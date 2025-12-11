Μαρία Συρεγγέλα για τη σεξιστική επίθεση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Έχω σκίσει πολλές φορές το καλσόν»

Ψύχραιμα αντέδρασε η Μαρία Συρεγγέλα για τη σεξιστική επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον της η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Νωρίτερα την Πέμπτη (11.12.2025), η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε πει στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας «σιγά μην σκίσετε κανά καλσόν», στη διάρκεια εξέτασης του κ. Ξυλούρη στην επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι τραμπουκικές σεξιστικές επιθέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν έχουν τέλος», αναφέρει σε δήλωσή της η Μαρία Συρεγγέλα και προσθέτει: «Εγώ προσωπικά δεν τις ανέχομαι γιατί στη ζωή μου έχω ”σκίσει πολλές φορές το καλσόν” για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων κάθε πολίτη και ιδίως των γυναικών».

«Η κα Κωνσταντοπούλου στα λόγια παρουσιάζεται ως υπέρμαχός τους και στην πράξη ακυρώνεται με αλγεινές συμπεριφορές», προσθέτει.

«Μέσα σε έξι ημέρες η κ. Κωνσταντοπούλου έχει επανειλημμένα επαναλάβει ψευδείς ισχυρισμούς εις βάρος μου. Η μικροπολιτική της εμμονή είναι θλιβερή, αλλά δεν θα μείνει αναπάντητη», υπενθυμίζεται ότι είπε νωρίτερα συγκεκριμένα η αντιπρόεδρος της εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.