«Μασάζ» Μητσοτάκη σε βουλευτές της ΝΔ το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου: Η προτροπή, το αίτημα προς τους αγρότες και η πρόταση για διακομματική επιτροπή

Μία ημέρα μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2026 και εν μέσω των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδέχεται σήμερα το μεσημέρι (17.12.25) στο Μέγαρο Μαξίμου τους «γαλάζιους» βουλευτές.

Μεταξύ ευχών, εν όψει των Χριστουγέννων, και χαλαρής κουβέντας, με τη συνάντηση αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να κατευνάσει τις εσωκομματικές εντάσεις του τελευταίου διαστήματος, με σημείο αιχμής τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο αγροτικό, αλλά και μια σειρά άλλων θεμάτων, όπως είναι η παρατεταμένη ακρίβεια.

Η προτροπή Μητσοτάκη στους «γαλάζιους» βουλευτές

Μόλις πρόσφατα, την περασμένη Παρασκευή, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ο Κ. Μητσοτάκης είχε δώσει τον τόνο. Είχε παραινέσει τους «γαλάζιους» βουλευτές του να μην είναι μόνο «ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των περιφερειών τους προς το κέντρο», αλλά και «εισηγητές των θεμάτων της κεντρικής κυβέρνησης προς την περιφέρεια». Παράλληλα, είχε ζητήσει να περάσουν το μήνυμα του προϋπολογισμού στις περιφέρειές τους, «ως γέφυρα από μια εξαετή πολιτική στο 2026, με πρώτο σταθμό το 2027, αλλά με ορίζοντα το 2030».

Και τώρα, λίγες ημέρες πριν οι βουλευτές αναχωρήσουν για τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές στις περιφέρειες τους, ο πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει σε αυτές τις προτροπές και να τους ζητήσει να συμβάλλουν στην επικοινωνία των κυβερνητικών πολιτικών στην κοινωνία, στο πλαίσιο της προσπάθειας να βελτιωθεί η δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης.

«Ανοιχτό παράθυρο» διαλόγου το Σαββατοκύριακο

Χθες, στην παρέμβαση του στη συζήτηση του νέου προϋπολογισμού, ο κ. Μητσοτάκης επιδίωξε να στείλει ένα νέο μήνυμα προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους για την ανάγκη συνεννόησης, κι ενώ υπάρχει ένα «παράθυρο ανοιχτό» για συνάντηση μαζί τους το Σαββατοκύριακο, μετά δηλαδή από την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες, όπου θα βρεθεί από σήμερα για τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε..

Σε αυτή τη φάση η αρμοδιότητα της διαπραγμάτευσης μαζί τους αφέθηκε στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, όμως εφόσον οι αγρότες επιμείνουν να συναντήσουν τον Κ. Μητσοτάκη, η πόρτα «μένει ανοιχτή», όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές.

Η προσοχή της κυβέρνησης στρέφεται στις Σέρρες, όπου αύριο θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων και εκεί θα κριθούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Οι εκπρόσωποι τους από όλη τη χώρα θα αξιολογήσουν την κυβερνητική απάντηση στα αιτήματά τους και θα αποφασίσουν αν θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα για διάλογο.

Το μήνυμα στους αγρότες

Με βασικό στόχο να διαλυθούν τα μπλόκα πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, ο πρωθυπουργός χθες, από το βήμα της Βουλής απευθύνθηκε εκ νέου στους αγρότες. Δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση των πληρωμών, συνολικού ύψους 3,8 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους, αυξημένες κατά 600 εκατ. σε σχέση με πέρυσι, και έδωσε έμφαση στα αιτήματα των αγροτών που η κυβέρνηση είναι ανοιχτή να υιοθετήσει για τη στήριξη τους. Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, την περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες και τη μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

Παράλληλα δε, προσδιόρισε στα 160 εκατ. ευρώ το ύψος των αδιάθετων που προέκυψαν με βάση το νέο σύστημα, και όπως εξήγησε τα 80 εκατ. εξ αυτών θα δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της Ηπειρωτικής και της Νησιωτικής Ελλάδας, από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα και τα υπόλοιπα 80 θα δοθούν επιπλέον στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς.

«Δεν συζητείται η μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ»

Ο Κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η εξυγίανση και η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την υπαγωγή του στη ΑΑΔΕ «δεν συζητείται καν».

«Καιρός να ανατραπεί μια διακομματική παθογένεια 40 χρόνων» τόνισε ο πρωθυπουργός και προανήγγειλε ότι η ΝΔ θα καταθέσει πρόταση ονομαστικής στο νομοσχέδιο για την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, έτσι ώστε όλοι να αναλάβουν την ευθύνη της ψήφου τους. Τόσο οι «γαλάζιοι» βουλευτές που τάχθηκαν με το αίτημα των βουλευτών να μην προχωρήσει σε αυτό το βήμα, όσο και κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το κάλεσμα στην αντιπολίτευση

Ο Κ. Μητσοτάκης κάλεσε επίσης όλα τα κόμματα να αναλάβουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για τον πρωτογενή τομέα. Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε τη συγκρότηση Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής, με προεδρείο κοινής αποδοχής, που θα μελετήσει όλα τα δεδομένα και τις λύσεις σε όλα τα πεδία της αγροτικής πολιτικής.

«Δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου και το ίδιο ζητώ και από τα άλλα κόμματα. Όμως τους ζητώ να ξαναδούμε εξαρχής – μαζί με τους αγρότες – τον γενικότερο προσανατολισμό του πρωτογενή τομέα» τόνισε με έμφαση ο πρωθυπουργός.