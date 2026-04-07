Μεσολόγγι: Η Εικόνα της Εξόδου είναι ιερό κειμήλιο – Χιλιάδες Μεσολογγίτες την ασπάζονται

Viral έχει γίνει εδώ και λίγα 24ωρα μία φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, καθώς σε αυτή ο πρωθυπουργός ασπάζεται το εμβληματικό έργο τέχνης «Εικόνα της Εξόδου» του Θόδωρου Βρυζάκη.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν ξένισε τους Μεσολογγίτες που τιμούν την συγκεκριμένη εικόνα ως ιερό κειμήλιο, ενώ πρόκειται για τον μοναδικό πίνακα ζωγραφικής που απεικονίζει πόλεμο και λιτανεύεται κατά την τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως ακριβώς λιτανεύονται τα Ιερά Λείψανα.

Μάλιστα, ο δήμος της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου εξέδωσε σχετική ανακοίνωση σημειώνοντας πως: «Η Ιερή Πόλη Μεσολογγίου δεν αντιμετωπίζει την Εικόνα της Εξόδου ως ένα απλό ιστορικό έργο τέχνης, αλλά αποτελεί σύμβολο πίστης, θυσίας και εθνικής μνήμης» και συμπληρώνει πως «η συγκεκριμένη Εικόνα λιτανεύεται κάθε χρόνο, το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων, κατά την τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

“Η Ιερή Πόλη Μεσολογγίου δεν αντιμετωπίζει την Εικόνα της Εξόδου ως ένα απλό ιστορικό έργο τέχνης. Την τιμά ως ιερό σύμβολο πίστης, θυσίας και εθνικής μνήμης. Για τους Μεσολογγίτες αποτελεί ζωντανό στοιχείο της πνευματικής τους ταυτότητας, συνδεδεμένο με την Απόφαση της Εξόδου που ελήφθη «Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος» και με τη θυσία των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Η συγκεκριμένη Εικόνα λιτανεύεται κάθε χρόνο, το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων, κατά την τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Χιλιάδες Μεσολογγίτες κάνουν τον σταυρό τους και την ασπάζονται με σεβασμό, όπως ασπάζονται τις ιερές εικόνες της πίστης τους και τα σύμβολα της ιστορικής τους μνήμης. Πρόκειται για βαθιά ριζωμένη παράδοση που εκφράζει την τιμή προς τους Εξοδίτες, τους ήρωες και μάρτυρες της ελευθερίας.

Το Μεσολόγγι των 200 χρόνων από την Έξοδο έζησε ταυτόχρονα μια κορυφαία και μοναδική θεσμική στιγμή. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης βρέθηκαν μαζί στην Ιερή Πόλη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Η ανώτατη αυτή θεσμική εκπροσώπηση της Δημοκρατίας, της Πολιτείας και της Εκκλησίας αποτέλεσε ιστορική αναγνώριση της θυσίας του Μεσολογγίου και της σημασίας της Εξόδου για το Έθνος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ασπασμός της Εικόνας της Εξόδου αποτελεί πράξη σεβασμού προς την ιστορία, την πίστη και την παράδοση του τόπου. Δεν αφορά πρόσωπα ούτε προσφέρεται για μικροπολιτική αντιπαράθεση. Αποτελεί σεβασμό προς ένα ιερό σύμβολο που τιμάται από γενιές Μεσολογγιτών και προς μια κορυφαία θεσμική στιγμή που κατέγραψε η ιστορία της πόλης.

Όσοι επιχειρούν να χλευάσουν ή να απαξιώσουν τον ασπασμό της Εικόνας διά του Πρωθυπουργού , ουσιαστικά ασεβούν απέναντι σε χιλιάδες Μεσολογγίτες που την έχουν ως ιερή και την ασπάζονται κάθε χρόνο. Παράλληλα, απαξιώνουν μια ιστορική στιγμή ανώτατης θεσμικής παρουσίας. Όποιος δεν σέβεται τους θεσμούς, δεν σέβεται τη Δημοκρατία.

Η εργαλειοποίηση της πίστης, της ιστορίας και των συμβόλων του Μεσολογγίου έχει όρια. Το Μεσολόγγι δεν προσφέρεται για χλευασμό ούτε για πολιτική εκμετάλλευση. Η Εικόνα της Εξόδου αποτελεί στοιχείο συλλογικής μνήμης και πνευματικής συνέχειας του τόπου και η κορυφαία θεσμική παρουσία των 200 χρόνων επιβεβαίωσε το ιστορικό της βάρος.

Το Μεσολόγγι τιμά την ιστορία του, σέβεται τους θεσμούς και προστατεύει τα ιερά του σύμβολα”.