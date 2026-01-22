Πολιτική

Μαρία Καρυστιανού: Πολιτευτής της Νίκης συμμετέχει στην επιτροπή σοφών του κόμματός της

Ο Αθανάσιος Τσόκας τάσσεται υπέρ των δηλώσεών της τέως προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Πληγέντων των Τεμπών για τις αμβλώσεις
Ο Αθανάσιος Τσόκας
Ο Αθανάσιος Τσόκας (Πηγή φωτό: Facebook)

Τη συμμετοχή του στην «ομάδα σοφών» που έχει συγκροτήσει η Μαρία Καρυστιανού για τη σύνταξη του προγράμματος του υπό ίδρυση κόμματός της ανακοίνωσε, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, ο καθηγητής μαθηματικών Αθανάσιος Τσόκας.

Ο Αθανάσιος Τσόκας, ο οποίος το 2023 ήταν υποψήφιος βουλευτής της Νίκη στην Εύβοια, γνωστοποίησε τη συμμετοχή του στην «ομάδα σοφών» του κόμματος με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το ζήτημα των αμβλώσεων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «έχω τη χαρά να συμμετέχω στη διαμόρφωση του Προγράμματος αυτού του ανεπανάληπτου κινήματος πολιτών».

Στην ίδια ανάρτηση, προχωρά ένα βήμα παραπέρα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Μαρία Καρυστιανού «στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές θα στεφθεί πρωθυπουργός της Ελλάδας», κάνοντας λόγο για την «πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό» που, όπως αναφέρει, θα κυβερνά «μαζί με τον λαό», με συχνή προσφυγή στη δημόσια διαβούλευση για κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα.

tsokas gia karistianou

Σε άλλη ανάρτησή του, Αθανάσιος Ττσόκας έλεγε ότι «έρχεται κάτι που έχει Καποδιστριακό άρωμα!. Και το οποίο θα αναγεννήσει την Ελλάδα και τον Ελληνισμό!. Μόνο κάνετε λίγη υπομονή!. Για να το δείτε ολοκληρωμένο και από όλες τις πλευρές!. Και θα το αγαπήσετε!!!!!!!» ενώ έξι ημέρες νωρίτερα είχε αναρτήσει το «μανιφέστο» των λόγων που στηρίζει τη Μαρία Καρυστιανού.

tsokas gia karistianou

Στις 3 Ιανουαρίου, υποστήριζε μάλιστα με «μαθηματικούς υπολογισμούς» ότι «η Κυρία Καρυστιανού, είναι το φαβορί για την Πρωθυπουργία!».

tsokas gia karistianou

