τη δήλωση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος τον κάλεσε να παραιτηθεί λόγω της ατάκας με τον «μπάφο».

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τρίτης (22/9/26), ο Άδωνις Γεωργιάδης που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» του Action24, κατά τη διάρκεια συζήτησης και απαντώντας σε ερώτηση για τις εκλογές, αναρωτήθηκε: «Τώρα αυτά τα λέτε σοβαρά; Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;». «Είναι χυδαίο και προκλητικό ο υπουργός Υγείας να πετάει σε δημοσιογράφο, στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής, το “μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο;”», δήλωσε ο Κώστας Αρβανίτης, καλώντας τον Άδωνι Γεωργιάδη να παραιτηθεί.

Στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την ατάκα του στη συνέντευξή του στον Νίκο Ελευθερόγλου, αποκάλυψε ότι την Τρίτη δέχτηκε στο υπουργείο Υγείας την επίσκεψη μελών της Επιτροπής Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι ενώ ήταν παρόντες ευρωβουλευτές από όλους τους πολιτικούς χώρους έλειπε ο Κώστας Αρβανίτης.

«Άκουσα τόσο καλά λόγια για την πρόοδο της Ελλάδος μας στην Υγεία που πραγματικά αισθάνθηκα υπερηφάνεια. Για να μην τα ακούσει ο Αρβανίτης απλά δεν ήρθε. Αυτός τώρα ο άνθρωπος που είχε υβρίσει τον πρωθυπουργό Σαμαρά σε πανελλήνια μετάδοση, με καλεί να παραιτηθώ διότι η φράση μου στον κ. Ελευθερόγλου ήταν αντιθεσμική. Έλα Χριστέ και Παναγία!», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Τίποτε δεν με ενοχλεί περισσότερο από την υποκρισία. Εγώ προχθές στο Action24 έκανα προφανώς χιούμορ με την φράση που χρησιμοποίησα. Ήθελα απλώς να δείξω πόσο παράλογη είναι η συζήτηση που προσπαθούν με το ζόρι ορισμένοι να ανοίξουν, ότι δήθεν δηλ θα μπορούσε μετά τις εκλογές και ενώ η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα και μάλιστα με διαφορά, ότι θα μπορούσε να γίνει Συγκυβέρνηση με άλλον από τον Πρόεδρο της ΝΔ Πρωθυπουργό. Έτσι λοιπόν είπα αυτό στον κ. Ελευθερόγλου. Όταν είδα ότι ο ίδιος ενοχλήθηκε, το θεωρώ υπερβολή αλλά το σέβομαι, του ζήτησα και συγνώμη και το απέσυρα. Χθες άρχισε η αναπαραγωγή και η φασαρία. «ντροπή του!», «μα πως μίλησε έτσι είναι αντιθεσμικό» κλπ οκ όλες οι απόψεις δεκτές Δημοκρατία έχουμε αλλά με τον

Κώστα Αρβανίτη, με συγχωρείτε δεν άντεξα….προχθές συνάντησα τα μέλη της Επιτροπής Υγείας του Ευρωκοινοβουλίου στο Υπουργείο. Ήταν όλοι από όλες τις χώρες, όλοι; Όχι ένας μόνον έλειπε, ο κ. Αρβανίτης. Βλέπετε όλοι οι υπόλοιποι, και ήταν μόνον δύο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές, Πράσινοι, Αριστεροί κλπ ήταν, μου έπλεξαν κυριολεκτικά το εγκώμιον για όσα έχω επιτύχει στην θητεία μου. Άκουσα τόσο καλά λόγια για την πρόοδο της Ελλάδος μας στην Υγεία που πραγματικά αισθάνθηκα υπερηφάνεια. Για να μην τα ακούσει ο Αρβανίτης απλά δεν ήρθε….αυτός τώρα ο άνθρωπος που είχε υβρίσει τον Πρωθυπουργό Σαμαρά σε πανελλήνια μετάδοση με καλεί να παραιτηθώ διότι η φράση μου στον κ. Ελευθερόγλου ήταν αντιθεσμική….έλα Χριστέ και Παναγία!

Λοιπόν κύριοι της Αριστεράς μήν ξοδεύετε την λίγη σας ενέργεια σε μένα τσάμπα διότι σε σας δεν έδωσα ποτέ και δεν θα δώσω ποτέ εξετάσεις. Και την γνώμη του κόσμου για μένα θα την μετρήσουμε στις Εθνικές Εκλογές του 2027…. Ε όχι και ο Αρβανίτης ε όχι και ο Αρβανίτης.

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