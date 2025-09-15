Πολιτική

Μαρινάκης για εξαγγελίες Ανδρουλάκη: 4 δις κοστίζουν τα μέτρα αλλά είπε τη μισή αλήθεια

Δεν είπε από που θα βρει τα χρήματα για τα μέτρα
Παύλος Μαρινάκης
Ο Παύλος Μαρινάκης / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για όσα είπε στη ΔΕΘ αλλά και σε όσους εκμεταλλεύονται το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για να αποδομήσουν το σχέδιο Πλεύρη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, εξαπέλυσε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ερωτηθείς για τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ είπε ότι είναι ένας συνδυασμός του «προγράμματος Θεσσαλονίκης» και του «λεφτά υπάρχουν». Κατηγόρησε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι παρότι δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για το κόστος των μέτρων το οποίο κατά τον Παύλο Μαρινάκη είναι περίπου 4 δις ευρώ δεν απαντούσε και πετούσε την μπάλα στην εξέδρα.

«Αν θέλεις να σε πάρουν στα σοβαρά τότε απαντάς «κοστίζει τόσο». Με συντηρητικούς υπολογισμούς όσα πρότεινε είναι 4 δις το χρόνο επιπλέον των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και το ΠΑΣΟΚ δεν τα θεωρεί αρνητικά. Είτε τα είπε για να τα πει, είτε απέκρυψε άλλα μέτρα για να τα υιοθετήσει με αυξήσεις φόρων. Είπε την μισή αλήθεια γιατί δεν είπε τα μέτρα για να χρηματοδοτήσει τις παροχές», τόνισε.

Αναφορικά με την υπόθεση Novartis και την καταδίκη των δυο προστατευόμενων μαρτύρων κάλεσε όλους να θυμηθούν όσα είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός στη Βουλή για την αξιοπιστία των προστατευόμενων μαρτύρων που σήμερα καταδικάστηκαν.

«Σας καλώ να θυμηθείτε όσα είχε πει ο κ. Τσίπρας στη Βουλή ότι η αξιοπιστία των συγκεκριμένων μαρτύρων θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Εκρίθη. Ήταν μια μαύρη περίοδος και κάποιοι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και αυτοί που μιλούν για κράτος δικαίου ήταν εκείνοι που έστησαν την σκευωρία. Πολύ σωστά τα είχε πει ο κ. Τσίπρας ότι θα τους κρίνει η δικαιοσύνη και τους έκρινε», είπε χαρακτηριστικά.

Για την διπλή τουρκική πρόκληση τόσο με την έξοδο του Πίρι Ρέις για έρευνες όσο και για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η «Η Ελλάδα θα υπερασπίζεται τα συμφέροντά της χωρίς να κάνει βήμα πίσω και πως «Δεν θα επιτρέψουμε να ξαναγραφτεί η ιστορία».

Απελπισμένοι όσοι χρησιμοποιούν το όνομα του Αντετοκούνμπο

Μίλησε επίσης για «Φτηνή αντιπολίτευση και εκτός τόπου και χρόνου κριτική» για την σύνδεση του νόμου Πλεύρη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και πως αν ίσχυε τότε δεν θα είχε έρθει στην Ελλάδα. «Ο νόμος Πλεύρη αναφέρεται στους παράνομους μετανάστες που προσπαθούν να εισβάλλουν παράνομα στην χώρα μας. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος είναι σύμβολο για το παράδειγμά του είναι σαν κι εμάς. Γεννήθηκαν στην Ελλάδα, εργάστηκαν σκληρά και είναι Έλληνες. Αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε και οφείλουμε να τους αγκαλιάσουμε. Το να χρησιμοποιείς ένα σύμβολο του αθλητισμού για να δημιουργήσεις εντυπώσεις με την ιδεοληψία σου είναι το τελευταίο στάδια της απελπισίας για ένα κόμμα», είπε.

Και κατέληξε: «Στήριξαν την Ελλάδα ο Γιάννης και η οικογένειά του. Δεν έχει σχέση με όσους προσπαθούν να εισβάλλουν στη χώρα. Εκ του ασφαλούς μπορεί να πει κανείς πολλά. Αλλά ας κάνει κανείς μια επίσκεψη στον Έβρο που έζησαν την υβριδική επίθεση. Και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Δεν είναι έντιμο πολιτικά να βάζουμε στο ζύγι δυο διαφορετικά ζητήματα. Δεν θα πάρουμε πίσω την διάταξη αυτή γιατί πρέπει να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Αντώνης Σαμαράς για την υπόθεση Novartis: «Η Δικαιοσύνη πρέπει να φτάσει και στους ηθικούς αυτουργούς»
Μετά την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για φυλάκιση με αναστολή στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς επανέρχεται με αιχμηρή δήλωση
Ο Αντώνης Σαμαράς 1
«Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της ΕΕ» - Η αιχμή Μητσοτάκη για την Τουρκία
Η επίσκεψη του Αντόνιο Κόστα στην Αθήνα εντάσσεται στο πλαίσιο της περιοδείας του σε όλες τις 27 πρωτεύουσες της ΕΕ, η οποία ολοκληρώνεται αυτήν την εβδομάδα
ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΣ - ΚΌΣΤΑ
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
3
Ώρα αποφάσεων στον ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τη Νέα Αριστερά: Ο παράγοντας «Αλέξης Τσίπρας» και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις
Αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς - τα οποία γνωρίζουν ότι δεν έχουν κανένα μέλλον σε ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Τσίπρα - επιδιώκουν να προχωρήσει το σενάριο της συγκατοίκησης
Σωκράτης Φάμελλος
Ο απόηχος της εμφάνισης Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ: Η μετεκλογική συνεργασία, η επιστροφή Τσίπρα και ο 13ος μισθός
Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητούσε εκλογές γιατί, όπως είπε, είναι ανάγκη να υπάρξουν οι αναγκαίες αλλαγές στο κράτος και να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές ανισότητες
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Newsit logo
Newsit logo