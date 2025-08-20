Μαρινάκης: Η Ελλάδα δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία

Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ότι η Ελλάδα θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, στο πλαίσιο πιθανής ειρηνευτικής δύναμης για το τέλος του πολέμου.

Την ώρα που είναι σε πλήρη το διπλωματικό πόκερ για την εξέλιξη της σύρραξης στην Ουκρανία, η συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο ώστε να μην αντιμετωπίσει ξανά την επιθετικότητα της Ρωσίας, έχει ανοίξει τι συζήτηση για το ενδεχόμενο αποστολής ειρηνευτικής δύναμης στη χώρα. Μιας δύναμης που ίσως αποτελείται από ευρωπαϊκές δυνάμεις. Σε αυτές, δεν θα είναι ελληνικές, είπε ο Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε σχετικά το πρωί της Τετάρτης (20.08.2025).

«Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι η ανάγκη για άμεση εκεχειρία. Είναι σημαντικό και πρέπει να το δούμε στην πορεία ότι βούληση και των ΗΠΑ και της ΕΕ και της χώρας μας είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στην εκπομπή Online στον ΣΚΑΪ.

Στην ερώτηση για το ενδεχόμενο να σταλούν ελληνικά στρατεύματα στην Ουκρανία, στο πλαίσιο ευρωπαϊκής ειρηνευτικής δύναμης, ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Όχι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο, ούτε σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Η αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων είναι μια επόμενη φάση, μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Είναι απόφαση του κάθε κράτους, ο τρόπος με τον οποίο θα συμμετάσχει σε κάτι τέτοιο. Είναι πολύ πρόωρο να πούμε κάτι τέτοιο. Όπως τις προηγούμενες φορές που κι εγώ, και οι αρμόδιοι υπουργοί και ο ίδιος πρωθυπουργός διαψεύσαμε αντίστοιχες τέτοιες φήμες, επιβεβαιωθήκαμε, έτσι και τώρα διαψεύδουμε κάτι τέτοιο. Ας δούμε πως θα προχωρήσουν οι συζητήσεις και θα απαντήσουμε ξεκάθαρα πως και με ποιον τρόπο θα συνδράμουμε σε κάτι τέτοιο. Το ξαναλέω όμως όχι με στρατιωτικές δυνάμεις».

«Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος που πριν και πάνω από όλα σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να βάλει νερό στο κρασί της στη θέση της περί παραβίασης των συνόρων», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε άλλο σημείο.

«Επειδή βλέπω μια διάθεση κάποιων εντός συνόρων να αμφισβητούν τη θέση μας υπέρ της Ουκρανίας, αυτό είναι επιζήμιο για τα εθνικά συμφέροντα», προσέθεσε.