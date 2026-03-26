Χάρης Δούκας: «Αν δεν είμαστε πρώτοι στις εκλογές, θα είναι ήττα για όλους μας»

Μία ημέρα μένει για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αύριο Παρασκευή (27.03.2026) και ο Χάρης Δούκας μίλησε γι’ αυτό στο Mega το πρωί της Παρασκευής (26.03.2026) για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη και την πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία.

Όσον αφορά τη συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είπε πως «το νέο άρθρο 13 του Κώστα Σκανδαλίδη στο κεφάλαιο πολιτική αλλαγή, θετικό βήμα, βάζει το πλαίσιο που έβαζα ότι ιδεολογικό μας ζήτημα είναι η Νέα Δημοκρατία είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος ιδεολογικός. Είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό μετά την συγκυβέρνηση που είχε γίνει σε περίοδο μνημονίων, για να μπορέσει η χώρα να σταθεί στα πόδια της και η οποία μας πλήγωσε, να μπορέσουμε να πούμε στον κόσμο ότι εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσουμε, για να μπορέσει ακριβώς να δημιουργηθεί η πεποίθηση και να εδραιωθεί ότι όποιος δεν θέλει τη Νέα Δημοκρατία, εμείς είμαστε, όπως ήμασταν πάρα πολλά χρόνια ιστορικά, ο απέναντι πόλος».

«Λέμε προοδευτική διακυβέρνηση και μάλιστα καλέσαμε σε διάλογο τον κύριο Φάμελλο και τη Νέα Αριστερά στο συνέδριό μας. Άρα αυτό έχει παρθεί η απόφαση, ότι εμείς θέλουμε προοδευτική διακυβέρνηση και επιζητούμε τη συνεργασία με τα κόμματα».

«Εάν κάποιο στέλεχος λέει ότι εγώ δεν θέλω συνεργασία, διάλογο με τα κόμματα της Αριστεράς, μπορεί να το φέρει στο συνέδριο και να το συζητήσουν τα μέλη και να αποφασίσουμε. Απλά να ενημερώσω ότι στα πολιτικά όργανα έχουμε αποφασίσει ότι πάμε σε προοδευτική διακυβέρνηση, αποτυπώνεται και στη στρατηγική».

«Δεν έχουμε καμία σχέση με την κυβέρνηση των υποκλοπών»

Στο ενδεχόμενο κινδύνου ακυβερνησίας της χώρας, ο Χάρης Δούκας σημείωσε πως δεν υπάρξει συνεργασία με τη ΝΔ, τονίζοντας ότι «(…)η ακυβερνησία προέρχεται ακριβώς διότι εμείς θέλουμε να αλλάξει ο κόσμος».

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τον εσωκομματικό διάλογο, αλλά και την ανάγκη για ρητή και κατηγορηματική στάση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ειδικά μετά το ζήτημα των υποκλοπών.

«Πρέπει να διατυπώσουμε ότι έχουμε ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα και δεν έχουμε καμία σχέση με την κυβέρνηση των υποκλοπών, που ακούμε τώρα τον άνθρωπο που έχει φτιάξει το Predator να κάνει όλες αυτές τις αποκαλύψεις. Εάν πούμε ότι καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη και έδωσε έναν αγώνα και δικαιώθηκε και συνεχίζει αυτόν τον πολιτικό αγώνα και στηρίζουμε τον αγώνα του προέδρου και του ΠΑΣΟΚ, τότε δημιουργούμε πρόβλημα στο πρώτο. Το αντίθετο, ενισχύουμε και εδραιώνουμε».

«Ο διάλογος δημιουργεί μια συνθήκη εκτόνωσης. Για παράδειγμα, στον Δήμο της Αθήνας τα δημοτικά συμβούλια διαρκούν δέκα ώρες και κάνουμε και παράταξη πριν τα δημοτικά συμβούλια. Διατυπώνονται όλες οι απόψεις. Προφανώς σε κεντρικά θέματα θέλουμε να στηρίζουμε την εισήγηση της δημοτικής αρχής, αλλά διατυπώνονται απόψεις, υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχει ένας σεβασμός στη διαφορετική άποψη και αυτό νομίζω έχει βοηθήσει ώστε δυόμισι χρόνια τώρα να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις μέσα από αναλυτικό και διεξοδικό διάλογο. Πολλές φορές υπάρχουν και τα στελέχη μας, τα οποία λένε κάτι διαφορετικό. Αυτή η διαδικασία εγώ πιστεύω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι πολύ θετική, γιατί ο κόσμος που μας ακούει λέει υπάρχει και αυτή η άποψη, άρα ενσωματώνεις και είναι πλούτος».

