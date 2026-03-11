Μαρία Καρυστιανού κατά κυβέρνησης για το Athens Alitheia Forum: «Προκλητική φιέστα, μια γιορτή για τα fake news»

«Πυρά» κατά της κυβέρνησης για την εκδήλωση σχετικά με την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων Athens Alitheia Forum, εξαπέλυσε την Τετάρτη (11.03.2026) η Μαρία Καρυστιανού.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Μαρία Καρυστιανού αποκάλεσε την εκδήλωση Athens Alitheia Forum «προκλητική φιέστα που κοστίζει 180.000 ευρώ, σε μια κρίσιμη στιγμή όπου όλοι εμείς απειλούμαστε με νέο κύμα ακρίβειας, που βρισκόμαστε σε αγωνία λόγω του μαινόμενου πολέμου». Μάλιστα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας «επιχειρεί καθημερινά να ναρκώσουν την κρίση μας για να μην βλέπουμε τη σήψη των σκανδάλων τους, έρχονται να παραδώσουν μαθήματα αλήθειας».

Μάλιστα, δεν δίστασε να στραφεί προσωπικά κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «υποκρισία, εμπαιγμό και συστηματική απαξίωση της νοημοσύνης» των πολιτών.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Φτάνει πια ο εμπαιγμός. Φτάνει η συστηματική απαξίωση της νοημοσύνης μας. Ως εδώ!!!

Σε μια κρίσιμη στιγμή όπου όλοι εμείς απειλούμαστε με νέο κύμα ακρίβειας, που βρισκόμαστε σε αγωνία λόγω του μαινόμενου πολέμου, η Νέα Δημοκρατία με πρωτεργάτη τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, κ. Παύλο Μαρινάκη σπαταλούν 180.000€ που δεν μας περισσεύουν, για να στήσουν μια προκλητική φιέστα. Μια γιορτή για τα fake news!

Η απόλυτη υποκρισία: εκείνοι που μετέτρεψαν το ψέμα σε κυβερνητική τέχνη, εκείνοι που επιχειρούν καθημερινά να ναρκώσουν την κρίση μας για να μην βλέπουμε τη σήψη των σκανδάλων τους, έρχονται τώρα να μας παραδώσουν μαθήματα αλήθειας.

Δεν πρόκειται απλώς για αλαζονεία. Είναι μια απέλπιδα προσπάθεια να βάλουν ταφόπλακα στην ελεύθερη σκέψη, να φιμώσουν κάθε υγιή φωνή που αρνείται να ευθυγραμμιστεί με το αφήγημά τους.

Θέλουν μια κοινωνία σε καταστολή. Θέλουν πολίτες που δεν θα ρωτούν, που δεν θα αμφισβητούν, που θα δέχονται το σκοτάδι ως κανονικότητα. Όμως η αλήθεια, δεν είναι κάτι που «κατασκευάζεται» σε συνέδρια και επικοινωνιακά επιτελεία. Η αλήθεια αναπνέει εκεί έξω, στις φωνές των ανθρώπων που δεν φοβούνται.

Περιμένουμε από τους έντιμους λειτουργούς του κλάδου της ενημέρωσης και, κυρίως, από τον κάθε σκεπτόμενο πολίτη, να σταθούν ανάχωμα σε αυτόν τον δόλιο σχεδιασμό. Έχουμε χρέος να διασώσουμε το τελευταίο οχυρό της δημοκρατίας μας: το δικαίωμά μας να μιλάμε, να γνωρίζουμε και να απαιτούμε το δίκαιο.

Το φως πάντα θα τρομάζει εκείνους που έμαθαν να ζουν στο σκοτάδι».