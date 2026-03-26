«Καζάνι που βράζει» το ΠΑΣΟΚ μια ημέρα πριν το συνέδριο – Επιμένει ο Χάρης Δούκας, γκρίνιες για τις αλλαγές στο καταστατικό

Τριγμούς εξακολουθεί να προκαλεί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, μία ημέρα πριν από το συνέδριο του κόμματος, το θέμα των καταστατικών αλλαγών που ανέκυψε τη Δευτέρα, αιφνιδιάζοντας τους πάντες. Την ίδια ώρα, λήξαν δε θα πρέπει να θεωρείται ούτε το ζήτημα της διατύπωσης της δέσμευσης του ΠΑΣΟΚ για «όχι σε συνεργασία με τη ΝΔ», αν και σε αυτή τουλάχιστον την κατεύθυνση συνεχίζονται οι προσπάθειες.

Ειδικότερα, σε συνάντηση που έγινε με τον Χάρη Δούκα χθες, ο Κώστας Σκανδαλίδης του παρέδωσε ολόκληρο το κείμενο στο οποίο περιλαμβάνεται και η παράγραφος που διάβασε στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ το βράδυ της Δευτέρας ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα και τη δυνατότητα να το μελετήσει πριν από το συνέδριο. Ήταν, εξάλλου, κάτι, το οποίο ζήτησε από την ίδια συνεδρίαση κιόλας την Τρίτη το απόγευμα ο δήμαρχος Αθηναίων, μη δείχνοντας πάντως τότε ότι θα ζητούσε ακόμα πιο συγκεκριμένη διατύπωση και μη έχοντας προτείνει βεβαίως από τότε τις εναλλακτικές που πρότεινε χθες.

Σε κάθε περίπτωση, το θέμα παραπέμπεται στο συνέδριο, όπου και θα φανεί τελικά αν και σε τι θα συμφωνήσουν όλες οι πλευρές, που κατά τα άλλα δε λένε κάτι διαφορετικό επί του ενδεχομένου μετεκλογικής συνεργασίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Και αν σε αυτό, οι πιθανότητες να «τα βρουν» στο συνέδριο και να μην πάμε σε διαδικασίες ψηφίσματος για τη μη συνεργασία με τη ΝΔ, που θα γεννούσε μάλιστα και άλλο ψήφισμα για τη μη συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, η νέα «φωτιά» που άναψε στη συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας ΚΟΕΣ τη Δευτέρα, δε λέει να κοπάσει.

Δεν είναι λίγα τα στελέχη του κόμματος που χρεώνουν στην ηγεσία πρόθεση για «διαπραγμάτευση» αντί για διαβούλευση και έτσι εξηγούν την επιλογή να τους αιφνιδιάσει τέσσερις ημέρες πριν από το συνέδριο του κόμματος. Και όλα αυτά πάρα την πρόθεση που δείχνει η πλευρά της ηγεσίας να… αποσύρει τη ρήτρα του 15% των συνέδρων, προκειμένου κάποιος να είναι υποψήφιος πρόεδρος και να παραπέμψει το όποιο ποσοστό να αποφασιστεί στο συνέδριο. Από μόνη της η πρωτοβουλία που αποδίδεται στον Νίκο Ανδρουλάκη να έρθουν τέτοιου είδους αλλαγές λίγο πριν από το συνέδριο και χωρίς να υπάρχει πρακτικά δυνατότητα συζήτησής τους, φέρνει πολλά μέλη της Οργανωτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ απέναντί του.

Σε μεγάλο βαθμό, οι άνθρωποι που πρόσκεινται στην εσωκομματική αντιπολίτευση του Νίκου Ανδρουλάκη επιλέγουν να μην ασχοληθούν με έναν τέτοιο αιφνιδιασμό παραμονή του Συνεδρίου και βεβαίως να καταψηφίσουν τέτοιες αλλαγές, γνωρίζοντας πάντως ότι οι συσχετισμοί είναι εις βάρος τους και καταγγέλλοντας την ηγεσία για τερτίπια που στο μόνο που θα οδηγήσουν θα είναι η αίσθηση στην κοινωνία την επομένη του Συνεδρίου ότι το ΠΑΣΟΚ φροντίζει για την καλύτερη δυνατή διαχείριση της ήττας στις επερχόμενες εκλογές.

Επί της ουσίας, σοβαρές ενστάσεις έχουν πολλοί στο εσωτερικό του κόμματος και επί της διάταξης που προτείνεται για τα Περιφερειακά Συμβούλια που θα συμπληρώνουν την Κεντρική Επιτροπή, ενώ αντιδράσεις προκαλεί στο εσωτερικό και το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στο παρά πέντε της έναρξης του συνεδρίου αύριο στις εγκαταστάσεις του Τάε Κβο Ντο και ακόμα δεν είναι σαφές σε κανέναν ποιος είναι ο κατάλογος των αριστίνδην συνέδρων, καίτοι έχει ζητηθεί πολλάκις από αυτούς που τον έχουν στο συρτάρι τους.