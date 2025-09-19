«Μέσα» στην ΚΟ της ΝΔ – Πώς άκουσαν οι γαλάζιοι βουλευτές την ομιλία Μητσοτάκη και τι ζήτησαν από πρωθυπουργό και υπουργούς

Μία επιχειρούμενη «ακτινογραφία» της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, την Παρασκευή (19.09.2025) όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του έκανε αναφορά στην ταυτότητα και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Οι «γαλάζιοι» βουλευτές που πήραν τον λόγο, σκιαγράφησαν το κλίμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος.

Στην ομιλία του στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά τα όσα είπαν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ΔΕΘ, λέγοντας: «Κάνουμε πράξη τις πατριωτικές ελαφρύνσεις αντί για πατριωτικούς φόρους και «πράσινα λεφτόδεντρα».

Ο βουλευτής Κεφαλληνίας Παναγής Καππάτος παίρνοντας τον λόγο επισήμανε ότι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού δίνουν το στίγμα της Ελλάδας που προχωρά μπροστά.

Από τη δική του πλευρά ο βουλευτής Κοζάνης Στάθης Κωνσταντινίδης τόνισε ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια καλύτερης συνεργασίας με τους υπουργούς, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να τηρείται η ρήτρα δίκαιης μετάβασης για τη Δυτική Μακεδονία στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Ο βουλευτής Λάρισας Χρήστος Καπετάνος, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα και στα μέτρα που πρέπει να ενισχυθούν κατά της ερήμωσης της υπαίθρου, ενώ ο βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών Δημήτρης Καλογερόπουλος τόνισε ότι όλη η Κοινοβουλευτική Ομάδα είναι μία γροθιά, η παράταξη δίνει ελπίδα και αυτό πρέπει να φανεί ακόμα περισσότερο με το Συνέδριο.

Η βουλευτής Καστοριάς Μαρία Αντωνίου υπογράμμισε ότι τα μέτρα της ΔΕΘ έχουν θετικό πρόσημο για τη μεσαία τάξη και σημείωσε την ανάγκη ενίσχυσης της αγοράς εργασίας μέσω της ΔΥΠΑ στη Δυτική Μακεδονία.

Ο βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Δημήτρης Καιρίδης μίλησε για το δημογραφικό πρόβλημα, που έχει επιπτώσεις και στο ασφαλιστικό σύστημα, ενώ ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης τόνισε ότι πρέπει να αφεθούν πίσω γκρίνιες, καθώς οι βουλευτές πρέπει να «οργώσουν» τις εκλογικές τους περιφέρειες, και τόνισε την ανάγκη να προβάλλονται τα επιτεύγματα στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα.

Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Διαμαντής Γκολιδάκης επισήμανε τα έργα που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη, ενώ αναμένεται και η επέκταση του Μετρό όπως και η ολοκλήρωση του flyover.

Η βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Ζωή Ράπτη τόνισε ότι πρέπει να δίνονται απαντήσεις σε όλες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και ταυτόχρονα να ακούγονται τα μηνύματα των πολιτών, με περιοδείες σε όλη την Ελλάδα.

Ο υφυπουργός Εργασίας και βουλευτής Νότιου Τομέα Βασίλης Σπανάκης σημείωσε ότι πρέπει να αναδεικνύονται όλα τα έργα της κυβέρνησης και να επισημαίνονται ότι αρκετές τοπικές παρεμβάσεις γίνονται με χρηματοδοτήσεις των υπουργείων.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης πρότεινε να δημιουργηθούν χρηματοδοτικά προγράμματα ώστε να αξιοποιηθούν ακίνητα που βρίσκονται σε χωριά και κωμοπόλεις για πρώτη κατοικία.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού ευχαρίστησε τους βουλευτές για τις τοποθετήσεις τους, τόνισε ότι οι προτάσεις τους για το δημογραφικό, την ενίσχυση της υπαίθρου μέσω και της αγοράς εργασίας λαμβάνονται υπόψη από την κυβέρνηση, που υλοποιεί τα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης και τα οποία περιλαμβάνουν έργα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Τόνισε επίσης ότι όλοι πρέπει να αναδεικνύουμε την πρόοδο που γίνεται σε όλους τους τομείς διακυβέρνησης, από την εξωτερική πολιτική μέχρι την οικονομία.

Γραμματέας της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας ο Μάξιμος Χαρακόπουλος

Υπενθυμίζεται ότι κατά την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προτείνοντας τον Θεσσαλό πολιτικό για τη θέση του ΓΓ της ΚΟ της ΝΔ σημείωσε: «Η πρόταση μου για Γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. Είναι μια ψύχραιμη φωνή, έχει καθήκον να δώσει μεγαλύτερη ορμή στην ΚΟ. Είναι συνάδελφος που έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στο κόμμα και τη Βουλή. Μπήκαμε μαζί στο κοινοβούλιο στις εκλογές του 2004. Καλή δύναμη στα νέα καθήκοντά σου Μάξιμε!».

Στην αρχή της συνεδρίασης της ΚΟ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος ΓΓ της ΚΟ Απόστολου Βεσυρόπουλου.