Πολιτική

Μαρία Καρυστιανού για Χίο: Πόνος βαθύς για τους ανθρώπους που χάθηκαν και αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν αποτρέπει τις παράνομες εισβολές

«Σημαντική η διαφύλαξη δικαιωμάτων της χώρας, αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή», γράφει η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της για την τραγωδία
Μαρία Καρυστιανού
Η Μαρία Καρυστιανού / EUROKINISSI

«Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη», υπογραμμίζει η Μαρία Καρυστιανού, σχολιάζοντας την τραγωδία στη Χίο, όπου 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Σε ανάρτησή της την Πέμπτη (05.02.2026) για τη ναυτική τραγωδία με μετανάστες στη Χίο, η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει ότι «ο πόνος για τους ανθρώπους που χάθηκαν είναι βαθύς, αλλά υπάρχει και επίκριση προς ένα κράτος που δεν διαθέτει τα αναγκαία μέσα και δεν πράττει όσα μπορεί για να αποτρέψει τις παράνομες εισβολές και τον ευτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», επισημαίνει η ίδια.

Η κ. Καρυστιανού προσθέτει: «Δεν χωρεί αμφιβολία ότι οι νόμοι πρέπει να τηρούνται και είναι σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας. Ταυτόχρονα, όμως, εξίσου σημαντική και αδιαπραγμάτευτη είναι η ανθρώπινη ζωή. Για την προστασία της πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε μέσο και να μπορούμε να αποδείξουμε ότι το κάναμε. Το οφείλουμε σε κάθε άνθρωπο. Αυτό αρμόζει στην ανθρώπινη ζωή: μέγιστος σεβασμός, μέγιστη προστασία».

«Χίος, Φεβρουάριος 2026

Πόνος βαθύς για τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και επίκριση και αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών και του ευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Δεν χωρεί αμφιβολία, οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας.

Επίσης όμως σημαντική και αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή, για την προστασία της οποίας οφείλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα διαφύλαξής της και να μπορούμε να αποδείξουμε ότι το πράξαμε. Το οφείλουμε σε κάθε άνθρωπο.

Γιατί αυτό αρμόζει στην ανθρώπινη ζωή: ο μέγιστος σεβασμός, η μέγιστη προστασία».

 

Την ώρα που οι έρευνες για την τραγωδία της Χίου με τους 15 νεκρούς μετανάστες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, υπάρχουν ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες που διαδραματίστηκε το πολύνεκρο περιστατικό το βράδυ της 3ης Φεβρουαρίου στα ανοιχτά του νησιού του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
299
222
125
116
102
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Αποστάσεις Φάμελλου από το κόμμα Καρυστιανού στη συνεδρίαση της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ – Ο Πολάκης ζητά δήλωση ότι δε θα πάνε με τον Τσίπρα
«Η απάντηση στο σημερινό καθεστώς αδικίας και διαφθοράς πρέπει να είναι αριστερή, προοδευτική και δημοκρατική» είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Σωκράτης Φάμελλος
Θάνος Πλεύρης για Χίο: Πληροφορίες ότι κόμματα και ΜΚΟ επιχειρούν να καθοδηγήσουν τις καταθέσεις των μεταναστών
Έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ασκεί σφοδρή κριτική για τους χειρισμούς του Λιμενικού κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης
Θάνος Πλεύρης 9
Newsit logo
Newsit logo