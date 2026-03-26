Στο τραπέζι και η πρόταση δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ

Εδώ και πολλές ημέρες ακούγεται έντονα ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά και τις εξελίξεις στο θέμα των υποκλοπών καθώς καθαρογράφηκε η δικαστική απόφαση, θα προχωρήσει σε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Αν και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του newsit.gr δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες παρασκηνιακές διεργασίες προκειμένου να κατατεθεί μια πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή, αρκετοί είναι εκείνοι που δεν αποκλείουν ο Νίκος Ανδρουλάκης να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή και να χρησιμοποιήσει το χαρτί αυτό αιφνιδιάζοντας ακόμα και τους πιο στενούς του συνεργάτες.