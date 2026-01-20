Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη: Ανεύθυνη και επικίνδυνη η τακτική διαστρέβλωσης και κοπτοραπτικής του

Σκληρή και άμεση απάντηση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη για συνειδητή διαστρέβλωση των δηλώσεών του και ανεύθυνη στάση σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

«Ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε για μία ακόμη φορά την ανεύθυνη και επικίνδυνη οδό της διαστρέβλωσης και της κοπτοραπτικής», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματός του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφορμή αποτέλεσε η κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος είχε μιλήσει για «ακροβασίες» εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να μετατοπίσει την εθνική γραμμή με δηλώσεις περί «κατανόησης των ανησυχιών των ΗΠΑ» στο πλαίσιο των εξελίξεων γύρω από το ΝΑΤΟ.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι το επίμαχο απόσπασμα αποτελεί «πετσοκομμένη εκδοχή» όσων πραγματικά είπε, και παρέθεσε το πλήρες χωρίο από τη ραδιοφωνική του συνέντευξη:

«Η θέση της Ελλάδος είναι ότι είναι ευρωπαϊκό έδαφος – δεν το συζητάμε αυτό. Τα είπε χθες και ο Πρωθυπουργός ξανά: ότι δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει το διεθνές δίκαιο. Αντιλαμβανόμαστε τις ανησυχίες της Αμερικής, γι’ αυτό και μπορεί να δει άλλες λύσεις – όπως παραπάνω ραντάρ, παραπάνω βάσεις […] αλλά η εδαφική ακεραιότητα μιας χώρας, το διεθνές δίκαιο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Συντασσόμαστε πλήρως με την ευρωπαϊκή θέση, χωρίς, προφανώς, τον οποιονδήποτε αστερίσκο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε σαφείς αιχμές για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη αρχίζει να αποκτά όλες τις κακές συνήθειες των νέων συνοδοιπόρων του». Και κατέληξε με νόημα: «Με κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής δεν μπορεί να παίζει κανείς».