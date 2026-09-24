Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ: Οι απαντήσεις στις απειλές Ερντογάν και το μήνυμα για τα θαλάσσια πάρκα

Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες εκπέμπει σήμερα (24.09.2026), από την ομιλία του στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αξιοποιώντας το βήμα του κορυφαίου Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει έμφαση στη σημερινή εικόνα της Ελλάδας, στην οικονομική ανάκαμψη μετά από την πολυετή οικονομική κρίση και να υπογραμμίσει τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

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Παράλληλα, ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί και στα εθνικά θέματα και στο Ελληνοτουρκικό, τονίζοντας την προσήλωση της χώρας μας στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ ειδική αναφορά θα κάνει και στο Κυπριακό.

Η απάντηση στον Ερντογάν

Λίγες ώρες μετά την ομιλία του Τούρκου Προέδρου, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός, στις επαφές του στη Νέα Υόρκη, έστειλε μηνύματα προς την Άγκυρα.

Απαντώντας, εμμέσως πλην σαφώς, στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος απείλησε εκ νέου ότι κανένα ενεργειακό ή γεωπολιτικό εγχείρημα στην Ανατολική Μεσόγειο που παρακάμπτει ή αποκλείει την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους «δεν πρόκειται να πετύχει», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε σαφές ότι καμία απειλή ή αυθαίρετη τουρκική διεκδίκηση δεν μπορεί να ακυρώσει κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και ότι τα έργα που προωθεί η Ελλάδα με συμμάχους της, βασίζονται στο Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNGLOS).

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«Το έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω και σήμερα: η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα και επιδιώκουμε πάντα να διατηρούμε καλές και εποικοδομητικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ιδίως με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές, από κανέναν. Θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.

Πρώτη γεώτρηση για φυσικό αέριο την άνοιξη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι είναι «πολύ περήφανος» που «σε λίγους μήνες από τώρα, πιθανώς προς την άνοιξη του 2027, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου».

«Από το 1970, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο ξανά» πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος» και ότι η Ελλάδα σκοπεύει να τα αξιοποιήσει πλήρως προς όφελος των πολιτών της.

Το μήνυμα για τα θαλάσσια πάρκα

Νωρίτερα, μιλώντας στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye», ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε δε, ειδική αναφορά στα δύο μεγάλα νέα θαλάσσια εθνικά πάρκα, το ένα στο Ιόνιο Πέλαγος και το άλλο στις νότιες Κυκλάδες, στο Αιγαίο, διαμηνύοντας ότι «η προστασία των χωρικών μας υδάτων είναι στρατηγική προτεραιότητα της Ελλάδας».

Συνάντηση με τον γεν. γραμ. του ΟΗΕ για το Κυπριακό

Πριν από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον γεν. γραμματέα του Οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες, στην οποία προσέρχεται με τη θέση ότι η Αθήνα στηρίζει ανεπιφύλακτα την άμεση επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και ότι οι συνομιλίες πρέπει να πιάσουν το νήμα από εκεί που διακόπηκαν στη διάσκεψη του Κραν Μοντανά το 2017.

Η ελληνική πλευρά έχει ξεκαθαρίσει στον Γενικό Γραμματέα και στην ειδική απεσταλμένη του για το Κυπριακό, ότι απορρίπτει τις τουρκικές αξιώσεις για λύση «δύο κρατών» και ότι η μόνη αποδεκτή και βιώσιμη βάση λύση είναι αυτή που ορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ — δηλαδή μια Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ) με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα.