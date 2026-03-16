Μαρινάκης για Στενά του Ορμούζ: Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί στη φύλαξή τους 

Ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη

Ξεκάθαρος ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το θέμα της εμπλοκής της Ελλάδας στην φύλαξη των Στενών του Ορμούζ κάτι το οποίο επιδιώκουν οι ΗΠΑ.

Αναφορικά με το αίτημα αυτό από τις να συμμετέχουν ευρωπαϊκές δυνάμεις στην φύλαξη των Στενών του Ορμούζ ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της χώρας μας σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ».

Πρόσθεσε ότι: «Συμμετέχουμε μόνο στην επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ με στόχο την φύλαξη των πλοίων σε συγκεκριμένες περιοχές. Η χώρα μας συνεχίζει και απευθύνει κάλεσμα στο Ιράν να απέχει από ενέργειες που εμποδίζουν τη ναυσιπλοΐα και να επιστρέψει στην διπλωματία. Δεν θα εμπλακούμε στον πόλεμο».

Για όσους δεν έλαβαν την μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ: «Όσοι δεν πήραν την μείωση κατά 50% στον ΕΝΦΙΑ ή δεν έβαλαν την παροχή ρεύματος ή δεν την έβαλαν σωστά Υπάρχει περιθώριο έως 31 Ιουλίου να κάνουν τροποποιητική για να λάβουν την  έκπτωση».

Για τυχόν επιπλέον μέτρα

«Τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί είναι δεδομένα και εφαρμόζονται και κινούνται στην σωστή κατεύθυνση. Προφανώς υπάρχει «οπλοστάσιο» αλλά δεν είμαστε στο σημείο που χρειάζονται παραπάνω μέτρα. Έχουμε αποδείξει ότι δεν αφήνουμε αβοήθητους τους πολίτες. Όλα όμως στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας. Για να συζητήσουμε την οποιαδήποτε πρόταση της αντιπολίτευσης πρέπει να είναι κοστολογημένη. Τάζουν στους πολίτες χωρίς να λένε πόσο κοστίζουν»

