Πολιτική

Μαρινάκης: Η Ελλάδα δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε την ανάγκη για άμεση εκεχειρία στην Ουκρανία
Παύλος Μαρινάκης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ / TOKLIK.GR / EUROKINISSI

Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ότι η Ελλάδα θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, στο πλαίσιο πιθανής ειρηνευτικής δύναμης για το τέλος του πολέμου.

Την ώρα που είναι σε πλήρη το διπλωματικό πόκερ για την εξέλιξη της σύρραξης στην Ουκρανία, η συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο ώστε να μην αντιμετωπίσει ξανά την επιθετικότητα της Ρωσίας, έχει ανοίξει τι συζήτηση για το ενδεχόμενο αποστολής ειρηνευτικής δύναμης στη χώρα. Μιας δύναμης που ίσως αποτελείται από ευρωπαϊκές δυνάμεις. Σε αυτές, δεν θα είναι ελληνικές, είπε ο Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε σχετικά το πρωί της Τετάρτης (20.08.2025).             

«Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι η ανάγκη για άμεση εκεχειρία. Είναι σημαντικό και πρέπει να το δούμε στην πορεία ότι βούληση και των ΗΠΑ και της ΕΕ και της χώρας μας είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στην εκπομπή Online στον ΣΚΑΪ.

Στην ερώτηση για το ενδεχόμενο να σταλούν ελληνικά στρατεύματα στην Ουκρανία, στο πλαίσιο ευρωπαϊκής ειρηνευτικής δύναμης, ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Όχι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο, ούτε σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Η αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων είναι μια επόμενη φάση, μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Είναι απόφαση του κάθε κράτους, ο τρόπος με τον οποίο θα συμμετάσχει σε κάτι τέτοιο. Είναι πολύ πρόωρο να πούμε κάτι τέτοιο. Όπως τις προηγούμενες φορές που κι εγώ, και οι αρμόδιοι υπουργοί και ο ίδιος πρωθυπουργός διαψεύσαμε αντίστοιχες τέτοιες φήμες, επιβεβαιωθήκαμε, έτσι και τώρα διαψεύδουμε κάτι τέτοιο. Ας δούμε πως θα προχωρήσουν οι συζητήσεις και θα απαντήσουμε ξεκάθαρα πως και με ποιον τρόπο θα συνδράμουμε σε κάτι τέτοιο. Το ξαναλέω όμως όχι με στρατιωτικές δυνάμεις».

 

«Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος που πριν και πάνω από όλα σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να βάλει νερό στο κρασί της στη θέση της περί παραβίασης των συνόρων», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε άλλο σημείο.

«Επειδή βλέπω μια διάθεση κάποιων εντός συνόρων να αμφισβητούν τη θέση μας υπέρ της Ουκρανίας, αυτό είναι επιζήμιο για τα εθνικά συμφέροντα», προσέθεσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κωνσταντίνος Τασούλας: Η Παναγιά οδηγεί το έθνος μας στους αγώνες για ελευθερία και προκοπή
«Να εκφράσω την ελπίδα μου, μια ελπίδα που πηγάζει εδώ από την Εκατονταπυλιανή της Πάρου, ώστε η αντιμετώπιση μιας ακόμη πύρινης δοκιμασίας, αυτού του Αυγούστου, να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στην θεία λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής, στην Πάρο, Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025. (ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 2
Κυριάκος Μητσοτάκης: Η μέρα του Δεκαπενταύγουστου είναι αφιερωμένη σε όσους μας κρατούν ασφαλείς
«Σήμερα δεν είναι μέρα για πολιτικές δηλώσεις - Εγώ αυτό το οποίο εύχομαι είναι να μπορούμε να βρίσκουμε πάντα την δύναμη εκείνη, να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι 42
Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την επόμενη ημέρα μετά τις καταστροφικές φωτιές – «Αντιπολιτευτικό μένος» βλέπει το Μαξίμου
Η κυβέρνηση αναμένει τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργούν Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και σε συνεργασία με άλλες κρατικές υπηρεσίες, αναζητούν τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιών
Καμένο σπίτι στην Αχαΐα
Newsit logo
Newsit logo