«Νομίζω ότι στο ΠΑΣΟΚ έχουμε καταρχάς προ-συνεδριακό διάλογο και στον προ-συνεδριακό διάλογο συζητάμε, με σκοπό στο συνέδριό μας αυτές τις διαφορετικές εκφάνσεις, διατυπώσεις ή κατευθύνσεις να μπορέσουμε να τις αποφασίσουμε και μετά να τις σεβαστούμε».

Για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Όσον αφορά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ, είπε πως «νομίζω ότι σε αυτές τις φάσεις της διεύρυνσης οι διαγραφές δε βοηθάνε. Και επίσης να πω ότι είναι ιστορικά στελέχη, τα οποία έδωσαν κι αυτά μεγάλη μάχη και στα πιο δύσκολα, όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν πολύ χαμηλά σε ποσοστά. Και γι’ αυτό και θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε μια τέτοια κίνηση».

Ο δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ:

«Με αυτούς τους ανθρώπους που παρακολουθούσαν ένοπλες δυνάμεις, το μισό υπουργικό συμβούλιο, δεν έχουμε καμία σχέση, καμία συγκυβέρνηση. Ένα μεγάλο «όχι», που στηρίζει την πρόταση του Προέδρου», συμπλήρωσε.

«Εμείς έχουμε αξίες συγκεκριμένες και ζητάμε διάλογο για προοδευτική αλλαγή. Όποιος σέβεται τις αρχές και τις αξίες μας κάθεται στο τραπέζι αυτό, χωρίς παρακάλια και χωρίς αποκλεισμούς. Όταν κάνεις διάλογο, δεν λες ‘ξεκινάω διάλογο, αλλά εσένα σε θέλω και εσένα δεν σε θέλω’. Λες ‘αυτό είναι το πλαίσιο μου, θέλεις να συζητήσουμε σε αυτό το πλαίσιο;’. Αν πιστεύεις στην προοδευτική αλλαγή, συζητάμε».

«Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή»

Ακόμη, ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει τα τρέχοντα ποσοστά και να επιτύχει τη νίκη, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αμφισβήτησης του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη.

«Αδιαπραγμάτευτος στόχος μας, λέει η εισήγηση που θα παρουσιάσει το Συνέδριο, είναι η πρώτη θέση για την πολιτική αλλαγή. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή και να φύγει η Νέα Δημοκρατία και αυτό πρέπει να είναι ο βασικός μας στόχος».

«Κανένας δεν θέτει θέμα αρχηγού και είναι μεγάλο λάθος να θέσουμε θέμα αρχηγού σε κάθε περίπτωση και ειδικά τώρα. Στην τελευταία πολιτική γραμματεία αρχίσαμε να συζητάμε εάν θα υπάρξει συνέδριο πριν ή μετά την εκλογή Προέδρου. Λέμε καλά, τώρα σε αυτή τη συγκυρία βάζουμε θέμα εκλογής Προέδρου; Ποιος αμφισβητεί; Κανένας δεν αμφισβητεί, κανένας δεν βάζει θέμα. Προχωράμε, έχουμε πρόεδρο, έχουμε διαδικασίες, συζητάμε στα πολιτικά όργανα τα θέματα. Έχουμε ένα κρίσιμο συνέδριο και θέλουμε στο συνέδριο αυτό ανοικτά να συζητήσουμε όλα τα θέματα και να πάρουμε αποφάσεις που θα είναι αφετηρία για τη νίκη».

«Υπάρχει πολλές φορές μια αίσθηση ότι δημιουργείται εσωστρέφεια. Αν λοιπόν απαντήσω τι θα γίνει αν χάσουμε, εγώ θεωρώ ότι δημιουργούμε εσωστρέφεια. Πάμε για τη νίκη», κατέληξε.