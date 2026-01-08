Μαρία Καρυστιανού: Οι πρώτες αντιδράσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το υπό διαμόρφωση κόμμα

Μια υποβόσκουσα αναστάτωση στο πολιτικό σύστημα προκάλεσε η δημόσια δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού ότι «ετοιμάζει» κόμμα με προοπτική καθόδου στις επόμενες εκλογές. Παρά τις προσπάθειες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, το ενδεχόμενο μετεξέλιξης μέρους του κινήματος των Τεμπών σε οργανωμένο πολιτικό σχήμα προκαλεί αναταράξεις, καθώς θεωρείται ικανό να επηρεάσει τις ισορροπίες και την πολιτική ατζέντα στον δρόμο προς τις κάλπες.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο αναγνωρίζεται ότι ένα τμήμα αποσυσπειρωμένων και απογοητευμένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας παραμένει στη «γκρίζα ζώνη», αναζητώντας εναλλακτικές επιλογές. Την ίδια στιγμή, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι η εμφάνιση ενός νέου πολιτικού φορέα θα εντείνει τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης, επηρεάζοντας τα χαρακτηριστικά των επόμενων εκλογών.

Στο Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, επιχειρούν σαφή διάκριση ανάμεσα στη Μαρία Καρυστιανού ως μητέρα θύματος των Τεμπών και στην εν δυνάμει πολιτικό, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να τονίζει στο Live News ότι «ο συλλογικός πόνος δεν μπορεί να μετατρέπεται σε όχημα πολιτικής ανέλιξης» και να καλεί την κ. Καρυστιανού να τοποθετηθεί επί συγκεκριμένων πολιτικών ζητημάτων, από την παιδεία και την υγεία έως την εξωτερική πολιτική.

Θεσμική η αντιμετώπιση του ΠΑΣΟΚ

Στη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι ο βασικός και μοναδικός πολιτικός τους αντίπαλος παραμένει η Νέα Δημοκρατία, αντιμετωπίζοντας με θεσμικούς όρους την προαναγγελία ίδρυσης κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού. Στο ΠΑΣΟΚ –όπως αναφέρει και το σχετικό ρεπορτάζ του newsit.gr– αναγνωρίζουν το δικαίωμά της να συμμετέχει στις εκλογές, σημειώνοντας ωστόσο ότι η πολιτική της αξιολόγηση θα γίνει με καθαρά πολιτικά κριτήρια. Την ίδια στιγμή, στρέφουν τα πυρά τους προς την κυβέρνηση, αποδίδοντας στη Ν.Δ. την ένταση των αντιδράσεών της, με τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά να επισημαίνει ότι το αίτημα για Δικαιοσύνη βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής ταυτότητας του ΠΑΣΟΚ, παραπέμποντας μεταξύ άλλων στην αναθεώρηση του άρθρου 86 και στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Αμηχανία στον ΣΥΡΙΖΑ

Στην Κουμουνδούρου επικρατεί αμηχανία μετά τις ανακοινώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τη δημιουργία πολιτικού φορέα, εξέλιξη που οδήγησε και στη διαγραφή του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν να ρίξουν τους τόνους, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό τους προς τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και τη δυναμική του κοινωνικού αιτήματος για δικαιοσύνη. Την ίδια στιγμή, επισημαίνουν τη διακριτή γραμμή ανάμεσα στον κοινωνικό αγώνα και την πολιτική εκπροσώπηση, τονίζοντας ότι οι παραδοσιακές πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, όπως εκείνη της Αριστεράς και της Δεξιάς, παραμένουν υπαρκτές και ουσιαστικές.

Το «ξεκαθάρισμα» του ΚΚΕ

Από τον Περισσό κάνουν λόγο για συντονισμένη παρουσίαση αντιδράσεων στα μέσα ενημέρωσης και στα social media μετά τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι στο ΚΚΕ αποδόθηκαν θέσεις που δεν αντανακλούν τη συνολική του τοποθέτηση. Ξεκαθαρίζουν δε, ότι το κόμμα δεν έχει «άγχος» για την εμφάνιση νέων πολιτικών κινήσεων με τις οποίες δεν διατηρεί ιδεολογική ή πολιτική συνάφεια.

«Το ΚΚΕ αντιπαρατέθηκε σταθερά και σθεναρά με την πολιτική θέση που εκφράζει – και – η κυρία Καρυστιανού ότι δήθεν η ΕΕ είναι ο εγγυητής του “κράτους δικαίου” και της “κάθαρσης”, ενώ στην πραγματικότητα η ΕΕ, οι οδηγίες της, η “νομιμότητά” της είναι παράγοντες που οδήγησαν και στο έγκλημα των Τεμπών. Πρόκειται για μια θέση που ασπάζονται άλλα κόμματα και κινήσεις που μιλάνε στο όνομα της ευρωενωσιακής κανονικότητας. Αυτή τη διαχωριστική γραμμή με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις την είχε θέσει εξαρχής το ΚΚΕ στο ζήτημα των Τεμπών, βάζοντας στο στόχαστρο τον πραγματικό υπεύθυνο για το έγκλημα, δηλαδή τους νόμους του κέρδους, την απελευθέρωση – ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων, την πολιτική του κόστους – οφέλους που θυσιάζει τα μέτρα ασφαλείας και την προστασία της ζωής» επισημαίνεται σε σχετικό δημοσίευμα του 902.gr. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι αποτελεί δικαίωμα της Μαρίας Καρυστιανού να δοκιμασθεί στον πολιτικό στίβο. «Ο καθένας κρίνεται από τις θέσεις που εκφράζει για όλα τα ζητήματα» τονίζουν.