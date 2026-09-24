Ο Αυλωνίτης επιμένει για συνεργασίες στο ΠΑΣΟΚ ανασκευάζοντας: «Μιλάω για τις δεύτερες εκλογές»

Στις δηλώσεις του περί δυνατότητας συνεργασίας των κομμάτων του προοδευτικού χώρου, επιμένει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Αλέξανδρος Αυλωνίτης, προσθέτοντας όμως τώρα, λίγες μέρες μετά την αρχική τοποθέτησή του, την παρότρυνση σε διευκρινίσεις και τελικά την ανασκευή, ότι μιλά για τις …δεύτερες εκλογές.

Για του λόγου το αληθές, μιλώντας χθες (23.09.2026) στο ΟΡΕΝ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι στις δεύτερες εκλογές μπορούν (σ.σ. στο ΠΑΣΟΚ) να κουβεντιάσουν με όλους, όσοι αποτελούν όμορα κόμματα. Και σε αυτά τα «όμορα κόμματα» ενέταξε την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΜέΡΑ25, εφόσον μπει στη Βουλή και τη Νέα Αριστερά, περιγράφοντας όλα αυτά τα κόμματα ως να κινούνται στον χώρο της Κεντροαριστεράς, και αφήνοντας αυτή τη φορά εσκεμμένα ή μη εκτός εξίσωσης την Πλεύση Ελευθερίας, την οποία ωστόσο είχε συμπεριλάβει στις προηγούμενες δηλώσεις του.

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Ερωτηθείς μάλιστα, αν όλα αυτά θα ισχύουν και στην περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ τον καλέσει να ανασκευάσει εκ νέου, ο βουλευτής Κέρκυρας, που εφόσον δεν αλλάξει κάτι θα «κοντραριστεί» με τον συνάδελφό του Δημήτρη Μπιάγκη για την έδρα του νησιού, υποστήριξε ότι δεν ανασκεύασε τίποτα, απλά πρόσθεσε κάποια πράγματα στον συλλογισμό του και επεξήγησε όσα είχε πει και είχαν διογκωθεί από τα Μέσα Ενημέρωσης. Κατά τα λοιπά, επέμεινε στις απόψεις του, διερωτώμενος αν θα πρέπει να… μη μιλάει. «Δεν είμαι φερέφωνο», είπε, διερωτώμενος αν υπάρχει κάποια θέση στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν πρέπει να μιλάει καθόλου με τον ΣΥΡΙΖΑ αν κληθεί να σχηματίσει κυβέρνηση.

Επιμένοντας ότι πιστεύει διαχρονικά στον διάλογο και τις συναινέσεις στον χώρο και ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί ταυτόχρονα να διεκδικεί την πρώτη θέση και να διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεννόησης μετά από τις εκλογές, αναλόγως του αποτελέσματος, τάχθηκε πάντως αναφανδόν υπέρ της τήρησης της συνεδριακής απόφασης του κόμματος περί μη σύμπραξης με τη ΝΔ. «Αν συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, εγώ θα πάω σπίτι μου», είπε, εκτιμώντας ότι δεν μπορεί να έχει προσανατολιστεί όλη η ιδεολογική τακτική και το πρόγραμμα του κόμματος πάνω σε μία ιδέα, να έχει αποφασίσει κάτι τέτοιο το συνέδριο του κόμματος και μετά από το εκλογικό αποτέλεσμα να συμμαχήσει με την κυβέρνηση που πολεμούσε.

Και ενώ σε αυτό το τελευταίο συμφωνούν όλοι στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, τα προηγούμενα εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις, με το ένα μετά το άλλο τα στελέχη του κόμματος να κρατούν αποστάσεις, θυμίζοντας ότι υπάρχει σαφώς διατυπωμένη άποψη του ΠΑΣΟΚ και αυτή μιλά για πολιτική αυτονομία και εκλογικό στόχο την πρώτη θέση.

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Χθες, πάντως, στο ΠΑΣΟΚ εστίασαν και στην ωφελούμενη απάντηση στα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του, βάζοντας και εκείνος το δικό του δίλημμα ενόψει εκλογών. «Μετά το ‘Μητσοτάκης ή χάος’, σήμερα (σ.σ. χθες) μας προέκυψε το δίλημμα ‘Τσίπρας ή χάος’ και τέθηκε με περισσή αλαζονεία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ηττήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, ‘επιτυγχάνοντας’ το απίστευτο: αντί να μειώνεται η δύναμη του πρώτου κόμματος, να καταρρέει το δεύτερο κόμμα στην κάλπη», έλεγαν στην Χαριλάου Τρικούπη στο άκουσμα του περίφημου «ή εμείς ή κανείς» από το στόμα του πρώην πρωθυπουργού.

Σε αυτό αντέτειναν ότι «κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που κάνουν τους τροχονόμους συμφερόντων» δεν μπορούν να συγκρουστούν με τα κατεστημένα και να αλλάξουν την πορεία του τόπου. Αντίθετα, αντιπαρέβαλαν τις ‘εγγυήσεις’ που μπορεί να παράσχει το προοδευτικό πρόγραμμα και το πολιτικό προσωπικό του ΠΑΣΟΚ, καθώς και το γεγονός ότι δεν έχει εξαρτήσεις, στην κατεύθυνση έκφρασης και τελικά υλοποίησης της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα.