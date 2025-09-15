Μαρινάκης για εξαγγελίες Ανδρουλάκη: 4 δις κοστίζουν τα μέτρα αλλά είπε τη μισή αλήθεια

Επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για όσα είπε στη ΔΕΘ αλλά και σε όσους εκμεταλλεύονται το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για να αποδομήσουν το σχέδιο Πλεύρη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, εξαπέλυσε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ερωτηθείς για τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ είπε ότι είναι ένας συνδυασμός του «προγράμματος Θεσσαλονίκης» και του «λεφτά υπάρχουν». Κατηγόρησε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι παρότι δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για το κόστος των μέτρων το οποίο κατά τον Παύλο Μαρινάκη είναι περίπου 4 δις ευρώ δεν απαντούσε και πετούσε την μπάλα στην εξέδρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν θέλεις να σε πάρουν στα σοβαρά τότε απαντάς «κοστίζει τόσο». Με συντηρητικούς υπολογισμούς όσα πρότεινε είναι 4 δις το χρόνο επιπλέον των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και το ΠΑΣΟΚ δεν τα θεωρεί αρνητικά. Είτε τα είπε για να τα πει, είτε απέκρυψε άλλα μέτρα για να τα υιοθετήσει με αυξήσεις φόρων. Είπε την μισή αλήθεια γιατί δεν είπε τα μέτρα για να χρηματοδοτήσει τις παροχές», τόνισε.

Αναφορικά με την υπόθεση Novartis και την καταδίκη των δυο προστατευόμενων μαρτύρων κάλεσε όλους να θυμηθούν όσα είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός στη Βουλή για την αξιοπιστία των προστατευόμενων μαρτύρων που σήμερα καταδικάστηκαν.

«Σας καλώ να θυμηθείτε όσα είχε πει ο κ. Τσίπρας στη Βουλή ότι η αξιοπιστία των συγκεκριμένων μαρτύρων θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Εκρίθη. Ήταν μια μαύρη περίοδος και κάποιοι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και αυτοί που μιλούν για κράτος δικαίου ήταν εκείνοι που έστησαν την σκευωρία. Πολύ σωστά τα είχε πει ο κ. Τσίπρας ότι θα τους κρίνει η δικαιοσύνη και τους έκρινε», είπε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την διπλή τουρκική πρόκληση τόσο με την έξοδο του Πίρι Ρέις για έρευνες όσο και για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η «Η Ελλάδα θα υπερασπίζεται τα συμφέροντά της χωρίς να κάνει βήμα πίσω και πως «Δεν θα επιτρέψουμε να ξαναγραφτεί η ιστορία».

Απελπισμένοι όσοι χρησιμοποιούν το όνομα του Αντετοκούνμπο

Μίλησε επίσης για «Φτηνή αντιπολίτευση και εκτός τόπου και χρόνου κριτική» για την σύνδεση του νόμου Πλεύρη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και πως αν ίσχυε τότε δεν θα είχε έρθει στην Ελλάδα. «Ο νόμος Πλεύρη αναφέρεται στους παράνομους μετανάστες που προσπαθούν να εισβάλλουν παράνομα στην χώρα μας. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος είναι σύμβολο για το παράδειγμά του είναι σαν κι εμάς. Γεννήθηκαν στην Ελλάδα, εργάστηκαν σκληρά και είναι Έλληνες. Αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε και οφείλουμε να τους αγκαλιάσουμε. Το να χρησιμοποιείς ένα σύμβολο του αθλητισμού για να δημιουργήσεις εντυπώσεις με την ιδεοληψία σου είναι το τελευταίο στάδια της απελπισίας για ένα κόμμα», είπε.

Και κατέληξε: «Στήριξαν την Ελλάδα ο Γιάννης και η οικογένειά του. Δεν έχει σχέση με όσους προσπαθούν να εισβάλλουν στη χώρα. Εκ του ασφαλούς μπορεί να πει κανείς πολλά. Αλλά ας κάνει κανείς μια επίσκεψη στον Έβρο που έζησαν την υβριδική επίθεση. Και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Δεν είναι έντιμο πολιτικά να βάζουμε στο ζύγι δυο διαφορετικά ζητήματα. Δεν θα πάρουμε πίσω την διάταξη αυτή γιατί πρέπει να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της».