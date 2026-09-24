Μάκης Βορίδης για Ντόρα Μπακογιάννη: Δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου φαινόμενα αλαζονείας στην κυβέρνηση – Δεν το είπε για να βλάψει κάποιον

Τις αιχμές της Ντόρας Μπακογιάννη περί «αλαζονικών συμπεριφορών υπουργών» σχολίασε ο Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης (24.9.26).

Κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές της Ντόρας Μπακογιάννη για υπουργούς που θα πρέπει να «ξεκαβαλικέψουν», ο Μάκης Βορίδης ανέφερε ότι ο ίδιος δεν έχει διαπιστώσει φαινόμενα αλαζονείας στην κυβέρνηση.

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«Με ρωτήσανε να σχολιάσω συνάδελφοί σας την τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη και είπα πως δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου κάποιο φαινόμενο αλαζονείας», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν θεωρώ ότι η κυρία Μπακογιάννη λέει κάτι για να βλάψει κάποιον. Νομίζω ότι το λέει από αγωνία, από αγάπη, για να υπάρξει καλύτερη απόδοση και καλύτερο αποτέλεσμα της κυβέρνησης», ανέφερε.

«Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει ιστορικά κακή σχέση με τους αριθμούς»

Σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΚΑΪ, ο Μάκης Βορίδης άσκησε κριτική στην επιχειρηματολογία του πρώην πρωθυπουργού, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους αριθμούς και την κοστολόγηση των προτάσεών του.

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«Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ιστορικά κακή σχέση με τους αριθμούς. Νομίζω διατηρείται και συνεχίζεται», τόνισε.

Σχολίασε και το επιχείρημα που, όπως είπε, διατύπωσε ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με τις δημοσκοπικές μονάδες που χρειάζονται η ΝΔ και ο ίδιος για να διεκδικήσουν την πρωτιά.

«Λέει “αφού ρε παιδί μου ο Μητσοτάκης ψάχνει κάποιες μονάδες για να πάρει την αυτοδυναμία και μείς ψάχνουμε κάποιες μονάδες, από τα δημοσκοπικά, για να κερδίσουμε τον Μητσοτάκη, άρα όσο πιθανό είναι να πάρει ο Μητσοτάκης τις μονάδες για αυτοδυναμία, άλλο τόσο πιθανό είναι να βγούμε πρώτοι”», ανέφερε. «Η αυτοδυναμία είναι περίπου στο 36,5. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν τη ΝΔ στο 30,5, ψάχνει έξι μονάδες. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Τσίπρα στο 15. Η διαφορά του 15 από το 30 είναι 15 μονάδες. Για αυτό λέω ότι είναι κακή η αριθμητική σχέση, μονίμως δηλαδή, εδώ γίνονται κάτι τρομερά άλματα», πρόσθεσε.

Ο βουλευτής της ΝΔ αναφέρθηκε και στην κοστολόγηση των πολιτικών προτάσεων, υποστηρίζοντας ότι χωρίς συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα δεν μπορεί να γίνει ουσιαστική δημοσιονομική συζήτηση. «Άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα να λέει “όλο κοστολόγηση συζητάμε να κάνουμε”. Ναι, δεν γίνεται να κάνουμε μια δημοσιονομική συζήτηση χωρίς να μην έχουμε μια αίσθηση κόστους και αριθμών, γιατί τότε πράγματι απλώς εξαγγέλλουμε ελπίδες», είπε.

Ο Μάκης Βορίδης στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο περιγράφεται η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών.

«Από το “υπάρχουν οικογένειες που εξακολουθούν να δυσκολεύονται” μέχρι το “οι οικογένειες αυτές αυξήθηκαν” ή μέχρι το “οι οικογένειες αυτές δυσκολεύονται περισσότερο” ή μέχρι “όλοι φτωχοποιούνται και δυσκολεύονται περισσότερο”, είναι διαφορετικά πράγματα», ανέφερε.

«Συζητάμε όλο για κόμμα Σαμαρά, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα»

Ο Μάκης Βορίδης ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, υπογραμμίζοντας ότι, κατά την άποψή του, το βασικό είναι οι πολιτικές θέσεις και οι ατζέντες. «Μας απασχολούν όλα, αλλά επαναλαμβάνω, για μας το κρίσιμο είναι αφενός τα προβλήματα και θεωρούμε ότι στην κυβέρνηση πρέπει να γίνεται μια κριτική και αυτήν την κριτική είναι που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε», τόνισε.

Για το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά, πρόσθεσε: «Καθίστε να το δούμε κιόλας, γιατί συζητάμε και για ένα κόμμα και ξανασυζητάμε για ένα κόμμα και περιμένουμε ένα κόμμα και ένα κόμμα δεν έχει γίνει».

Ο πρώην υπουργός επέμεινε στην ανάγκη τα κόμματα να εκφράζουν συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες. «Εγώ επιμένω στις ατζέντες, στις πολιτικές θέσεις, στις προγραμματικές θέσεις. Με δυο λόγια, ένα κόμμα για να έχει λόγο υπάρξεως πρέπει κάτι να εκφράσει. Αυτό που να εκφράσει πρέπει να υπάρχει μέσα στην κοινωνία ως αίτημα», σημείωσε.

«Αυτά που ακούω εγώ μέχρι στιγμής είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει ΠΑΣΟΚ και ότι δεν έχει μέσα της Δεξιά πλέον», κατέληξε.

