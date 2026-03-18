Μάχη Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες για μέτρα προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Με την ξεκάθαρη θέση ότι η ΕΕ πρέπει να έχει έτοιμο ένα σχέδιο δράσης με βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα στήριξης, το οποίο θα πρέπει να μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα, ώστε να προστατεύσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές από τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μεταβαίνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες, για τη Σύνοδο Κορυφής.

Εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το παρόν στις Βρυξέλλες θα δώσει και ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με την ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup, ο οποίος επίσης προσέρχεται με τη θέση ότι η Ευρώπη πρέπει να δράσει άμεσα για να περιορίσει τις πιέσεις και να προστατεύσει τις οικονομίες και τους πολίτες της, σε περίπτωση που οι υψηλές τιμές της ενέργειας παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες…

Η Αθήνα αύριο (19.03.2026) και μεθαύριο στη Σύνοδο Κορυφής θα επιχειρήσει να πείσει την Ευρώπη – η οποία εμφανίζεται διχασμένη για τον χρόνο αντίδρασης στη νέα κατάσταση που δημιουργεί ο πόλεμος στο Ιράν – ότι αυτή τη φορά, δεν πρέπει να επιδείξει αργά αντανακλαστικά… Ζητά οι Βρυξέλλες να προετοιμάσουν μία εργαλειοθήκη μέτρων, καθώς, η ελληνική κυβέρνησης εκτιμά ότι οι συνέπειες μιας παρατεταμένης σύγκρουσης θα επηρεάσουν αναπόφευκτα τις αγορές ενέργειας, το κόστος μεταφορών, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις τιμές στο ράφι, και κανένα κράτος – μέλος δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το δημοσιονομικό βάρος μόνο του.

Εφόσον το «ράλι» ανόδου στις τιμές της ενέργειας συνεχιστεί τότε εκτιμάται ότι στις αρχές Απριλίου θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

«Μοντέλο» Ουκρανίας για τις οικονομικές συνέπειες του νέου πολέμου…

Στις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του, ο πρωθυπουργός έδειξε ουσιαστικά ότι ο οδηγός για την παρέμβαση της Ευρώπης θα πρέπει να είναι το μείγμα των μέτρων που υιοθέτησε στην κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται στη Σύνοδο Κορυφής να τονίσει την ανάγκη να υπάρξει χαλάρωση των αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων για τα κράτη – μέλη σε σχέση, για να μπορέσει η Ελλάδα και με εθνικούς πόρους να προχωρήσει σε μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

«Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η εμπειρία από τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη διαχειρίστηκε την ενεργειακή κρίση το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πρέπει να εξεταστεί με μεγάλη λεπτομέρεια. Τα πράγματα που κάναμε καλά, τα πράγματα που δεν κάναμε τόσο καλά εκείνη την περίοδο» τόνισε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια που διοργάνωσε χθες το Bloomberg στην Αθήνα, κάνοντας ειδική αναφορά στην ανάγκη να εξεταστεί και η δυνατότητα μείωσης ειδικών φόρων.

«Παράθυρο» για μειώσεις ειδικών φόρων…;

«Ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε και τη φορολογία. Οι ειδικοί φόροι είναι πολύ υψηλοί σε όλη την Ευρώπη και, σε έναν βαθμό, ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια πιθανή λύση θα ήταν, εάν οι τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, να υπάρξει μια περιορισμένη ρήτρα διαφυγής για τους φόρους αυτούς, ώστε να μπορούν οι κυβερνήσεις να τους μειώνουν χωρίς το δημοσιονομικό κόστος να προσμετράται στο έλλειμμα ή στους στόχους για πλεονάσματα» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα, τη στήριξη που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε, θα εξετάζαμε μειώσεις ειδικών φόρων μόνο αν αυτό αποτελούσε ευρωπαϊκή απόφαση. Αν όμως εξαρτάται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, τότε θα προτιμούσαμε πάντα στοχευμένα μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης» τόνισε με έμφαση.

Νέα διάψευση για πρόωρες κάλπες από τον πρωθυπουργό

Οι προβλέψεις πως οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου θα φτάσουν έως το 2027, κάτι που θα απαιτήσει η κυβέρνηση να αναπροσαρμόσει παροχές και μέτρα στήριξης των πολιτών που είχε προγραμματίσει, προβληματίζει το κυβερνητικό «στρατόπεδο» και οδηγεί πολλούς να εκτιμούν ότι οι εκλογές ίσως θα πρέπει να διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 2026.

Πάντως, ο πρωθυπουργός και χθες, στο συνέδριο του Bloomberg, απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο.