ΠΑΣΟΚ: Φουλ επίθεση στη ΝΔ και στο βάθος Καρυστιανού

Δύο αντιπάλους έχει το ΠΑΣΟΚ και αυτοί δεν είναι άλλοι, από τη ΝΔ αφενός, και τα προβλήματα της κοινωνίας αφετέρου. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν οι παροικούντες τη Χαριλάου Τρικούπη, εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση της ΝΔ έχει χάσει τη νομιμοποίησή της και επιδιώκοντας να πείσει άπαντες ότι εκείνη συνιστά την μοναδική εναλλακτική πρόταση εξουσίας, σε μία κυβέρνηση μάλιστα που θα έχει προοδευτικό πρόσημο.

Με τρία νέα κόμματα να κυοφορούνται, στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι εφόσον αυτά δημιουργηθούν, θα πρέπει να αρχίσουν να παίρνουν θέση χωρίς να κρύβονται πίσω από γενικολογίες, ποντάροντας στην πραγματικότητα στο γεγονός ότι εκείνοι έχουν κατατεθειμένο, όσο και επεξεργασμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα, το οποίο μάλιστα περιγράφουν ως κυβερνητικό, τονίζοντας την ετοιμότητά τους να βρεθούν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αυτό εξάλλου υπηρετείται και από τον βασικό τους σκοπό που δεν είναι άλλος από την πρωτιά στις επόμενες εθνικές εκλογές και την «έξωση» του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Μέγαρο Μαξίμου.

Ειδικά για την προαναγγελία ίδρυσης κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, στο ΠΑΣΟΚ σημειώνουν το δικαίωμά της να συμμετέχει στα κοινά, όπως κάθε πολίτης, αλλά και πως η αξιολόγησή της θα γίνει με πολιτικούς όρους. Εκείνοι, πάντως, επιλέγουν να επιτεθούν και πάλι στη ΝΔ, με αφορμή αυτή τη φορά τη δική της αντίδραση στην προαναγγελία της Μαρίας Καρυστιανού.

«Είναι λογικό να της επιτίθεται η Νέα Δημοκρατία, διότι φαίνεται ότι ακουμπάει ιδεολογικά στο μαλακό υπογάστριο αυτής της παράταξης», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, θυμίζοντας από την πλευρά του ότι το αίτημα για Δικαιοσύνη βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, όπως άλλωστε η αναθεώρηση του άρθρου 86 και η αλλαγή στον τρόπο επιλογής των ανώτατων κλιμακίων της Δικαιοσύνης.

Σε κάθε περίπτωση, στη Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζουν με νόημα ότι ένα πολιτικό κόμμα οφείλει να έχει σχέδιο και απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα, από το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, τη φορολογία και εν γένει την Οικονομία, ως τις εργασιακές σχέσεις, το κοινωνικό κράτος και την ανάπτυξη.

Σφοδρή ήταν η κριτική του ΠΑΣΟΚ και όσον αφορά στα κυβερνητικά μέτρα για την επίλυση της κρίσης στο αγροτικό. Πριν ακόμα πάρουν θέση οι ίδιοι οι αγρότες, στο ΠΑΣΟΚ έκαναν λόγο για επιχείρηση της κυβέρνησης να …σερβίρει «ξαναζεσταμένη σούπα» στους αγρότες των μπλόκων, βαφτίζοντας παλιά μέτρα, καθυστερημένες πληρωμές και λογιστικά τεχνάσματα ως δήθεν νέα στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

Στην πραγματικότητα, κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι παρουσίασε ως «ενισχύσεις αγροτικού εισοδήματος» κάθε δαπάνη που αφορά στην ελληνική ύπαιθρο, είτε κατευθύνεται πράγματι στους παραγωγούς, είτε όχι. Αναφερόμενοι δε, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 και στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027, υποστήριζαν ότι όποια παρουσίαση αυτών των πληρωμών ως «τρέχουσα ενίσχυση εισοδήματος» συνιστά συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

Επέμειναν δε, στις δικές τους προτάσεις, όπως το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία στο σύνολό του, αντί καθυστερημένων επιστροφών, ενώ κατήγγειλαν ως «επικοινωνιακό τέχνασμα» τη δήθεν μείωση του ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές, εκτιμώντας ότι δεν μειώνει ουσιαστικά το κόστος παραγωγής, αφού συμψηφίζεται με τον ΦΠΑ των εσόδων των αγροτών.