Μαρινάκης: Στις 30/09 οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης και στις 14/10 για το πετρέλαιο θέρμανσης

Ημερομηνίες για τις ανακοινώσεις των μέτρων στα καύσιμα έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30/09 όπως συμβαίνει κάθε φορά ωστόσο αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15νθημερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης καθώς η διάθεσή του αρχίζει στις 15/10. Επίσης θα διαμορφωθεί η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από τις ίδιες τις εταιρείες με αυτό τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα. Ηδη ο πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων».

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Αν θα δοθούν επιδοτήσεις και στο ρεύμα: «Ως προς την επιδότηση υπάρχει ένα ζήτημα να επιδοτείται και το κόστος θέρμανσης από την ενέργεια. Συνολικά για τις τιμές στο ρεύμα ανακοινώθηκε το μπλε τιμολόγιο που έχει και μεγάλη ζήτηση. Αν παρατηρηθεί ανά μήνα αδικαιολόγητη αύξηση τότε θα έχουμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Για τη βιομηχανία και τον ΣΕΒ δεν μπορώ να ερμηνεύσω την στάση ενός θεσμού αλλά υπάρχει συναντίληψη».

Για το θέμα της μείωσης του ΕΦΚ και τις φωνές και μέσα στη ΝΔ υπέρ αυτού:

«Δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική. Όλοι και επι της αρχής είμαστε υπέρ της μείωσης του ΕΦΚ. Το θέμα είναι πως φτάσαμε και μειώσαμε φόρους. Το κάνουμε όσο μας επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Υπάρχουν 2 θέματα: να υπάρχουν τα λεφτά και επειδή έχουμε φτάσει στις οροφές δαπανών να δοθεί η δυνατότητα από την Ευρώπη να εξαιρεθεί. Καμία διγλωσσία και διαφοροποίηση δεν υπάρχει. Όλοι θέλουμε να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες».

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Για την Ντόρα Μπακογιάννη και κάποιους υπουργούς που είναι «καβαλημένοι»:

«Όλοι στο τέλος της ημέρας κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό. Μέχρι την κρίση των πολιτών και επειδή μιλάμε για κυβερνητικά στελέχη αυτός που κρίνει και αξιολογεί τέτοιες συμπεριφορές είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος και παίρνει τις αποφάσεις του. Δουλειά μας είναι να προβάλλουμε το κυβερνητικό έργο και να είμαστε αποτελεσματικοί».

Για Άδωνι και αν τον αποδοκιμάζει η κυβέρνηση:

«Μετά από τόσα χρόνια και επειδή έχω τη νομοθετική αρμοδιότητα η κυβέρνηση έχει αποδείξει αν σέβεται τους δημοσιογράφους. Όσα έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια δεν έγιναν από την μεταπολίτευση.

Ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι ήταν μεταφορική χρήση του λόγου και ζήτησε συγγνώμη από τον κ. Ελευθερόγλου. Ως προς το άλλο περιστατικό τις έντονης αυτής διαμάχης προηγήθηκε ένας διάλογος που δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσει την θέση του. Ο διάλογος οξύνθηκε γιατί το ίδιο θέμα έχει δημιουργήσει φόρτιση και ανέβηκαν οι τόνοι. Ο υπουργός εξέφρασε τις θέσεις και τις απόψεις του και όσα προσπαθεί να κάνει. Ο Α. Γεωργιάδης είναι εκείνος που στα πολύ δύσκολα δεν κρύβεται και προσπαθεί να δώσει απαντήσεις.

Αναφέρθηκε σε μια συγκεκριμένη περίοδο όταν πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα των Τεμπών έγινε πρωτοφανής προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης. Μην κρυβόμαστε όλοι θυμόμαστε τι ζήσαμε πριν από 1,5 χρόνο. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει δώσει δείγματα γραφής για το πως αντιμετωπίζει τον Τύπο και τα ΜΜΕ. Δεν θέλω να προσωποποιήσω συμπεριφορές».

Η συνέντευξη Τσίπρα δεν έδωσε απαντήσεις

«Το ή εμείς, ή αυτοί δείχνει το πόσο μεγάλη ιδέα έχει κάποιος όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για το κόμμα του αφού δημοσκοπικά είναι χαμηλότερα από το χαμηλό ποσοστό από το οποίο κρίθηκε από τους πολίτες στις εκλογές. Θα το δούμε στην κάλπη. Η χθεσινή συνέντευξη του κ. Τσίπρα δεν έδωσε απαντήσεις. Δεν απάντησε πως είναι δυνατόν ο ίδιος να κοστολογεί ένα πρόγραμμα στα 7,5 δις την τετραετία και ο κ. Κουτεντάκης να λέει ότι είναι 7,5 δις το χρόνο. Να δεχθούμε ότι θεωρούν στην ΕΛΑΣ ότι το οικονομικό επιτελείο μας δεν έκανε καλή κοστολόγηση στα 13 δις αλλά ο τομεάρχης οικονομικών του; Δεν μπορεί να υποτιμάται η κοστολόγηση σε μια χώρα που «μάτωσε». Ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε πόσο κοστίζουν και πως θα εφαρμοστούν όσα πρότεινε για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Έκανε λαθροχειρία ότι κάποιοι είπαν κάτι διαφορετικό από το υπουργείο Οικονομικών αλλά στην πραγματικότητα δεν έδωσε απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που βάζει η κοινωνία».