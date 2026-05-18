Παύλος Πολάκης: Ανακοινώθηκε και επίσημα στην Βουλή η διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ    

Σε νέα εσωκομματική κρίση εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Σωκράτης Φάμελλος αποφάσισε τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι διεργασίες στην Κουμουνδούρου είναι έντονες ενόψει των κινήσεων που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Η διαγραφή του βουλευτή Χανίων ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18.05.2026) στην Ολομέλεια της Βουλής, μετά την επιστολή του προέδρου του κόμματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με ακόμη έναν κύκλο εσωστρέφειας, καθώς ο Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον Παύλο Πολάκη, ενώ στο βάθος κυριαρχεί ο Αλέξης Τσίπρας και η επικείμενη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα του. Η διαγραφή, το απόγευμα του Σαββάτου (16.05.2026), ήρθε μετά την ανάρτηση του βουλευτή Χανίων στο Facebook, με την οποία άφηνε αιχμές για τη στάση της ηγεσίας της Κουμουνδούρου, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Τι υπηρετείς με την αφωνία;».

Η ανάρτηση που άναψε το φυτίλι

Αφορμή για τη ρήξη αποτέλεσε η δημόσια παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος καταλόγισε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ «αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και αναποφασιστικότητα», επειδή δεν είχε προσδιοριστεί επακριβώς ο χρόνος συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας για τη στάση του κόμματος απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας «κόμματος Τσίπρα».

Το επίμαχο ερώτημα «Τι υπηρετείς με την αφωνία;» θεωρήθηκε από την πλευρά Φάμελλου ευθεία αμφισβήτηση των προθέσεών του. Από το περιβάλλον του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ τονίζεται ότι ο Σωκράτης Φάμελλος ήταν όλη την εβδομάδα ιδιαίτερα δραστήριος, τόσο για τη λειτουργία όσο και για την ενότητα του κόμματος, και ότι δεν επρόκειτο να ανεχθεί υπαινιγμούς περί «κρυφής ατζέντας».

Χωρίς σύγκληση οργάνου η απόφαση

Η απόφαση ελήφθη προσωπικά από τον Σωκράτη Φάμελλο, χωρίς να προηγηθεί σύγκληση κομματικού οργάνου. Με την επιστολή του προς τη Βουλή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε ότι ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας από τις 16 Μαΐου 2026.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «ανυπόστατα και απαράδεκτα» υπονοούμενα περί «κρυφής ατζέντας» και εξυπηρέτησης συμφερόντων εκτός συλλογικών αποφάσεων. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να επιτρέψει προσωπικές στρατηγικές ή φήμες να πλήξουν την εικόνα και τη λειτουργία του κόμματος, τονίζοντας ότι δεν δέχεται αμφισβήτηση της πολιτικής του αξιοπρέπειας. Η τοποθέτησή του ερμηνεύτηκε ως μήνυμα προς διάφορες εσωκομματικές πλευρές.

Το κόμμα Τσίπρα

Η χρονική συγκυρία καθιστά τη διαγραφή ακόμη πιο φορτισμένη. Στην Κουμουνδούρου οι εξελίξεις επιταχύνονται, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας, εκτός απροόπτου, αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του στις 26 Μαΐου του 2026 για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Η συζήτηση αυτή έχει ενεργοποιήσει διαφορετικά εσωκομματικά αντανακλαστικά και έχει οξύνει τις αντιθέσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.

Μέσα στην εβδομάδα, ο Παύλος Πολάκης είχε αποστείλει SMS στον Σωκράτη Φάμελλο, ζητώντας τη σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας. Το αίτημα συνδεόταν με τις πιέσεις στελεχών προς την ηγεσία να ξεκαθαρίσει τη στάση της απέναντι στο σενάριο ενός νέου κόμματος υπό τον πρώην πρωθυπουργό.

«Είμαι και θα παραμείνω στον ΣΥΡΙΖΑ»

Μετά την απόφαση Φάμελλου, ο Παύλος Πολάκης επανήλθε με νέα ανάρτηση, υποστηρίζοντας ότι «δεν διαγράφονται όσοι λειτουργούν ως εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα, αλλά διαγράφεται ο ίδιος». Παράλληλα, έστειλε μήνυμα παραμονής στην Κουμουνδούρου, ξεκαθαρίζοντας: «Είμαι και θα παραμείνω στον ΣΥΡΙΖΑ».

Η αναφορά αυτή ερμηνεύεται ως σαφής προειδοποίηση απέναντι σε σενάρια αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ ή απορρόφησής του από νέο πολιτικό σχηματισμό υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Στελέχη που βρίσκονται κοντά στον κ. Πολάκη εμφανίζονται αποφασισμένα να αντιδράσουν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλώνοντας πως θα κρατήσουν «τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ με νύχια και με δόντια».

Σε νέο κύκλο εσωστρέφειας η Κουμουνδούρου

Η ένταση είχε ήδη κλιμακωθεί μετά τη συνέντευξη του Δημήτρη Χατζησωκράτη, στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φέρεται να παρουσίασε ένα σχέδιο ουσιαστικής διάλυσης του κόμματος. Για τον Παύλο Πολάκη και το περιβάλλον του, αυτή φαίνεται πως ήταν η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

Η διαγραφή, πάντως, δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Αντιθέτως, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι ισορροπίες στην Κουμουνδούρου είναι εξαιρετικά εύθραυστες και ότι το κόμμα βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές ανακατατάξεις, με το βλέμμα στραμμένο όχι μόνο στις κινήσεις Τσίπρα, αλλά και στη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ να διατηρήσει ενιαία πολιτική και οργανωτική υπόσταση.

«Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ»

Ο Παύλος Πολάκης σχολίασε σκωπτικά τη νέα διαγραφή του, γράφοντας ότι «έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ», καθώς –όπως ανέφερε– είναι η τρίτη φορά που διαγράφεται από Κοινοβουλευτική Ομάδα προέδρου του κόμματος. Παρότι παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενώ δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν θα κινηθούν διαδικασίες στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τη διαγραφή του και από το κόμμα.

Σε κάθε περίπτωση, η αποπομπή του βουλευτή Χανίων ανοίγει νέο μέτωπο σε ένα ήδη τεταμένο εσωκομματικό τοπίο. Και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη μεγάλη ανακοίνωση για το νέο κόμμα, εξέλιξη που μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής για τις επόμενες ανακατατάξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς.